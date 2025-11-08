„Penibil! Mi-e mie rușine”  Robert Ilyeș iese la atac după înfrângerea cu Dinamo: „Parcă ne-am întors înainte de 1989”

DINAMO - CSIKSZEREDA 4-0. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul oaspeților, a criticat dur arbitrajul la finalul partidei din Liga 1, etapa #16.

Deciziile luate de Iuliana Demetrescu în partida de pe Arena Națională au stârnit reacții dure, iar discursul tehnicianului de la Csikszereda nu a făcut excepție.

DINAMO - CSIKSZEREDA 4-0 . Robert Ilyeș, despre arbitraj: „Penibil! Mi-e rușine”

„Au fost mai buni, au profitat de slăbiciunile noastre din apărare. În repriza a doua ne-au dominat clar și au câștigat pe merit.

Ceea ce mă supără este faptul că nu pot accepta cum s-a dat acel penalty și cum noi n-am primit. Când cei de la VAR te cheamă la monitor și vezi că nu există niciun contact nu pot să înțeleg.

La faza următoare jucătorul nostru are arcada spartă, cade mingea pe mână și nu o cheamă la VAR, asta înseamnă că e rea intenție, ori domnul Marcu (n.r. arbitrul VAR) era la toaletă.

La orice contact, fault pentru ei și cartonaș galben pentru noi, asta în prima repriză. În a doua n-a mai contat. Dacă ne uităm la primul «galben» acordat, fault la mijlocul terenului și imediat s-a dat cartonaș.. .eu nu pot să accept așa ceva”, a declarat Robert Ilyeș, la Prima Sport.

Mai mult, tehnicianul ciucanilor a lansat acuzații grave, făcând referire la perioada de dinainte de Revoluție, când spune că Dinamo era ajutată de regimul comunist.

„Am stat la 2 metri de doamna arbitru, am văzut, nu există contact ca să dai penalty. Pe ce motiv dai? Am întrebat-o cum de acolo a acordat penalty iar la noi când cade mingea pe mâna nu a dat nimic. A zis că nu a fost chemată la VAR.

În acest caz, ce facem? Una e pentru noi și alta pentru Dinamo? Nu am nimic cu ei, dar la pauză când am intrat la vestiare m-am gândit că ne-am întors în 1989, când echipa miliției era avantajată în mod clar”, a mai spus Robert Ilyes.

Un arbitraj penibil! Mi-e mie rușine, penibil. Un asemenea arbitraj nu pot accepta. Mirel Rădoi avea dreptate, în loc să lăsăm să se joace bărbătește, noi dăm fault la orice contact. Robert Ilyeș, antrenor Csikszereda

Robert Ilyeș, despre meci: „Și eu mi-aș dori să am jucători ca ai lui Dinamo”

Antrenorul de la Csikszereda a vorbit despre valoarea lotului său și a dezvăluit că echipa ar mai avea nevoie de întăriri.

„Avem probleme mari mai ales pe faza defensivă. Nu suntem ceea ce ne-am dori, nu putem ascunde asta. Și eu mi-aș dori să am jucători ca ai lui Dinamo, de mare valoare, dar trebuie să lucrez cu ce am și să scot maximul.

Încercăm, lucrăm, dar depinde și de partea mentală, de cât de repede putem reveni. Vine acum pauza de două săptămâni, jucătorii vor avea pauză câteva zile și vom vedea ulterior ce vom face.

În decembrie, dacă clubul va decide să mai aducem ceva bine, dacă nu, vom continua cu ceea ce avem”.

