Și-a dat demisia de la CFR Cluj Bogdan Mara, declarații tăioase: „Nu pot lucra cu cei care vor veni! Nu vreau să mă asociez cu ei” +27 foto
Bogdan Mara FOTO: Sport Pictures
Superliga

Și-a dat demisia de la CFR Cluj Bogdan Mara, declarații tăioase: „Nu pot lucra cu cei care vor veni! Nu vreau să mă asociez cu ei”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.05.2026, ora 13:11
alt-text Actualizat: 05.05.2026, ora 13:11
  • Bogdan Mara (48 de ani) nu mai este directorul sportiv al celor de la CFR Cluj.
  • Fostul fotbalist și-a anunțat plecarea de la clubul din Gruia, după aproape 10 ani petrecuți, în două mandate, în conducerea formației ardelene.

Bogdan Mara a explicat că decizia sa are legătură cu revenirea lui Marian Copilu în structura de conducere a clubului.

„Degeaba avem VAR” Gică Popescu, reacție dură după eroarea de arbitraj de la U Craiova - Dinamo: „Dacă arbitrii vor să greșească, o fac oricum”
Citește și
„Degeaba avem VAR” Gică Popescu, reacție dură după eroarea de arbitraj de la U Craiova - Dinamo: „Dacă arbitrii vor să greșească, o fac oricum”
Citește mai mult
„Degeaba avem VAR” Gică Popescu, reacție dură după eroarea de arbitraj de la U Craiova - Dinamo: „Dacă arbitrii vor să greșească, o fac oricum”

Bogdan Mara a vorbit despre decizia de a pleca de la formația din Gruia: „Nu pot să lucrez cu cei care vor veni!”

„Într-adevăr, în ultimele zile au fost niște discuții (n.r. despre revenirea lui Marian Copilu) și i-am spus patronului că, din moment ce își dorește noi oameni în club, eu nu vreau să mă asociez cu ei.

Nu mă văd conducând un club altfel decât pe partea sportivă. Nu pot să lucrez cu cei care vor veni. Am decis să renunț și să opresc munca și colaborarea mea cu CFR Cluj. Sunt de 9 ani sau 10 ani acolo, de când a preluat Neluțu Varga pe CFR Cluj.

Demisia am depus-o de ieri, (n.r. - luni. 4 mai). Mi s-a transmis că vine o nouă conducere, care se va ocupa de tot ce se întâmplă în club”, a spus Mara, conform fanatik.ro.

FOTO. Rapid - CFR 1-2

Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (22).jpg
Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (22).jpg

Galerie foto (27 imagini)

Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (1).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (2).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (3).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (4).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (5).jpg
+27 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat dacă Marian Copilu va avea putere totală de decizie la CFR Cluj, Bogdan Mara a răspuns:

„Da. De aceea am decis să plec. Să nu primesc niște bani pentru care nu muncesc. Nu are sens. De ce să mai stau. Ultima mea zi la CFR Cluj a fost ieri. Nu mai sunt oficial la CFR Cluj. Au fost ani buni. E greu, sentimental.

Sunt alături de băieți, de Pancu, de toți băieții, de domnul Iuliu Mureșan. Nu vreau să stau, de decor, să câștig niște bani”, a mai spus Mara.

Nu este prima dată când oficialul pleacă de la CFR Cluj într-un context similar.

  • 2017 - Bogdan Mara a ajuns pentru prima dată în conducerea celor de la CFR Cluj.
  • 2020 - a plecat de la CFR Cluj și a mers la Astra Giurgiu.
  • 2021 - a revenit la CFR Cluj
Am continuat o colaborare cu Neluțu Varga în ultimii ani. Am reușit, an de an, alături de Răzvan Zamfir, de Cristi Balaj, de Bilașco, să avem rezultate bune. Acum am colaborat foarte bine cu domnul Mureșan. Am avut o colaborare foarte bună și cu Pancu. Poate dacă reușeam să-l aducem după meciul cu Hacken, lucrurile mergeau și mai bine. Am avut atunci discuții cu Neluțu Varga, era una din soluții. E un antrenor bun, de mare valoare Bogdan Mara, fost director sportiv al celor de la CFR Cluj

Acesta a spus că și prima sa plecare de la CFR Cluj a avut la bază același motiv.

„Prima dată când am plecat, tot această echipă a fost la conducere. Dar, după un timp, totul s-a schimbat. Nu mă vedeam în ideile și proiectul respectiv.

Am trăit momente bune cu Neluțu Varga. Am avut și vremuri bune, și vremuri foarte grele. În ultimii ani am reușit să facem bani din transferuri”.

Bogdan Mara, discuții cu Dinamo după plecarea de la CFR Cluj

Bogdan Mara ar putea rămâne în Superliga. Întrebat despre un posibil interes din partea lui Dinamo, acesta nu a negat discuțiile și a transmis că are o relație foarte bună cu Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare.

„Da, există anumite discuții. Nu vreau să spun mai multe acum. Vreau să închei colaborarea cu CFR. Am o relație foarte bună cu Andrei Nicolescu. Respect foarte mult proiectul lor pe care îl fac acolo.

Sunt convins că, în scurt timp, acest proiect bun, sănătos, cu perspective sănătoase, va aduce rezultate. Dacă se va considera că e nevoie de serviciile mele acolo, totul este deschis”, a mai spus Mara.

Clasamentul în play-off

EchipăMeciuriPuncte
1. U Craiova745
2. U Cluj742
3. CFR Cluj740*
4. Dinamo734
5. Rapid732
6. FC Argeș730
*beneficiază de rotunjire

Citește și

Rapid sau Dinamo? Târnovanu, întrebat pe cine ar vrea să întâlnească în barajul pentru Conference League
Superliga
12:26
Rapid sau Dinamo? Târnovanu, întrebat pe cine ar vrea să întâlnească în barajul pentru Conference League
Citește mai mult
Rapid sau Dinamo? Târnovanu, întrebat pe cine ar vrea să întâlnească în barajul pentru Conference League
Fanii Stelei s-au opus AS47, reacție dură după asocierea lui Andrei Vochin cu Ziua Stelei: „Nu ne-am dorit lansarea cărții lui în Ghencea” » Reacția editurii
Diverse
12:23
Fanii Stelei s-au opus AS47, reacție dură după asocierea lui Andrei Vochin cu Ziua Stelei: „Nu ne-am dorit lansarea cărții lui în Ghencea” » Reacția editurii
Citește mai mult
Fanii Stelei s-au opus AS47, reacție dură după asocierea lui Andrei Vochin cu Ziua Stelei: „Nu ne-am dorit lansarea cărții lui în Ghencea” » Reacția editurii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
CFR Cluj Bogdan Mara liga 1 ioan varga
Știrile zilei din sport
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
Liga 2
20:29
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
Derby  de România, anulat!  Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Rugby
18:30
Derby de România, anulat! Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Citește mai mult
Derby  de România, anulat!  Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Superliga
11:06
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Citește mai mult
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Campionate
11:21
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Citește mai mult
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:29
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
20:47
Incidente înainte de Bayern - PSG! FOTO: Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați, după ce au provocat haos!
Incidente înainte de Bayern - PSG! FOTO: Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați, după ce au provocat haos!
20:11
Gafă pe bani publici E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei
Gafă pe bani publici E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei
20:03
Dinamo, sancționată pentru rasism Ce pedeapsă au primit „câinii”, după incidentele de la meciul cu Rapid
Dinamo, sancționată pentru rasism  Ce pedeapsă au primit „câinii”, după incidentele de la meciul cu Rapid 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
Top stiri
Gică Popescu, lovitură în afaceri  O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul 
Diverse
17:40
Gică Popescu, lovitură în afaceri O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul
Citește mai mult
Gică Popescu, lovitură în afaceri  O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul 
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Superliga
09:12
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Citește mai mult
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Tenis
10:47
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Citește mai mult
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"
B365
05.05
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"
Citește mai mult
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 36 rapid 26 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share