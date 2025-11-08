„Penibil! Mi-e mie rușine”  Robert Ilyeș iese la atac după înfrângerea cu Dinamo: „Parcă ne-am întors înainte de 1989” +10 foto
Robert Ilyes FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Superliga

„Penibil! Mi-e mie rușine” Robert Ilyeș iese la atac după înfrângerea cu Dinamo: „Parcă ne-am întors înainte de 1989”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 08.11.2025, ora 20:45
alt-text Actualizat: 08.11.2025, ora 20:45
  • DINAMO - CSIKSZEREDA 4-0. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul oaspeților, a criticat dur arbitrajul la finalul partidei din Liga 1, etapa #16.

Deciziile luate de Iuliana Demetrescu în partida de pe Arena Națională au stârnit reacții dure, iar discursul tehnicianului de la Csikszereda nu a făcut excepție.

Probleme pentru Măldărășanu Portarul lui Hermannstadt, accidentare stupidă înainte de meciul cu FCSB: „Ne-a amuzat”
Citește și
Probleme pentru Măldărășanu Portarul lui Hermannstadt, accidentare stupidă înainte de meciul cu FCSB: „Ne-a amuzat”
Citește mai mult
Probleme pentru Măldărășanu Portarul lui Hermannstadt, accidentare stupidă înainte de meciul cu FCSB: „Ne-a amuzat”

DINAMO - CSIKSZEREDA 4-0. Robert Ilyeș, despre arbitraj: „Penibil! Mi-e rușine”

„Au fost mai buni, au profitat de slăbiciunile noastre din apărare. În repriza a doua ne-au dominat clar și au câștigat pe merit.

Ceea ce mă supără este faptul că nu pot accepta cum s-a dat acel penalty și cum noi n-am primit. Când cei de la VAR te cheamă la monitor și vezi că nu există niciun contact nu pot să înțeleg.

La faza următoare jucătorul nostru are arcada spartă, cade mingea pe mână și nu o cheamă la VAR, asta înseamnă că e rea intenție, ori domnul Marcu (n.r. arbitrul VAR) era la toaletă.

La orice contact, fault pentru ei și cartonaș galben pentru noi, asta în prima repriză. În a doua n-a mai contat. Dacă ne uităm la primul «galben» acordat, fault la mijlocul terenului și imediat s-a dat cartonaș.. .eu nu pot să accept așa ceva”, a declarat Robert Ilyeș, la Prima Sport.

Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda (10).jpeg
Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda (10).jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda
+10 Foto
labels.photo-gallery

Mai mult, tehnicianul ciucanilor a lansat acuzații grave, făcând referire la perioada de dinainte de Revoluție, când spune că Dinamo era ajutată de regimul comunist.

„Am stat la 2 metri de doamna arbitru, am văzut, nu există contact ca să dai penalty. Pe ce motiv dai? Am întrebat-o cum de acolo a acordat penalty iar la noi când cade mingea pe mâna nu a dat nimic. A zis că nu a fost chemată la VAR.

În acest caz, ce facem? Una e pentru noi și alta pentru Dinamo? Nu am nimic cu ei, dar la pauză când am intrat la vestiare m-am gândit că ne-am întors în 1989, când echipa miliției era avantajată în mod clar”, a mai spus Robert Ilyes.

Un arbitraj penibil! Mi-e mie rușine, penibil. Un asemenea arbitraj nu pot accepta. Mirel Rădoi avea dreptate, în loc să lăsăm să se joace bărbătește, noi dăm fault la orice contact. Robert Ilyeș, antrenor Csikszereda

Robert Ilyeș, despre meci: „Și eu mi-aș dori să am jucători ca ai lui Dinamo”

Antrenorul de la Csikszereda a vorbit despre valoarea lotului său și a dezvăluit că echipa ar mai avea nevoie de întăriri.

„Avem probleme mari mai ales pe faza defensivă. Nu suntem ceea ce ne-am dori, nu putem ascunde asta. Și eu mi-aș dori să am jucători ca ai lui Dinamo, de mare valoare, dar trebuie să lucrez cu ce am și să scot maximul.

Încercăm, lucrăm, dar depinde și de partea mentală, de cât de repede putem reveni. Vine acum pauza de două săptămâni, jucătorii vor avea pauză câteva zile și vom vedea ulterior ce vom face.

În decembrie, dacă clubul va decide să mai aducem ceva bine, dacă nu, vom continua cu ceea ce avem”.

