„Calciopoli riscă să se repete” Depunctare? Retrogradare? Ce riscă Inter după izbucnirea scandalului de corupție din Serie A

Avocatul Mattia Grassani, specialist în drept sportiv, a explicat ce riscă Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu (45 de ani), dacă va fi implicată în mod oficial în scandalul izbucnit în Serie A.

Un nou scandal de corupție a lovit fotbalul italian, după apariția unei anchete care vizează posibile fapte de fraudă sportivă.

Inter Milano se află pe primul loc în Italia și este aproape de a câștiga un nou titlu.

Cazul a provocat reacții puternice în Italia, mai ales pentru că aduce aminte de scandalul Calciopoli, care a marcat fotbalul italian în 2006. Atunci, Juventus a pierdut titlul câștigat în sezonul 2004/05 și a fost retrogradată în Serie B, iar alte cluburi au primit sancțiuni drastice.

În acel scandal au mai fost implicate AC Milan, Fiorentina, Lazio și Reggina.

Inter a reacționat după scandalul din Serie A: „Nu avem arbitri pe care îi favorizăm”

Gianluca Rocchi, șeful arbitrilor din Serie A și Serie B, este acuzat că ar fi influențat protocolul VAR și că ar fi delegat arbitri considerați favorabili lui Inter la meciurile nerazzurrilor.

Oficialul s-a autosuspendat, iar ancheta pentru fraudă sportivă i-ar putea aduce probleme penale serioase.

O decizie similară a luat și Andrea Gervasoni, responsabilul cu sistemul VAR. Ancheta vizează mai multe episoade din sezonul trecut al campionatului italian.

Rocchi a oferit detalii, printr-o informare către Asociația Arbitrilor din Italia, despre decizia de a se retrage temporar, conform reuters.com.

Această alegere, dureroasă, dificilă, dar discutată cu familia mea, are scopul de a permite procedurilor judiciare să își urmeze cursul în mod corect. Sunt sigur că voi ieși nevinovat și mai puternic decât înainte. Gianluca Rocchi către Asociația Arbitrilor din Italia (AIA).

Inter Milano a reacționat prin vocea președintelui Giuseppe Marotta, care a negat orice implicare a clubului.

„Aflăm totul din presă, așa că suntem uimiți de aceste declarații. Nu avem arbitri pe care îi favorizăm sau arbitri care ne sunt nefavorabili. Suntem convinși că am acționat complet corect, iar acest lucru ar trebui să liniștească pe toată lumea.

Suntem siguri că Inter nu este implicată în această situație și nu va fi implicată nici în viitor”, a spus Marotta.

Ce ar putea risca Inter Milano după scandalul din Serie A: „Sancțiunile sunt foarte dure”

Avocatul Mattia Grassani, specialist în drept sportiv, a comentat scandalul din arbitrajul italian. Acesta a explicat ce ar putea risca Inter, liderul din Serie A, cu 79 de puncte, la 10 lungimi peste Napoli, ocupanta locului 2.

„Frauda sportivă îi pedepsește pe cei care modifică sau încearcă să modifice competițiile sportive, sub orice formă.

Consecințele pentru Rocchi? Din punct de vedere penal, pentru fraudă sportivă există sancțiuni foarte dure, de la 1 la 6 ani de închisoare, iar pentru competițiile care implică agenții de pariuri, pedeapsa poate ajunge până la 9 ani.

În acest moment, ancheta îi are ca persoane investigate pe Rocchi și Gervasoni. Nu există angajați ai unor asociații sau cluburi care să fie trași la răspundere”, a spus Grassani, conform fcinter1908.it.

Este prematur să speculăm, dar în plan sportiv, în cazul în care se constată existența unei răspunderi, sancțiunile prevăzute sunt foarte dure: pentru persoanele responsabile, de la patru ani de suspendare, iar pentru cluburi sancțiunile pornesc de la minimum 3 puncte de penalizare sau, dacă persoanele responsabile ar fi acționat în numele cluburilor, retrogradarea de pe ultimul loc în clasament. Mattia Grassani, specialist în drept sportiv

Apoi, Grassani a explicat că, dacă un club ar fi găsit vinovat, sancțiunea ar putea fi aplicată chiar în acest sezon sau, cel târziu, în următorul.

„Având în vedere că suntem la final de aprilie, dacă un club ar fi găsit vinovat, cred că ar exista timp pentru ca sancțiunea să fie aplicată în acest campionat sau, cel târziu, în următorul.

Procedurile penale și cele sportive se desfășoară în paralel. În momentul de față, procuratura federală a cerut documentele de la Parchetul din Milano și cred că, având în vedere termenele stabilite, procuratura federală nu va întârzia examinarea documentelor primite de la Parchetul din Milano.

În următoarele zile sunt programate audierile lui Rocchi și Gervasoni, care sunt obligați să depună mărturie în fața justiției sportive.

Procedura sportivă trebuie închisă în 60 de zile, termen care poate fi prelungit cu alte 60 de zile, din momentul în care este deschisă.

Amânarea procesului din cauza unui judecător interist? O provocare sau o glumă, având în vedere că acest lucru se poate face doar în circumstanțe foarte limitate, iar acesta nu este cazul”, a mai spus acesta.

Chiar dacă ne aflăm într-o fază inițială, consider că, față de Calciopoli, există similitudini îngrijorătoare. În cazul Calciopoli, exista o structură secretă care controla campionatul, iar acum povestea riscă să se repete. Mattia Grassani, specialist în drept sportiv

Meciurile analizate de anchetatori, potrivit presei italiene:

Inter - Verona 2-1, pe 6 ianuarie 2024 (Serie A). Arbitru: Michael Fabbri

Udinese - Parma 1-0, pe 1 martie 2025 (Serie A), cu Cristi Chivu antrenor la formația oaspete

Bologna - Inter 1-0, pe 20 aprilie 2025 (Serie A). Arbitru: Andrea Colombo.

Inter - AC Milan 0-3, pe 23 aprilie 2025 (semifinală, retur, Cupa Italiei; în tur, 1-1). Arbitru: Daniele Doveri.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport