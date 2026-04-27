„Calciopoli riscă să se repete” Depunctare? Retrogradare? Ce riscă Inter după izbucnirea scandalului de corupție din Serie A
„Calciopoli riscă să se repete” Depunctare? Retrogradare? Ce riscă Inter după izbucnirea scandalului de corupție din Serie A

alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 13:00
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 13:21
  • Avocatul Mattia Grassani, specialist în drept sportiv, a explicat ce riscă Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu (45 de ani), dacă va fi implicată în mod oficial în scandalul izbucnit în Serie A.
  • Un nou scandal de corupție a lovit fotbalul italian, după apariția unei anchete care vizează posibile fapte de fraudă sportivă.
  • Inter Milano se află pe primul loc în Italia și este aproape de a câștiga un nou titlu.

Cazul a provocat reacții puternice în Italia, mai ales pentru că aduce aminte de scandalul Calciopoli, care a marcat fotbalul italian în 2006. Atunci, Juventus a pierdut titlul câștigat în sezonul 2004/05 și a fost retrogradată în Serie B, iar alte cluburi au primit sancțiuni drastice.

În acel scandal au mai fost implicate AC Milan, Fiorentina, Lazio și Reggina.

Incidente la Dinamo - Rapid Scandal la pauza meciului. Agresorul s-a refugiat în galeria „câinilor”. Cum au reacționat ultrașii
Citește și
Incidente la Dinamo - Rapid Scandal la pauza meciului. Agresorul s-a refugiat în galeria „câinilor”. Cum au reacționat ultrașii
Citește mai mult
Incidente la Dinamo - Rapid Scandal la pauza meciului. Agresorul s-a refugiat în galeria „câinilor”. Cum au reacționat ultrașii

Inter a reacționat după scandalul din Serie A: „Nu avem arbitri pe care îi favorizăm”

Gianluca Rocchi, șeful arbitrilor din Serie A și Serie B, este acuzat că ar fi influențat protocolul VAR și că ar fi delegat arbitri considerați favorabili lui Inter la meciurile nerazzurrilor.

Oficialul s-a autosuspendat, iar ancheta pentru fraudă sportivă i-ar putea aduce probleme penale serioase.

O decizie similară a luat și Andrea Gervasoni, responsabilul cu sistemul VAR. Ancheta vizează mai multe episoade din sezonul trecut al campionatului italian.

Rocchi a oferit detalii, printr-o informare către Asociația Arbitrilor din Italia, despre decizia de a se retrage temporar, conform reuters.com.

Această alegere, dureroasă, dificilă, dar discutată cu familia mea, are scopul de a permite procedurilor judiciare să își urmeze cursul în mod corect. Sunt sigur că voi ieși nevinovat și mai puternic decât înainte. Gianluca Rocchi către Asociația Arbitrilor din Italia (AIA).

Inter Milano a reacționat prin vocea președintelui Giuseppe Marotta, care a negat orice implicare a clubului.

„Aflăm totul din presă, așa că suntem uimiți de aceste declarații. Nu avem arbitri pe care îi favorizăm sau arbitri care ne sunt nefavorabili. Suntem convinși că am acționat complet corect, iar acest lucru ar trebui să liniștească pe toată lumea.

Suntem siguri că Inter nu este implicată în această situație și nu va fi implicată nici în viitor”, a spus Marotta.

Ce ar putea risca Inter Milano după scandalul din Serie A: „Sancțiunile sunt foarte dure”

Avocatul Mattia Grassani, specialist în drept sportiv, a comentat scandalul din arbitrajul italian. Acesta a explicat ce ar putea risca Inter, liderul din Serie A, cu 79 de puncte, la 10 lungimi peste Napoli, ocupanta locului 2.

„Frauda sportivă îi pedepsește pe cei care modifică sau încearcă să modifice competițiile sportive, sub orice formă.

Consecințele pentru Rocchi? Din punct de vedere penal, pentru fraudă sportivă există sancțiuni foarte dure, de la 1 la 6 ani de închisoare, iar pentru competițiile care implică agenții de pariuri, pedeapsa poate ajunge până la 9 ani.

În acest moment, ancheta îi are ca persoane investigate pe Rocchi și Gervasoni. Nu există angajați ai unor asociații sau cluburi care să fie trași la răspundere”, a spus Grassani, conform fcinter1908.it.

Este prematur să speculăm, dar în plan sportiv, în cazul în care se constată existența unei răspunderi, sancțiunile prevăzute sunt foarte dure: pentru persoanele responsabile, de la patru ani de suspendare, iar pentru cluburi sancțiunile pornesc de la minimum 3 puncte de penalizare sau, dacă persoanele responsabile ar fi acționat în numele cluburilor, retrogradarea de pe ultimul loc în clasament. Mattia Grassani, specialist în drept sportiv

Apoi, Grassani a explicat că, dacă un club ar fi găsit vinovat, sancțiunea ar putea fi aplicată chiar în acest sezon sau, cel târziu, în următorul.

„Având în vedere că suntem la final de aprilie, dacă un club ar fi găsit vinovat, cred că ar exista timp pentru ca sancțiunea să fie aplicată în acest campionat sau, cel târziu, în următorul.