Dinamo - Csikszereda, meci (16).jpeg
Dinamo - Csikszereda, meci (16).jpeg

Galerie foto (18 imagini)

Dinamo - Csikszereda, meci (1).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (2).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (3).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (4).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (5).jpeg
+18 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

FCSB, gest special pentru Ienei Ce se va întâmpla la meciul dintre campioană și FC Hermannstadt
Superliga
19:20
FCSB, gest special pentru Ienei Ce se va întâmpla la meciul dintre campioană și FC Hermannstadt
Citește mai mult
FCSB, gest special pentru Ienei Ce se va întâmpla la meciul dintre campioană și FC Hermannstadt
A fost sau nu penalty? FOTO. Dinamo a deschis scorul după o fază controversată: „Nu se poate așa ceva!” + Și Csikszereda a cerut lovitură de la 11 metri
Superliga
18:59
A fost sau nu penalty? FOTO. Dinamo a deschis scorul după o fază controversată: „Nu se poate așa ceva!” + Și Csikszereda a cerut lovitură de la 11 metri
Citește mai mult
A fost sau nu penalty? FOTO. Dinamo a deschis scorul după o fază controversată: „Nu se poate așa ceva!” + Și Csikszereda a cerut lovitură de la 11 metri

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului
dinamo bucuresti liga 1 arbitraj Robert Ilyes csikszereda iuliana demetrescu
Știrile zilei din sport
Ce rachetă!  VIDEO+FOTO. G OLAZO fabulos marcat de Ianis Hagi în partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor
Stranieri
08.11
Ce rachetă! VIDEO+FOTO. G OLAZO fabulos marcat de Ianis Hagi în partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor
Citește mai mult
Ce rachetă!  VIDEO+FOTO. G OLAZO fabulos marcat de Ianis Hagi în partida dintre Trabzonspor și Alanyaspor
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Superliga
08.11
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Citește mai mult
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun : „Asta i-am spus lui Christensen”
Superliga
08.11
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun: „Asta i-am spus lui Christensen”
Citește mai mult
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun : „Asta i-am spus lui Christensen”
„Nu ești conectat cu realitatea!” Mutu nu s-a abținut când a aflat ce salariu a cerut Louis Munteanu: „Va pierde mult dacă nu face asta imediat”
Superliga
08.11
„Nu ești conectat cu realitatea!” Mutu nu s-a abținut când a aflat ce salariu a cerut Louis Munteanu: „Va pierde mult dacă nu face asta imediat”
Citește mai mult
„Nu ești conectat cu realitatea!” Mutu nu s-a abținut când a aflat ce salariu a cerut Louis Munteanu: „Va pierde mult dacă nu face asta imediat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:43
„Nu am fost un exemplu bun” Alex Dobre spune ce l-a împins de la spate în meciul cu FC Argeș + A comentat neconvocarea la națională
„Nu am fost un exemplu bun” Alex Dobre spune ce l-a împins de la spate în meciul cu FC Argeș + A comentat neconvocarea la națională
23:57
„E meritul tuturor” Constantin Gâlcă, după ce a dus Rapidul pe primul loc în Liga 1: „Am profitat de toate spațiile” + Mesaj pentru Dobre
„E meritul tuturor” Constantin Gâlcă, după ce a dus Rapidul pe primul loc în Liga 1: „Am profitat de toate spațiile” + Mesaj pentru Dobre
22:57
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun: „Asta i-am spus lui Christensen”
Supergolul lui Pașcanu VIDEO. Fundașul rapidist a închis meciul cu FC Argeș cu un șut ca din tun : „Asta i-am spus lui Christensen”
22:07
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Are dreptate Ilyeș? FOTO: Cum arată Eppel după lovitura încasată de la Boateng: „Nu poți să nu chemi la VAR”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Top stiri din sport
„Penibil! Mi-e mie rușine”  Robert Ilyeș iese la atac după înfrângerea cu Dinamo: „Parcă ne-am întors înainte de 1989”
Superliga
08.11
„Penibil! Mi-e mie rușine” Robert Ilyeș iese la atac după înfrângerea cu Dinamo: „Parcă ne-am întors înainte de 1989”
Citește mai mult
„Penibil! Mi-e mie rușine”  Robert Ilyeș iese la atac după înfrângerea cu Dinamo: „Parcă ne-am întors înainte de 1989”
Premieră pentru România FOTO. Primul pilot care urcă pe podium într-un campionat mondial de motociclism viteză
Alte sporturi
08.11
Premieră pentru România FOTO. Primul pilot care urcă pe podium într-un campionat mondial de motociclism viteză
Citește mai mult
Premieră pentru România FOTO. Primul pilot care urcă pe podium într-un campionat mondial de motociclism viteză
Ultrașii vor să se răzbune Alarmă înainte de Bosnia - România. Fanii radicali pregătesc proteste masive la Zenica
Nationala
08.11
Ultrașii vor să se răzbune Alarmă înainte de Bosnia - România. Fanii radicali pregătesc proteste masive la Zenica
Citește mai mult
Ultrașii vor să se răzbune Alarmă înainte de Bosnia - România. Fanii radicali pregătesc proteste masive la Zenica
Sola HK - CSM București 30-38 „Tigroaicele” au făcut spectacol în  EHF Champions League ,  la primul meci după demiterea lui Adi Vasile
Handbal
08.11
Sola HK - CSM București 30-38 „Tigroaicele” au făcut spectacol în EHF Champions League, la primul meci după demiterea lui Adi Vasile
Citește mai mult
Sola HK - CSM București 30-38 „Tigroaicele” au făcut spectacol în  EHF Champions League ,  la primul meci după demiterea lui Adi Vasile

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share