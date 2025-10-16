România lui Hagi și fără el O analiză cu rol de diagnostic: ce ne spun campaniile de Mondiale din ultimii 40 de ani
Gică Hagi (foto: Imago)
Nationala

România lui Hagi și fără el O analiză cu rol de diagnostic: ce ne spun campaniile de Mondiale din ultimii 40 de ani

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 10:34
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 10:38
  • Cât timp Gică Hagi a jucat, România a fost de cele mai multe ori peste statutul din momentul tragerii la sorți. Niciodată sub.
  • Fără Hagi, din 7 campanii, în mai mult de jumătate am fost sub unde am fi trebuit să fim.
  • După retragerea lui Gică, un singur antrenor a reușit să ducă naționala mai sus decât cota noastră.

Mircea Lucescu a dat drumul dezbaterilor și polemicilor după ce a spus „victoria cu Austria e în primul rând a mea, apoi și a jucătorilor împreună cu mine”.

Cât e meritul fotbaliștilor versus antrenorului în succesul unei campanii, nu neapărat unui meci? Actualul parcurs al naționalei face parte din preliminariile unui Campionat Mondial, iar prezența la un CM a fost aproape întotdeauna mult mai greu de obținut decât accesul la un CE.

„Ca Borza n-ai cum să găsești” Victor Angelescu, despre absența fundașului la derby-ul cu Dinamo » Ce spune despre accidentarea lui Musi
Citește și
„Ca Borza n-ai cum să găsești” Victor Angelescu, despre absența fundașului la derby-ul cu Dinamo » Ce spune despre accidentarea lui Musi
Citește mai mult
„Ca Borza n-ai cum să găsești” Victor Angelescu, despre absența fundașului la derby-ul cu Dinamo » Ce spune despre accidentarea lui Musi

O analiză cu rol de diagnostic: ce ne spun campaniile de Mondiale din ultimii 40 de ani

Dar cum se poate compara parcursul de acum cu cel pentru World Cup 1994? Cum să-i pui față în față pe Mihai Popescu și Gică Popescu, pe Bîrligea și Răducioiu pe Rațiu cu Dan Petrescu sau pe Ianis cu Gică Hagi?

Cum s-ar putea compara campania pentru Mondialul din 2010 cu cea din 1986? Gino versus Tamaș, Klein și Ungureanu versus Raț, Balaci și Hagi versus Cristi Tănase, Bănel și Cociș?

Reperul cel mai bun dacă naționala a confirmat sau nu e, evident, dacă s-a calificat. Dincolo de acest indicator, mai există ceva ce poate stabili nivelul pe care România l-a avut. Și anume: pe ce loc s-a clasat la finalul preliminariilor față de locul pe care l-a ocupat la tragerea la sorți. Și aici sunt 4 indicatori:

  • a terminat unde era normal, de exemplu: a fost în urna 2 la tragere, a terminat pe locul 2
  • A fost peste așteptări, de exemplu: a fost în urna 2 și a terminat pe primul loc
  • A fost sub așteptări, de exemplu: a fost în urna 2 și a terminat pe 3
  • A fost mult sub sau peste așteptări: diferență de cel puțin două nivele (în plus sau în minus) față de urna valorică

Intervalul luat în calcul: ultimii 40 de ani. Sunt, inclusiv cu preliminariile de acum, nu mai puțin de 11 campanii de Mondial. Iar concluzia e, de fapt, diagnosticul real al fotbalului românesc la nivel de echipă națională: indiferent de adversari sau de selecționerii pe care i-am avut, cât timp Hagi a jucat, am fost în medie fie mult peste urma valorică din care am plecat, fie acolo unde meritam. Dar NICIODATĂ sub așteptări.

CAMPANIILE DE CM CU HAGI JUCĂTOR

1986 - UNDE NE ERA LOCUL

  • urna valorică la tragerea la sorți: 3, după Anglia (urna 1) și Irlanda de Nord (urna 2)
  • Loc la finalul preliminariilor: 3, după Anglia și Irlanda
  • Antrenor: Mircea Lucescu

1990 - MULT PESTE AȘTEPTĂRI

  • urna valorică la tragerea la sorți: 3, după Danemarca și Bulgaria
  • Loc la finalul preliminariilor: 1
  • Antrenor: Emeric Ienei

1994 - MULT PESTE AȘTEPTĂRI

  • urna valorică la tragerea la sorți: 3, sub Belgia și Cehoslovacia
  • Loc la finalul preliminariilor: 1
  • Antrenor: Cornel Dinu și Anghel Iordănescu

1998 - PESTE AȘTEPTĂRI

  • urna valorică la tragerea la sorți: 1
  • Loc la finalul preliminariilor: 1, dar cu un parcurs fabulos, aproape de perfecțiune: 9 victorii și un egal
  • Antrenor: Anghel Iordănescu
75%
din campaniile e Mondial cu Hagi fotbalist au fost cu România depășindu-și condiția și statutul din momentul tragerii la sorți

Hagi s-a retras de la națională în iulie 2000. După 3 campanii din 4 care s-au terminat cu calificare.

În toamna lui 2000 am debutat în prima campanie de Mondial, după 16 de ani, fără Hagi. Și ce a urmat a fost un regres incredibil.

CAMPANIILE DE CM FĂRĂ HAGI JUCĂTOR

2002 - SUB AȘTEPTĂRI

  • urna valorică la tragerea la sorți: 1, am fost a doua echipă ca punctaj, doar Spania era peste noi
  • Loc la finalul preliminariilor: 2, după Italia, am mers la baraj, unde ne-a eliminat Slovenia (echipă care era în urna a 4-a la momentul tragerii la sorți a grupelor preliminare!)
  • Antrenor: Ladislau Boloni și Gică Hagi

2006 - UNDE NE ERA LOCUL

  • urna valorică la tragerea la sorți: 3, după  Cehia și Olanda
  • Loc la finalul preliminariilor: 3, după Olanda și Cehia
  • Antrenor: Anghel Iordănescu și Victor Pițurcă

2010 - ENORM DE MULT SUB AȘTEPTĂRI

  • urna valorică la tragerea la sorți: 2, după Franța
  • Loc la finalul preliminariilor: 5, după Serbia, Franța, Austria și Lituania. Am fost doar peste Feroe
  • Antrenor: Victor Pițurcă și parțial Răzvan Lucescu

2014 - MULT PESTE AȘTEPTĂRI

  • urna valorică la tragerea la sorți: 4, sub Olanda, Turcia și Ungaria
  • Loc la finalul preliminariilor: 2, după Olanda, am mers la baraj, unde ne-a eliminat Grecia
  • Antrenor: Victor Pițurcă

2018 - ENORM DE MULT SUB AȘTEPTĂRI

  • urna valorică la tragerea la sorți: 1 (doar 4 echipe aveau coeficient mai bun: Germania, Belgia, Olanda și Portugalia)
  • Loc la finalul preliminariilor: 4, după Polonia, Danemarca, Muntenegru
  • Antrenor: Christoph Daum și pe final Cosmin Contra

2022 - SUB AȘTEPTĂRI

  • urna valorică la tragerea la sorți: 2, după Germania
  • Loc la finalul preliminariilor: 3, după Germania și Macedonia
  • Antrenor: Mirel Rădoi

2026 - UNDE NE E LOCUL

  • urna valorică la tragerea la sorți: 2, după Austria
  • Loc în momentul de față: 3, dar avem 3 puncte sub Bosnia, care e pe locul 2, dar avem și un meci mai puțin disputat, cel cu San Marino, practic suntem pe 2, meciul decisiv fiind cel din Bosnia
  • Antrenor: Mircea Lucescu
60%
e procentajul aproximativ din campaniile de Mondial fără Gică Hagi fotbalist care s-au terminat cu România sub cota și statutul din momentul tragerii la sorți

Practic, fără Gică Hagi fotbalist, România și-a depășit o singură dată condiția, în preliminariile CM 2014, cu Pițurcă selecționer.

În rest, în mod constant am fost sub nivelul pe care ar fi trebuit să-l avem. Și am ratat calificarea în 6 campanii consecutive, în care s-au rulat 8 selecționeri.

Acum, încă suntem în joc, cu șanse de a merge la turneul final. În a 7-a încercare de a reuși ceva fără Gică Hagi jucător.

Citește și

„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica,  șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”
Superliga
23:01
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica, șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”
Citește mai mult
„Are deficit muscular de 11 cm” Mihai Stoica,  șocat de accidentarea unui fotbalist: „M-am dat înapoi când am văzut”
Contra, prezentat oficial  Cu cine a semnat fostul selecționer » Noua sa echipă, pe loc retrogradabil 
Campionate
22:40
Contra, prezentat oficial Cu cine a semnat fostul selecționer » Noua sa echipă, pe loc retrogradabil
Citește mai mult
Contra, prezentat oficial  Cu cine a semnat fostul selecționer » Noua sa echipă, pe loc retrogradabil 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
echipa nationala a romaniei victor piturca Campionatul Mondial gica hagi
Știrile zilei din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
16:00
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
15:01
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
13:50
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:55
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
16:45
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
16:17
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
14:29
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Campionatul Mondial
12:37
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Citește mai mult
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Tenis
11:28
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit”
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Campionatul Mondial
10:15
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Citește mai mult
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Superliga
12:58
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Citește mai mult
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 22 rapid 18 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share