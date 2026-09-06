MVP surpriză în Derby de România VIDEO+FOTO.  FCSB n-a putut să-l anihileze: „E ca un vis, nu-mi vine să cred ce am făcut” +51 foto
Superliga

MVP surpriză în Derby de România VIDEO+FOTO. FCSB n-a putut să-l anihileze: „E ca un vis, nu-mi vine să cred ce am făcut”

alt-text Vlad Nedelea , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 10:59
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 11:36
  • Dinamo - FCSB 2-1. Martin Pascual (27 de ani), fundașul „câinilor”, a fost omul meciului în Derby de România.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ibericul transferat de Dinamo în această vară de la Mirandes a dominat-o pe FCSB la duelurile aeriene, reușind să marcheze un gol și să-l provoace pe al doilea.

Dinamo câștigă un derby nebun! VIDEO. FCSB, îngenuncheată și de marea rivală! A treia înfrângere la rând în Superliga
Citește și
Dinamo câștigă un derby nebun! VIDEO. FCSB, îngenuncheată și de marea rivală! A treia înfrângere la rând în Superliga
Citește mai mult
Dinamo câștigă un derby nebun! VIDEO. FCSB, îngenuncheată și de marea rivală! A treia înfrângere la rând în Superliga

VIDEO+FOTO. MVP surpriză în Derby de România! FCSB n-a putut să-l anihileze: „E ca un vis, nu-mi vine să cred ce am făcut”

„E ca un vis, nu-mi vine să cred. Mă bucur, dar e mai importantă victoria echipei pentru noi și pentru fanii lui Dinamo. FCSB e o echipă foarte bună. A fost un derby adevărat, am simțit atmosfera, a fost incredibil. Îmi place să joc în derby-urile de aici și îmi place să le câștigăm.

Golurile sunt pentru soția mea și pentru viitorul nostru copil. Atmosfera a fost incredibilă, exact ce mă așteptam de la un derby. Am simțit bucuria pe care această victorie a adus-o fanilor. Normal că sunt fericit, am dat două goluri într-un derby. De fapt, nu știu dacă mi l-au acordat și pe cel de-al doilea. Au zis că nu, dar sper că da”, a spus Pascual după meci.

Fundașul spaniol a zâmbit în momentul în care a fost întrebat dacă a jucat și atacant, fiind foarte eficient în fața porții: „Nu, dar, uneori, când meciurile sunt mai complicate, sunt trimis în față ca să câștig duelurile aeriene”.

Pascual se află la al doilea gol în tricoul lui Dinamo. Primul a venit în alt derby, cu U Craiova, pe care „câinii” l-au câștigat cu 5-1.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (51 imagini)

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
+51 Foto
labels.photo-gallery

DINAMO - FCSB. Martin Pascual, decisiv pe „Arc”

În minutul 36, la scurt timp după ce FCSB a rămas în inferioritate numerică, iar VAR a trebuit să intervină pentru a fi luată o decizie în cazul penalty-urilor cerute de cele două echipe, Dinamo a reușit să marcheze primul gol al partidei.

Armstrong a fost faultat de Pădurariu în afara careului, într-o zonă laterală. Scoțianul a executat cu mult efect, mingea a ajuns în careul mic, iar Martin Pascual a împins-o în poarta lui Târnovanu.

Istvan Kovacs a fost chemat de George Găman și Florin Chivulete să revadă faza la monitorul VAR.

Fundașul spaniol a plecat de lângă adversari dintr-o poziție la limită, însă „centralul” a considerat că acesta nu se afla în ofsaid și a validat în cele din urmă reușita.

Martin Pascual a deschis scorul în Dinamo - FCSB (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Martin Pascual a deschis scorul în Dinamo - FCSB (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (15 imagini)

Dinamo - FCSB. Golul marcat de Martin Pascual în minutul 36 (FOTO: captură Prima Sport) Dinamo - FCSB. Golul marcat de Martin Pascual în minutul 36 (FOTO: captură Prima Sport) Dinamo - FCSB. Golul marcat de Martin Pascual în minutul 36 (FOTO: captură Prima Sport) Dinamo - FCSB. Golul marcat de Martin Pascual în minutul 36 (FOTO: captură Prima Sport) Dinamo - FCSB. Golul marcat de Martin Pascual în minutul 36 (FOTO: captură Prima Sport)
+15 Foto
labels.photo-gallery

Apoi, în minutul 78, la o lovitură de colț bătută de Armstrong, Pascual a reluat nestingherit cu capul de la 11 metri. Arad a încercat să respingă, însă și-a trimis balonul în propria poartă, spre disperarea lui Târnovanu, care se afla pe traiectoria balonului.

VIDEO. Martin Pascual a deschis scorul în Dinamo - FCSB. Istvan Kovacs, decizie dificilă

Citește și

Dinamo câștigă un derby nebun! VIDEO. FCSB, îngenuncheată și de marea rivală! A treia înfrângere la rând în Superliga
Superliga
22:32
Dinamo câștigă un derby nebun! VIDEO. FCSB, îngenuncheată și de marea rivală! A treia înfrângere la rând în Superliga
Citește mai mult
Dinamo câștigă un derby nebun! VIDEO. FCSB, îngenuncheată și de marea rivală! A treia înfrângere la rând în Superliga
Șoc în „Tempul Vitezei” VIDEO. Dulce răzbunare! Pilotul penalizat de FIA a obținut la Monza primul pole-position din carieră
Formula 1
18:15
Șoc în „Tempul Vitezei” VIDEO. Dulce răzbunare! Pilotul penalizat de FIA a obținut la Monza primul pole-position din carieră
Citește mai mult
Șoc în „Tempul Vitezei” VIDEO. Dulce răzbunare! Pilotul penalizat de FIA a obținut la Monza primul pole-position din carieră

