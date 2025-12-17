Massimiliano Allegri (58 de ani), antrenorul lui AC Milan, a explicat motivul pentru care l-a convocat pe românul Matteo Duțu (20 de ani) în lotul pentru partida cu Napoli, meci din Supercupa Italiei.

Matteo Duțu, tânărul fundaș al formației milaneze, este unul dintre fotbaliștii de bază de la Milan Futuro, formația secundă a celor de la AC Milan care evoluează în liga a patra din Italia.

De ce l-a luat Allegri pe Matteo Duțu în lot

Cu mari probleme de lot, AC Milan o va întâlni pe Napoli în semifinalele Supercupei Italiei joi, de la ora 21:00. Din cauza absențelor, Allegri a decis să se bazeze pe 5 jucători de la echipa a doua, printre care Matteo Duțu și Maximilian Ibrahimovic, fiul lui Zlatan Ibrahimovic.

Matteo Duțu

Întrebat de jurnaliști despre acest subiect în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului, tehnicianul italian a declarat:

„Au calități bune. Am vrut să îi recompensez pentru ceea ce fac la antrenamente”, a spus Massimiliano Allegri, conform gazzetta.it.

Ceilalți tineri jucători convocați în lotul pentru partida cu Napoli sunt: portarul Pittarella, fundașii Sala și Vladimirov și atacantul Emanuele Borsani.

250.000 de euro este cota lui Matteo Duțu, conform Transfermarkt

Matteo Duțu este unul dintre oamenii de bază ai selecționatei U21, echipă pregătită de Costin Curelea.

Deși la Europeanul din vară nu a evoluat niciun minut, în partidele cu Kosovo, San Marino, Serbia și Cipru din toamna acestui an, acesta a fost folosit, fiind chiar integralist la trei dintre meciuri.

