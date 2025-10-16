România lui Hagi și fără el O analiză cu rol de diagnostic: ce ne spun campaniile de Mondiale din ultimii 40 de ani

Cât timp Gică Hagi a jucat, România a fost de cele mai multe ori peste statutul din momentul tragerii la sorți. Niciodată sub.

Fără Hagi, din 7 campanii, în mai mult de jumătate am fost sub unde am fi trebuit să fim.

După retragerea lui Gică, un singur antrenor a reușit să ducă naționala mai sus decât cota noastră.

Mircea Lucescu a dat drumul dezbaterilor și polemicilor după ce a spus „victoria cu Austria e în primul rând a mea, apoi și a jucătorilor împreună cu mine”.

Cât e meritul fotbaliștilor versus antrenorului în succesul unei campanii, nu neapărat unui meci? Actualul parcurs al naționalei face parte din preliminariile unui Campionat Mondial, iar prezența la un CM a fost aproape întotdeauna mult mai greu de obținut decât accesul la un CE.

O analiză cu rol de diagnostic: ce ne spun campaniile de Mondiale din ultimii 40 de ani

Dar cum se poate compara parcursul de acum cu cel pentru World Cup 1994? Cum să-i pui față în față pe Mihai Popescu și Gică Popescu, pe Bîrligea și Răducioiu pe Rațiu cu Dan Petrescu sau pe Ianis cu Gică Hagi?

Cum s-ar putea compara campania pentru Mondialul din 2010 cu cea din 1986? Gino versus Tamaș, Klein și Ungureanu versus Raț, Balaci și Hagi versus Cristi Tănase, Bănel și Cociș?

Reperul cel mai bun dacă naționala a confirmat sau nu e, evident, dacă s-a calificat. Dincolo de acest indicator, mai există ceva ce poate stabili nivelul pe care România l-a avut. Și anume: pe ce loc s-a clasat la finalul preliminariilor față de locul pe care l-a ocupat la tragerea la sorți. Și aici sunt 4 indicatori:

a terminat unde era normal, de exemplu: a fost în urna 2 la tragere, a terminat pe locul 2

A fost peste așteptări, de exemplu: a fost în urna 2 și a terminat pe primul loc

A fost sub așteptări, de exemplu: a fost în urna 2 și a terminat pe 3

A fost mult sub sau peste așteptări: diferență de cel puțin două nivele (în plus sau în minus) față de urna valorică

Intervalul luat în calcul: ultimii 40 de ani. Sunt, inclusiv cu preliminariile de acum, nu mai puțin de 11 campanii de Mondial. Iar concluzia e, de fapt, diagnosticul real al fotbalului românesc la nivel de echipă națională: indiferent de adversari sau de selecționerii pe care i-am avut, cât timp Hagi a jucat, am fost în medie fie mult peste urma valorică din care am plecat, fie acolo unde meritam. Dar NICIODATĂ sub așteptări.

CAMPANIILE DE CM CU HAGI JUCĂTOR

1986 - UNDE NE ERA LOCUL

urna valorică la tragerea la sorți: 3, după Anglia (urna 1) și Irlanda de Nord (urna 2)

Loc la finalul preliminariilor: 3, după Anglia și Irlanda

Antrenor: Mircea Lucescu

1990 - MULT PESTE AȘTEPTĂRI

urna valorică la tragerea la sorți: 3, după Danemarca și Bulgaria

Loc la finalul preliminariilor: 1

Antrenor: Emeric Ienei

1994 - MULT PESTE AȘTEPTĂRI

urna valorică la tragerea la sorți: 3, sub Belgia și Cehoslovacia

Loc la finalul preliminariilor: 1

Antrenor: Cornel Dinu și Anghel Iordănescu

1998 - PESTE AȘTEPTĂRI

urna valorică la tragerea la sorți: 1

Loc la finalul preliminariilor: 1, dar cu un parcurs fabulos, aproape de perfecțiune: 9 victorii și un egal

Antrenor: Anghel Iordănescu

75% din campaniile e Mondial cu Hagi fotbalist au fost cu România depășindu-și condiția și statutul din momentul tragerii la sorți

Hagi s-a retras de la națională în iulie 2000. După 3 campanii din 4 care s-au terminat cu calificare.

În toamna lui 2000 am debutat în prima campanie de Mondial, după 16 de ani, fără Hagi. Și ce a urmat a fost un regres incredibil.

CAMPANIILE DE CM FĂRĂ HAGI JUCĂTOR

2002 - SUB AȘTEPTĂRI

urna valorică la tragerea la sorți: 1, am fost a doua echipă ca punctaj, doar Spania era peste noi

Loc la finalul preliminariilor: 2, după Italia, am mers la baraj, unde ne-a eliminat Slovenia (echipă care era în urna a 4-a la momentul tragerii la sorți a grupelor preliminare!)

Antrenor: Ladislau Boloni și Gică Hagi

2006 - UNDE NE ERA LOCUL

urna valorică la tragerea la sorți: 3, după Cehia și Olanda

Loc la finalul preliminariilor: 3, după Olanda și Cehia

Antrenor: Anghel Iordănescu și Victor Pițurcă

2010 - ENORM DE MULT SUB AȘTEPTĂRI

urna valorică la tragerea la sorți: 2, după Franța

Loc la finalul preliminariilor: 5, după Serbia, Franța, Austria și Lituania. Am fost doar peste Feroe

Antrenor: Victor Pițurcă și parțial Răzvan Lucescu

2014 - MULT PESTE AȘTEPTĂRI

urna valorică la tragerea la sorți: 4, sub Olanda, Turcia și Ungaria

Loc la finalul preliminariilor: 2, după Olanda, am mers la baraj, unde ne-a eliminat Grecia

Antrenor: Victor Pițurcă

2018 - ENORM DE MULT SUB AȘTEPTĂRI

urna valorică la tragerea la sorți: 1 (doar 4 echipe aveau coeficient mai bun: Germania, Belgia, Olanda și Portugalia)

Loc la finalul preliminariilor: 4, după Polonia, Danemarca, Muntenegru

Antrenor: Christoph Daum și pe final Cosmin Contra

2022 - SUB AȘTEPTĂRI

urna valorică la tragerea la sorți: 2, după Germania

Loc la finalul preliminariilor: 3, după Germania și Macedonia

Antrenor: Mirel Rădoi

2026 - UNDE NE E LOCUL

urna valorică la tragerea la sorți: 2, după Austria

Loc în momentul de față: 3, dar avem 3 puncte sub Bosnia, care e pe locul 2, dar avem și un meci mai puțin disputat, cel cu San Marino, practic suntem pe 2, meciul decisiv fiind cel din Bosnia

Antrenor: Mircea Lucescu

60% e procentajul aproximativ din campaniile de Mondial fără Gică Hagi fotbalist care s-au terminat cu România sub cota și statutul din momentul tragerii la sorți

Practic, fără Gică Hagi fotbalist, România și-a depășit o singură dată condiția, în preliminariile CM 2014, cu Pițurcă selecționer.

În rest, în mod constant am fost sub nivelul pe care ar fi trebuit să-l avem. Și am ratat calificarea în 6 campanii consecutive, în care s-au rulat 8 selecționeri.

Acum, încă suntem în joc, cu șanse de a merge la turneul final. În a 7-a încercare de a reuși ceva fără Gică Hagi jucător.

