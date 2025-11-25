Revenire uimitoare la Dakar La un an după ce a rămas fără un picior, va participa la cea mai dură competiție auto din lume! A câștigat-o de patru ori până acum
Mathieu Baumel FOTO: IMAGO
Revenire uimitoare la Dakar La un an după ce a rămas fără un picior, va participa la cea mai dură competiție auto din lume! A câștigat-o de patru ori până acum

  • Copilotul francez Mathieu Baumel (49 de ani) va participa la Raliul Dakar, deși a suferit o amputație de picior la începutul anului 2025.
  • Competiția va avea loc în perioada 3-17 ianuarie 2026, în Arabia Saudită.

La cea de-a 48-a ediție a Raliului Dakar, francezul va concura într-o mașină a echipei X-Raid, unde îl va asista pe pilotul belgian Guillaume de Mevius.

Mathieu Baumel revine la Raliul Dakar după ce i-a fost amputat piciorul

Copilotul va concura într-o mașină adaptată pentru situația sa, potrivit RMC Sport

Vehiculul va fi dotat cu un sistem special montat în portieră care îl va ajuta pe Baumel să își monteze proteza. De asemenea, în zilele de odihnă va beneficia de consultații din partea unui protetician, care se va asigura că francezul nu întâmpină probleme.

Mathieu Baumel, implicat într-un accident grav

Pe 29 ianuarie 2025, Mathieu Baumel a fost implicat într-un accident rutier lângă orașul francez Reims, în timp ce încerca să ajute un alt șofer.

În momentele în care se afla pe marginea șoselei, fostul copilot al lui Nasser Al-Attyiah, cu care a câștigat cele patru ediții de Dakar, a fost lovit un automobil condus de o femeie în vârstă de 73 de ani.

Mathieu Baumel a fost transportat la spital în stare gravă, iar medicii au decis să îl plaseze în comă indusă. Sportivului i-a fost amputat piciorul drept și a fost trezit după două săptămâni.

De pe patul de spital, Baumel și-a anunțat intenția de a participa din nou la Raliul Dakar.

„Trebuie să ai un obiectiv, iar al meu este foarte clar: vreau să mă întorc într-o mașină de curse. Să câștig Dakar cu proteza mea ar fi incredibil”, a spus francezul, potrivit sursei menționate.

Mathieu Baumel a câștigat Raliul Dakar de patru ori: 2015, 2019, 2022, 2023. A câștigat și Campionatul Mondial de Rally Raid de două ori: 2022 și 2023.

În momentul de față, Nasser Al-Attyiah este pilot pentru Dacia, care a participat în premieră la ediția din 2025 a Raliului Dakar și va fi prezentă și la ediția din 2026.

