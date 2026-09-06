VIDEO+FOTO. MVP surpriză în Derby de România! FCSB n-a putut să-l anihileze: „E ca un vis, nu-mi vine să cred ce am făcut”

Dinamo - FCSB 2-1. Martin Pascual (27 de ani), fundașul „câinilor”, a fost omul meciului în Derby de România.

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Ibericul transferat de Dinamo în această vară de la Mirandes a dominat-o pe FCSB la duelurile aeriene, reușind să marcheze un gol și să-l provoace pe al doilea.

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„E ca un vis, nu-mi vine să cred. Mă bucur, dar e mai importantă victoria echipei pentru noi și pentru fanii lui Dinamo. FCSB e o echipă foarte bună. A fost un derby adevărat, am simțit atmosfera, a fost incredibil. Îmi place să joc în derby-urile de aici și îmi place să le câștigăm.

Golurile sunt pentru soția mea și pentru viitorul nostru copil. Atmosfera a fost incredibilă, exact ce mă așteptam de la un derby. Am simțit bucuria pe care această victorie a adus-o fanilor. Normal că sunt fericit, am dat două goluri într-un derby. De fapt, nu știu dacă mi l-au acordat și pe cel de-al doilea. Au zis că nu, dar sper că da”, a spus Pascual după meci.

Fundașul spaniol a zâmbit în momentul în care a fost întrebat dacă a jucat și atacant, fiind foarte eficient în fața porții: „Nu, dar, uneori, când meciurile sunt mai complicate, sunt trimis în față ca să câștig duelurile aeriene”.

Pascual se află la al doilea gol în tricoul lui Dinamo. Primul a venit în alt derby, cu U Craiova, pe care „câinii” l-au câștigat cu 5-1.

DINAMO - FCSB. Martin Pascual, decisiv pe „Arc”

În minutul 36, la scurt timp după ce FCSB a rămas în inferioritate numerică, iar VAR a trebuit să intervină pentru a fi luată o decizie în cazul penalty-urilor cerute de cele două echipe, Dinamo a reușit să marcheze primul gol al partidei.

Armstrong a fost faultat de Pădurariu în afara careului, într-o zonă laterală. Scoțianul a executat cu mult efect, mingea a ajuns în careul mic, iar Martin Pascual a împins-o în poarta lui Târnovanu.

Istvan Kovacs a fost chemat de George Găman și Florin Chivulete să revadă faza la monitorul VAR.

Fundașul spaniol a plecat de lângă adversari dintr-o poziție la limită, însă „centralul” a considerat că acesta nu se afla în ofsaid și a validat în cele din urmă reușita.

Apoi, în minutul 78, la o lovitură de colț bătută de Armstrong, Pascual a reluat nestingherit cu capul de la 11 metri. Arad a încercat să respingă, însă și-a trimis balonul în propria poartă, spre disperarea lui Târnovanu, care se afla pe traiectoria balonului.

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