România lui Hagi și fără el O analiză cu rol de diagnostic: ce ne spun campaniile de Mondiale din ultimii 40 de ani

- Cât timp Gică Hagi a jucat, România a fost de cele mai multe ori peste statutul din momentul tragerii la sorți. Niciodată sub.
- Fără Hagi, din 7 campanii, în mai mult de jumătate am fost sub unde am fi trebuit să fim.
- După retragerea lui Gică, un singur antrenor a reușit să ducă naționala mai sus decât cota noastră.
Mircea Lucescu a dat drumul dezbaterilor și polemicilor după ce a spus „victoria cu Austria e în primul rând a mea, apoi și a jucătorilor împreună cu mine”.
Cât e meritul fotbaliștilor versus antrenorului în succesul unei campanii, nu neapărat unui meci? Actualul parcurs al naționalei face parte din preliminariile unui Campionat Mondial, iar prezența la un CM a fost aproape întotdeauna mult mai greu de obținut decât accesul la un CE.
O analiză cu rol de diagnostic: ce ne spun campaniile de Mondiale din ultimii 40 de ani
Dar cum se poate compara parcursul de acum cu cel pentru World Cup 1994? Cum să-i pui față în față pe Mihai Popescu și Gică Popescu, pe Bîrligea și Răducioiu pe Rațiu cu Dan Petrescu sau pe Ianis cu Gică Hagi?
Cum s-ar putea compara campania pentru Mondialul din 2010 cu cea din 1986? Gino versus Tamaș, Klein și Ungureanu versus Raț, Balaci și Hagi versus Cristi Tănase, Bănel și Cociș?
Reperul cel mai bun dacă naționala a confirmat sau nu e, evident, dacă s-a calificat. Dincolo de acest indicator, mai există ceva ce poate stabili nivelul pe care România l-a avut. Și anume: pe ce loc s-a clasat la finalul preliminariilor față de locul pe care l-a ocupat la tragerea la sorți. Și aici sunt 4 indicatori:
- a terminat unde era normal, de exemplu: a fost în urna 2 la tragere, a terminat pe locul 2
- A fost peste așteptări, de exemplu: a fost în urna 2 și a terminat pe primul loc
- A fost sub așteptări, de exemplu: a fost în urna 2 și a terminat pe 3
- A fost mult sub sau peste așteptări: diferență de cel puțin două nivele (în plus sau în minus) față de urna valorică
Intervalul luat în calcul: ultimii 40 de ani. Sunt, inclusiv cu preliminariile de acum, nu mai puțin de 11 campanii de Mondial. Iar concluzia e, de fapt, diagnosticul real al fotbalului românesc la nivel de echipă națională: indiferent de adversari sau de selecționerii pe care i-am avut, cât timp Hagi a jucat, am fost în medie fie mult peste urma valorică din care am plecat, fie acolo unde meritam. Dar NICIODATĂ sub așteptări.
CAMPANIILE DE CM CU HAGI JUCĂTOR
1986 - UNDE NE ERA LOCUL
- urna valorică la tragerea la sorți: 3, după Anglia (urna 1) și Irlanda de Nord (urna 2)
- Loc la finalul preliminariilor: 3, după Anglia și Irlanda
- Antrenor: Mircea Lucescu
1990 - MULT PESTE AȘTEPTĂRI
- urna valorică la tragerea la sorți: 3, după Danemarca și Bulgaria
- Loc la finalul preliminariilor: 1
- Antrenor: Emeric Ienei
1994 - MULT PESTE AȘTEPTĂRI
- urna valorică la tragerea la sorți: 3, sub Belgia și Cehoslovacia
- Loc la finalul preliminariilor: 1
- Antrenor: Cornel Dinu și Anghel Iordănescu
1998 - PESTE AȘTEPTĂRI
- urna valorică la tragerea la sorți: 1
- Loc la finalul preliminariilor: 1, dar cu un parcurs fabulos, aproape de perfecțiune: 9 victorii și un egal
- Antrenor: Anghel Iordănescu
Hagi s-a retras de la națională în iulie 2000. După 3 campanii din 4 care s-au terminat cu calificare.
În toamna lui 2000 am debutat în prima campanie de Mondial, după 16 de ani, fără Hagi. Și ce a urmat a fost un regres incredibil.
CAMPANIILE DE CM FĂRĂ HAGI JUCĂTOR
2002 - SUB AȘTEPTĂRI
- urna valorică la tragerea la sorți: 1, am fost a doua echipă ca punctaj, doar Spania era peste noi
- Loc la finalul preliminariilor: 2, după Italia, am mers la baraj, unde ne-a eliminat Slovenia (echipă care era în urna a 4-a la momentul tragerii la sorți a grupelor preliminare!)
- Antrenor: Ladislau Boloni și Gică Hagi
2006 - UNDE NE ERA LOCUL
- urna valorică la tragerea la sorți: 3, după Cehia și Olanda
- Loc la finalul preliminariilor: 3, după Olanda și Cehia
- Antrenor: Anghel Iordănescu și Victor Pițurcă
2010 - ENORM DE MULT SUB AȘTEPTĂRI
- urna valorică la tragerea la sorți: 2, după Franța
- Loc la finalul preliminariilor: 5, după Serbia, Franța, Austria și Lituania. Am fost doar peste Feroe
- Antrenor: Victor Pițurcă și parțial Răzvan Lucescu
2014 - MULT PESTE AȘTEPTĂRI
- urna valorică la tragerea la sorți: 4, sub Olanda, Turcia și Ungaria
- Loc la finalul preliminariilor: 2, după Olanda, am mers la baraj, unde ne-a eliminat Grecia
- Antrenor: Victor Pițurcă
2018 - ENORM DE MULT SUB AȘTEPTĂRI
- urna valorică la tragerea la sorți: 1 (doar 4 echipe aveau coeficient mai bun: Germania, Belgia, Olanda și Portugalia)
- Loc la finalul preliminariilor: 4, după Polonia, Danemarca, Muntenegru
- Antrenor: Christoph Daum și pe final Cosmin Contra
2022 - SUB AȘTEPTĂRI
- urna valorică la tragerea la sorți: 2, după Germania
- Loc la finalul preliminariilor: 3, după Germania și Macedonia
- Antrenor: Mirel Rădoi
2026 - UNDE NE E LOCUL
- urna valorică la tragerea la sorți: 2, după Austria
- Loc în momentul de față: 3, dar avem 3 puncte sub Bosnia, care e pe locul 2, dar avem și un meci mai puțin disputat, cel cu San Marino, practic suntem pe 2, meciul decisiv fiind cel din Bosnia
- Antrenor: Mircea Lucescu
Practic, fără Gică Hagi fotbalist, România și-a depășit o singură dată condiția, în preliminariile CM 2014, cu Pițurcă selecționer.
În rest, în mod constant am fost sub nivelul pe care ar fi trebuit să-l avem. Și am ratat calificarea în 6 campanii consecutive, în care s-au rulat 8 selecționeri.
Acum, încă suntem în joc, cu șanse de a merge la turneul final. În a 7-a încercare de a reuși ceva fără Gică Hagi jucător.