„Vom face transferuri” Mauro Pederzoli, încrezător în viitorul Rapidului: „Am găsit un club organizat”

Mauro Pederzoli (63 de ani), noul director sportiv al celor de la Rapid, a vorbit despre primele impresii după câteva zile de cantonament, dar și despre obiectivele formației giuleștene.

Pederzoli a ajuns în această vară la Rapid, după ce, în ultimii 4 ani, a ocupat aceeași funcție la Parma.

Mauro Pederzoli, primele impresii la Rapid: „Dacă toți vom vrea asta, vom reuși”

Noul conducător al Rapidului a vorbit pentru site-ul oficial al clubului despre primele zile petrecute alături de echipă.

„Cu siguranță, clubul mi-a lăsat o impresie foarte bună, foarte pozitivă. Am găsit un club organizat, am găsit pasiune și o dorință foarte mare de a realiza lucruri.

Este ceea ce mă așteptam, dar în plus, imediat începe să se vadă această mare pasiune care există în jurul acestui club, iar acest lucru cu siguranță ne oferă multă energie atât mie, cât și staff-ului și jucătorilor.

Este greu acum să intrăm în detalii, dar dacă vorbim despre îmbunătățiri, o lege de bază în fotbal este că poți îmbunătăți orice prin muncă.

Strategia mea este, cu siguranță, aceea de a contribui la crearea unei mentalități și a unui mediu în care «noi» este mai presus decât «eu».

Este clar faptul că ambiția tuturor este să dominăm, să avem spirit. Dacă toată lumea din interiorul și exteriorul clubului vrea asta, cu siguranță vom reuși”, a declarat Mauro Pederzoli.

Pederzoli, despre echipă și achiziții: „Vom face transferuri”

Directorul sportiv a vorbit și despre strategia clubului în ceea ce privește transferurile și spune că și-a creat o părere și despre lotul deja existent la Rapid.

„Eu cred că avem o echipă bună. Venim după un sezon cu siguranță complicat, dezamăgitor, dar asta nu scade din nivelul jucătorilor pe care îi avem.

Legat de perioada de transferuri, este foarte lungă. Tocmai am ajuns în cantonament și este clar că vom face transferuri, dar azi e prea devreme pentru a discuta mai mult despre acest subiect.

Obiectivul nu este să facem lucrurile repede, ci să le facem bine. Am vorbit cu antrenorul încă din prima zi, contactul meu cu staff-ul este unul continuu, pentru că trebuie să se creeze o relație strânsă de comunicare.

Este clar că obiectivul este acela de a câștiga un trofeu, asta ne dorim noi, staff-ul, jucătorii și mai ales acționarii. Trebuie să înțelegem că asta nu se va întâmpla printr-un miracol, ci doar prin muncă, onestitate și multă seriozitate. Doar după ce se îndeplinesc aceste criterii vor veni și rezultatele”, a mai adăugat Pederzoli.

Mauro Pederzoli a vorbit și despre mesajele pe care i le-au transmis Dennis Man și Valentin Mihăilă, fotbaliști cu care acesta a colaborat în ultimii ani, la Parma.

„În cariera mea am cunoscut foarte des jucători sau antrenori români și întotdeauna au fost experiențe pozitive. Vin după 4 ani la Parma, unde am lucrat cu Man și Mihăilă, deci să presupunem că am anumite cunoștințe despre români.

Cu Man nu am apucat să vorbesc despre venirea la Rapid, dar cu Mihăilă, da. Am primit mesaje de la amândoi după ce am semnat și erau foarte fericiți”.