Procedurile penale și cele sportive se desfășoară în paralel. În momentul de față, procuratura federală a cerut documentele de la Parchetul din Milano și cred că, având în vedere termenele stabilite, procuratura federală nu va întârzia examinarea documentelor primite de la Parchetul din Milano.

În următoarele zile sunt programate audierile lui Rocchi și Gervasoni, care sunt obligați să depună mărturie în fața justiției sportive.

Procedura sportivă trebuie închisă în 60 de zile, termen care poate fi prelungit cu alte 60 de zile, din momentul în care este deschisă.

Amânarea procesului din cauza unui judecător interist? O provocare sau o glumă, având în vedere că acest lucru se poate face doar în circumstanțe foarte limitate, iar acesta nu este cazul”, a mai spus acesta.

Chiar dacă ne aflăm într-o fază inițială, consider că, față de Calciopoli, există similitudini îngrijorătoare. În cazul Calciopoli, exista o structură secretă care controla campionatul, iar acum povestea riscă să se repete. Mattia Grassani, specialist în drept sportiv

Meciurile analizate de anchetatori, potrivit presei italiene:

  • Inter - Verona 2-1, pe 6 ianuarie 2024 (Serie A). Arbitru: Michael Fabbri
  • Udinese - Parma 1-0, pe 1 martie 2025 (Serie A), cu Cristi Chivu antrenor la formația oaspete
  • Bologna - Inter 1-0, pe 20 aprilie 2025 (Serie A). Arbitru: Andrea Colombo. 
  • Inter - AC Milan 0-3, pe 23 aprilie 2025 (semifinală, retur, Cupa Italiei; în tur, 1-1). Arbitru: Daniele Doveri. 

Citește și

„Zici că au urcat pe munte!” Problemele Rapidului, analizate după eșecul cu Dinamo: „Oboseala asta există sau e doar în capul jucătorilor?”
Superliga
11:10
„Zici că au urcat pe munte!” Problemele Rapidului, analizate după eșecul cu Dinamo: „Oboseala asta există sau e doar în capul jucătorilor?”
Citește mai mult
„Zici că au urcat pe munte!” Problemele Rapidului, analizate după eșecul cu Dinamo: „Oboseala asta există sau e doar în capul jucătorilor?”
„Să fie primarul tuturor clujenilor” Iuliu Mureșan, replică acidă pentru Emil Boc: „Suntem cetățeni de rangul doi pentru el”
Superliga
10:40
„Să fie primarul tuturor clujenilor” Iuliu Mureșan, replică acidă pentru Emil Boc: „Suntem cetățeni de rangul doi pentru el”
Citește mai mult
„Să fie primarul tuturor clujenilor” Iuliu Mureșan, replică acidă pentru Emil Boc: „Suntem cetățeni de rangul doi pentru el”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
„Gruparea extremistă din PSD a reuşit să-şi impună cuvântul”. Politologul Cristian Pîrvulescu vorbește despre efectele moţiunii de cenzură PSD-AUR. Episodul care a făcut USR greu frecventabil
serie a Inter Milano Gianluca Rocchi SCANDAL avocat
Știrile zilei din sport
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o  dublă finalistă de Liga Campionilor
Superliga
27.04
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o dublă finalistă de Liga Campionilor
Citește mai mult
FCSB l-a pierdut Fotbalistul dorit de MM Stoica ar fi bătut palma cu o  dublă finalistă de Liga Campionilor
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Superliga
27.04
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Citește mai mult
„S-a făcut dreptate” Oficialul dinamovist explică gesturile de la poza de grup, după victoria cu Rapid: „Diferență fină între satiră și bătaie de joc”
Rămâne Tănase la FCSB?  „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
Superliga
27.04
Rămâne Tănase la FCSB? „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
Citește mai mult
Rămâne Tănase la FCSB?  „Decarul” campioanei a vorbit despre viitorul său: „Nu are rost să fac asta”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Handbal
27.04
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Citește mai mult
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:33
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
Craiova se distanțează Oltenii au învins-o dramatic pe FC Argeș  » Cum arată clasamentul cu 4 etape înainte de final
22:31
Cum a numit-o Elon Musk pe Nadia Fosta mare gimnastă, întâlnire cu cel mai bogat om din lume: „Toată lumea vorbește de asta”
Cum a numit-o Elon Musk pe Nadia  Fosta mare gimnastă, întâlnire cu cel mai bogat om din lume : „Toată lumea vorbește de asta”
23:15
„Un egal ar fi fost mai corect” Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
„Un egal ar fi fost mai corect”  Bogdan Andone, frustrat după eșecul cu U Craiova: „Prefer să pierd la 4-5 goluri decât așa”
23:02
„Da, sunt restanțe” Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel” + ultimele detalii despre stadion
„Da, sunt restanțe” Dani Coman confirmă problemele de la FC Argeș: „Am făcut deja un apel” + ultimele detalii despre stadion
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Cristian Geambașu Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: <strong> Cristian Geambașu</strong> Meritul <u> Bojanei</u>
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
