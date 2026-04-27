„Zici că au urcat pe munte!” Problemele Rapidului, analizate după eșecul cu Dinamo: „Oboseala asta există sau e doar în capul jucătorilor?” +52 foto
„Zici că au urcat pe munte!" Problemele Rapidului, analizate după eșecul cu Dinamo: „Oboseala asta există sau e doar în capul jucătorilor?"

Publicat: 27.04.2026, ora 11:10
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 11:10
  • DINAMO - RAPID 3-1. Basarab Panduru (55 de ani), Ovidiu Herea (41 de ani) și Claudiu Vaișcovici (63 de ani), foști fotbaliști români, au analizat partida de pe Arena Națională și au vorbit despre diferența dintre cele două echipe.

Formația pregătită de Zeljko Kopic a controlat o mare parte din joc și a profitat de problemele apărute în tabăra giuleștenilor.

Cea mai importantă a fost accidentarea lui Aioani din startul meciului, care a fost înlocuit de tânărul Adrian Briciu. Rapid l-a pierdut apoi și pe Petrila, în minutul 80, echipa lui Gâlcă fiind nevoită să încheie partida în inferioritate numerică, deoarece nu mai avea schimbări disponibile.

Problemele Rapidului, analizate după eșecul cu Dinamo: „Zici că au urcat pe munte de dimineață”

Basarab Panduru, fost jucător la Steaua, Porto și Benfica, a criticat nivelul fizic arătat de echipa lui Costel Gâlcă.

„Nu mă aşteptam la rezultatul ăsta. Oare oboseala asta există sau e doar în capul unor jucători?

Avem o echipă care joacă joi atâtea minute, cu moralul la pământ, şi joacă împotriva unei echipe care se antrenează normal şi ajunge la meci de zici că în dimineaţa asta au urcat pe munte.

E o diferenţă mare între ce credem şi ce am văzut. E un rezultat surprinzător!”, a spus Basarab Panduru, conform orangesport.ro.

Claudiu Vaișcovici a remarcat evoluția celor de la Dinamo și felul în care echipa a gestionat partida.

„Felicitări pentru joc. Dinamo toată repriza a condus-o şi a condus-o bine. Merit mare şi al preparatorului fizic, care i-a pus la punct”, a spus fostul fotbalist al „câinilor”.

Ovidiu Herea a comentat și schimbarea din minutul 4 a lui Marian Aioani, considerând că situația portarilor a cântărit mult în desfășurarea partidei.

Nu e ok, dar, uite, în situaţia asta, ştiind că îl ai pe Briciu, zici: «Hai că risc, încep, că e un meci important». Sunt sigur că, dacă era Iliev pe bancă, era altceva. A crezut că poate duce cât mai mult din acest meci. E clar că pe Briciu nu te poţi baza, e un copil, iar ăsta a fost un derby. Ovidiu Herea, fost fotbalist la Rapid

Basarab Panduru a completat analiza, susținând că situația lui Aioani a fost una neobișnuită.

„Nici eu n-am mai văzut aşa ceva. Dar poate că l-au dat cu creme şi a zis că poate e mai bine, a intrat şi şi-a dat seama că a revenit totul.

Şi-a dat seama că nu au nimic pe bancă, Briciu e un copil”, a mai spus Panduru.

În urma acestui rezultat, Dinamo a urcat pe locul 4, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid rămâne pe locul 5, cu 32 de puncte.

