„Un nou Calciopoli? E grav!” Fotbalul italian, iar la zid. Ce s-a întâmplat cu șefii arbitrilor, principalii acuzați de fraudă. Riscă Inter?

Acuzat de influențarea VAR-ului și de delegarea „centralilor” preferați de Inter la meciurile nerazzurrilor, Gianluca Rocchi (52 de ani), șeful arbitrilor din Serie A și Serie B, s-a autosuspendat, dar riscă să ajungă după gratii. Ce înseamnă și care e pedeapsa pentru fraudă sportivă.

Cu naționala ratând al treilea Campionat Mondial consecutiv, 2018, 2022, 2026, Italia mai primește o lovitură.

Alt scandal de corupție în fotbalul peninsular! Gianluca Rocchi, 52 de ani, șeful arbitrilor în Serie A și Serie B, este anchetat pentru complicitate la fraudă sportivă de Parchetul din Milano. Și el, și supervizorul VAR, Andrea Gervasoni.

Trei meciuri suspectate: două în Serie A, altul în Cupa Italiei: „E penalty?”

Este acuzat că a făcut presiune asupra arbitrilor și asistenților video, influențându-le deciziile, și că a delegat „centrali” preferați de Inter la meciurile nerazzurrilor. Pe cei dezavuați de clubul milanez îi trimitea la alte partide.

Trei confruntări sub lupa investigatorilor, toate jucate sezonul trecut.

Udinese - Parma 1-0, pe 1 martie 2025 (Serie A), cu Cristi Chivu antrenor la parmegiani.

Inițial, arbitrul Fabio Maresca nu a dictat penalty la hențul stoperului Balogh.

Hențul lui Balogh nesancționat inițial de arbitrul Maresca. Foto: captură TV

Daniele Paterna, Video Assistant Referee, confirmase în primă instanță că nu e lovitură de pedeapsă, apoi acesta s-a întors spre o persoană care nu apare în imagine și a întrebat: „E penalty?”.

Întrebarea pusă de Paterna i s-a citit pe buze. Foto: captură TV

Acea persoană, Rocchi sau un complice, bătuse la geamul camerei VAR pentru a schimba hotărârea.

Și s-a dat 11 metri în cele din urmă, penalty transformat decisiv pentru scorul final.

Bologna - Inter 1-0, pe 20 aprilie 2025 (Serie A). Arbitru: Andrea Colombo.

Inter - AC Milan 0-3, pe 23 aprilie 2025 (semifinală, retur, Cupa Italiei; în tur, 1-1). Arbitru: Daniele Doveri.

Rocchi s-a autosuspendat. Ministrul sportului: „E grav”. Aluzie la scandalul Calciopoli

Rocchi, care ar trebui să se prezinte la audiere joi, 30 aprilie, în fața Parchetului din Milano, s-a autosuspendat și a spus: „Știu că întotdeauna am făcut totul corect și am încredere deplină în sistemul judiciar. Mă voi întoarce mai puternic”. Și Gervasoni s-a autosuspendat.

Gianluca Rocchi a renunțat la postul său în fruntea arbitrilor italieni. Foto: Imago

Andrea Abodi, ministrul italian al sportului, a comentat pe X: „E grav. Dacă se va dovedi vinovăția, inevitabil vor exista consecințe”.

C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle norme… — Andrea Abodi (@andreaabodi) April 25, 2026

Gazzetta dello Sport a titrat: „Calcio, alt șoc”. Tuttosport a mers mai departe, întrebând pe copertă: „Un nou Calciopoli?”.

Aluzie la „cutremurul” din 2006. Atunci, s-a dovedit corupția, erau cluburi și arbitri care participau la trucarea meciurilor.

Juventus a fost retrogradată în Serie B și i s-au retras titlurile de campioană din 2005 și 2006. Alte grupări importante implicate: Milan, Fiorentina și Lazio.

Riscă închisoare de la 2 la 6 ani!

Ce înseamnă „fraudă sportivă” și cum se pedepsește această infracțiune în Italia? A explicat Gazzetta dello Sport.

„Oferirea sau promisiunea de bani, alte beneficii sau avantaje oricărui participant la o competiție sportivă în scopul obținerii altui scor decât cel rezultat din desfășurarea corectă a întrecerii. Sau comiterea altor acte frauduloase care vizează același scop”.

Această infracțiune se pedepsește cu închisoare de la doi la șase ani și amendă de la 1.000 la 4.000 de euro Gazzetta dello Sport, cotidian italian

Inter nu riscă nimic momentan. Clubul e șocat! Atunci a pierdut titlul și Cupa

Altă întrebare la care au răspuns jurnaliștii italieni. Este în pericol Inter când se pregătește să câștige al 21-lea titlu, acum cu Cristi Chivu antrenor?

„Momentan, nu. Niciun membru sau angajat al clubului nerazzurro nu este implicat sau investigat în cadrul anchetei”.

Conducătorii grupării lombarde au fost absolut surprinși, conform presei peninsulare. Mai ales că acele meciuri au compromis șansele echipei pregătite atunci de Simone Inzaghi în Serie A și în Cupa Italiei.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport