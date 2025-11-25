Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, și-a cerut scuze față de cameramanul pe care l-a bruscat în meciul cu Newcastle United, scor 1-2.

În conferința de presă premergătoare meciului cu Bayer Leverkusen din Liga Campionilor, tehnicianul a vorbit despre momentul în care și-a pierdut cumpătul.

Pep Guardiola și-a cerut scuze după ce a agresat un cameraman: „ Mi-a fost rușine”

Pep Guardiola a fost greu de stăpânit după fluierul de final al partidei cu Newcastle, relatează mundodeportivo.com.

Guardiola i-a cerut socoteală și arbitrului Samuel Barrott cu privire la mai multe faze controversate. Una dintre ele s-a petrecut în minutul 18, când Phil Foden a fost călcat în careu de Fabian Schar.

Mi-a fost rușine de comportamentul meu când am văzut imaginile. Nu-mi place. Îi cer scuze. Sunt cine sunt. Chiar și după 1.000 de meciuri nu sunt perfect și fac greșeli. Îmi apăr echipa și clubul. Pep Guardiola, antrenor Manchester City

„Centralul” partidei a revăzut faza pe monitorul VAR, însă a decis că nu a fost suficientă intensitate pentru a acorda lovitură de la 11 metri.

În momentul în care a văzut că este filmat, Guardiola s-a îndreptat amenințător spre un cameraman și i-a tras acestuia căștile de pe urechi pentru a-i spune ceva.

Pep Guardiola, despre Donnarumma: „ Să-și apere poziția”

În conferința de presă, Guardiola a vorbit și despre Gianluigi Donnarumma, portarul său titular, care se confruntă cu dificultăți în Premier League.

Tehnicianul a anunțat că, în cazul unei sancțiuni pentru Donnarumma, James Trafford îl va înlocui.

Trebuie să-și apere poziția. Dacă primește cartonaș, asta e. Pep Guardiola, antrenor Manchester City

Fotbalistul are probleme din cauza contactului fizic intens din careu, specific campionatului englez.

În meciul cu Newcastle, portarul italian a avut intervenții excelente, dar a fost surprins de loviturile aeriene și de contactul cu adversarii, fiind sancționat cu un cartonaș galben.

Guardiola, despre Rodri: „Absența lui nu va fi îndelungată, dar nu putem spune exact când va reveni”

Guardiola a confirmat că Rodri și Mateo Kovacic sunt singurele absențe pentru meciul cu Leverkusen.

Despre starea de sănătate a câștigătorului Balonului de Aur din 2024, Guardiola a precizat:

Absența lui nu va fi îndelungată, dar nu putem spune exact când va reveni. Vom aștepta puțin mai mult pentru a ne asigura că este bine. Pep Guardiola, antrenor Manchester City

Tehnicianul va atinge pragul de 100 de partide în Champions League cu Manchester City. Întrebat despre această bornă, Guardiola a declarat:

„Cred că îmbătrânesc. Este bine. Fiecare meci este un reper. Înseamnă că am fost aici în fiecare sezon. Este o competiție mare”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport