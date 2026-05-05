Rapid sau Dinamo? Târnovanu, întrebat pe cine ar vrea să întâlnească în barajul pentru Conference League

Ștefan Târnovanu
alt-text Publicat: 05.05.2026, ora 12:26
  • Ștefan Târnovanu (25 de ani) a vorbit despre posibilul adversar pe care FCSB l-ar putea întâlni la barajul pentru Conference League.

FCSB ocupă primul loc în play-out, cu 36 de puncte după 7 meciuri.

În play-off, Dinamo se află pe locul 4, cu 34 de puncte, iar Rapid ocupă locul 5, cu 32 de puncte.

Târnovanu, întrebat pe cine ar vrea să întâlnească în barajul pentru Conference League: „Mai avem două meciuri”

Întrebat dacă Rapid este adversarul pe care și-l dorește la baraj, portarul a răspuns:

„Dacă vorbesc strict de ce îmi doresc, nu, nu e ăsta. Nu pot spune ce prefer. Nu sunt superstițios, nu.

Mai avem două meciuri, apoi va veni primul meci de baraj, pe care trebuie să-l câștigăm.

Dacă nu câștigăm primul baraj, nu va exista cel pentru Europa cu o echipă de play-off”, a spus fotbalistul.

Prea multă lume vorbește deja de al doilea meci, până atunci mai e primul. Trebuie să ne concentrăm foarte mult pe primul meci și atât Ștefan Târnovanu, portarul FCSB-ului

Portarul celor de la FCSB a comentat și lupta pentru titlu. Acesta consideră că Universitatea Craiova este, în acest moment, principala favorită, dar a făcut trimitere și la faza controversată din meciul câștigat de olteni cu Dinamo, scor 2-1.

Golul decisiv al Craiovei, marcat de Nsimba în prelungiri, a fost precedat de o fază în care atacantul oltenilor s-a aflat în poziție de ofsaid.

„Favorită e Universitatea Craiova acum (n.r. - la câștigarea titlului), dar, după ce a fost la meciul cu Dinamo, nu știi. E ofsaid, l-am văzut toți.

E frustrant, te enervezi (n.r. - când sunt greșeli de arbitraj). Îmi pare rău, am spus-o de mai multe ori, și după meciuri în care au fost greșeli de arbitraj, că nu e OK. Se pierd campionate, e aiurea. Sunt două puncte în plus”, a mai declarat Târnovanu.

Târnovanu a adunat 203 meciuri în tricoul FCSB-ului, perioadă în care a primit 224 de goluri și a încheiat 70 de partide fără gol încasat.