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a refuzat orice întrebare în afara educației. Dar despre una dintre teme a spus că „Abia aștept” să vorbească / Când a spus că „o să răspund la multe întrebări”
Nicușor Dan a refuzat orice întrebare în afara educației. Dar despre una dintre teme a spus că „Abia aștept” să vorbească / Când a spus că „o să răspund la multe întrebări”
Nicușor Dan a refuzat orice întrebare în afara educației. Dar despre una dintre teme a spus că „Abia aștept” să vorbească / Când a spus că „o să răspund la multe întrebări”
dinamo fcsb derby de romania martin pascual
Știrile zilei din sport
Certat de Pancu Stojilkovic, imun la critici: „Nu ascult ce spun” » Antrenorul l-a „urecheat” după meci: „Chestii care nu se fac la experiența lui”
Superliga
06.09
Certat de Pancu Stojilkovic, imun la critici: „Nu ascult ce spun” » Antrenorul l-a „urecheat” după meci: „Chestii care nu se fac la experiența lui”
Citește mai mult
Certat de Pancu Stojilkovic, imun la critici: „Nu ascult ce spun” » Antrenorul l-a „urecheat” după meci: „Chestii care nu se fac la experiența lui”
„Ce mă fac eu în sistemul ăsta?” Nicolescu dezvăluie discuțiile personale cu jucătorii lui Dinamo și ce face diferit Campos față de Kopic
Superliga
06.09
„Ce mă fac eu în sistemul ăsta?” Nicolescu dezvăluie discuțiile personale cu jucătorii lui Dinamo și ce face diferit Campos față de Kopic
Citește mai mult
„Ce mă fac eu în sistemul ăsta?” Nicolescu dezvăluie discuțiile personale cu jucătorii lui Dinamo și ce face diferit Campos față de Kopic
„Tavi la CFR? În niciun caz” Mihai Stoica a vorbit despre problemele lui Octavian Popescu: „Trebuie să-și pună ordine în viață”
Superliga
06.09
„Tavi la CFR? În niciun caz” Mihai Stoica a vorbit despre problemele lui Octavian Popescu: „Trebuie să-și pună ordine în viață”
Citește mai mult
„Tavi la CFR? În niciun caz” Mihai Stoica a vorbit despre problemele lui Octavian Popescu: „Trebuie să-și pună ordine în viață”
La US Open ca pe catwalk VIDEO + FOTO:  Townsend îi face concurență lui Osaka cu outfitul nonconformist purtat înaintea meciului cu Sabalenka
Tenis
06.09
La US Open ca pe catwalk VIDEO + FOTO: Townsend îi face concurență lui Osaka cu outfitul nonconformist purtat înaintea meciului cu Sabalenka
Citește mai mult
La US Open ca pe catwalk VIDEO + FOTO:  Townsend îi face concurență lui Osaka cu outfitul nonconformist purtat înaintea meciului cu Sabalenka
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:25
„Nu mi-a plăcut Rapidul” Probleme remarcate la meciul cu Oțelul: „Să nu fie un nou caz Koljic”
„Nu mi-a plăcut Rapidul”  Probleme remarcate la meciul cu Oțelul: „Să nu fie un nou caz Koljic”
13:10
Supraviețuire miraculoasă VIDEO: A căzut de la peste 3.000 de metri după ce a fost lăsată inconștientă în aer!
Supraviețuire miraculoasă VIDEO: A căzut de la peste 3.000 de metri după ce a fost lăsată inconștientă în aer!
12:32
„Tentativă de omor” VIDEO: Fiul lui Van Bommel, pus la zid după un fault dur: „Exact ca tatăl său”
„Tentativă de omor”  VIDEO:  Fiul lui Van Bommel, pus la zid după un fault dur: „Exact ca tatăl său”
12:12
Moment savuros la US Open Carlos Alcaraz habar nu avea cu cine va juca în „sferturi”
Moment savuros la US Open Carlos Alcaraz habar nu avea cu cine va juca în „sferturi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Top stiri
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Superliga
06.09
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?” Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Citește mai mult
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
„Avem o problemă” Rapid a câștigat la Galați, dar Pancu e îngrijorat: „Multe nemulțumiri, deciziile nu sunt cele corecte”
Superliga
06.09
„Avem o problemă” Rapid a câștigat la Galați, dar Pancu e îngrijorat: „Multe nemulțumiri, deciziile nu sunt cele corecte”
Citește mai mult
„Avem o problemă” Rapid a câștigat la Galați, dar Pancu e îngrijorat: „Multe nemulțumiri, deciziile nu sunt cele corecte”
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Superliga
06.09
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Citește mai mult
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Răsturnare de situație în Pădurea Băneasa. Drumul auto către Cartierul Greenfield poate fi redeschis. Decizia Curții de Apel este definitivă
B365
06.09
Răsturnare de situație în Pădurea Băneasa. Drumul auto către Cartierul Greenfield poate fi redeschis. Decizia Curții de Apel este definitivă
Citește mai mult
Răsturnare de situație în Pădurea Băneasa. Drumul auto către Cartierul Greenfield poate fi redeschis. Decizia Curții de Apel este definitivă

Echipe/Competiții

fcsb 113 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 37 rapid 27 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share