„Trebuie neapărat să facem ceva” Solicitarea lui Cristiano Bergodi, după ultimul meci al sezonului: „Am vorbit deja cu președintele”
Publicat: 23.05.2026, ora 23:24
  • U CLUJ - DINAMO 1-1. Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul ardelenilor, consideră echitabil egalul obținut de echipa sa în ultimul meci al sezonului.

Bergodi și-a felicitat jucătorii pentru revenirea spectaculasă din această stagiune, în condițiile în care echipa se afla pe locul 11, când a fost preluată de italian.

U CLUJ - DINAMO 1-1. Cristiano Bergodi: „Mă uit la jumătatea plină a paharului”

„Ei au controlat jocul, dar am avut și noi momentele noastre. Rămân puțin cu regretul că după ce am marcat, am avut și ocazia mare a lui Postolachi.

Dar, în general, și ei au meritat să dea gol, iar sezonul acesta s-a încheiat cu bine, suntem toți obosiți.

Eu sunt întotdeauna pozitiv. Adică, și când lucrurile nu merg bine, trebuie să gândesc pozitiv. Și mă uit la jumătatea plină a paharului.

Nu pot să am regrete mari, pentru că în octombrie, când am venit eu, era o situație grea.

Nici nu m-am gândit că vom ajunge pe locul 2 în campionat și în finala Cupei. Trebuie să ne bucurăm de acest moment. Și îi felicit pe băieții pentru că au fost șapte luni importante.

Cred că s-a făcut o muncă foarte bună împreună cu jucătorii. Normal, ei sunt principalii actorii”, a declarat Bergodi la Prima Sport.

Cristiano Bergodi: „Lotul trebuie îmbunătățit”

Vicecampioană a României, U Cluj va evolua în primul tur al preliminariilor Europa League, iar Cristiano Bergodi spune că echipa are nevoie de întăriri.

„Lotul trebuie îmbunătățit. E normal ca acest lucru să se întâmple în fiecare fereastră de transferuri. Am văzut că și anul trecut au fost niște probleme.

Am vorbit deja cu președintele clubului și trebuie neapărat să facem ceva, să încercăm să ajungem mai sus și să ne menținem, pentru că al doilea an este mereu mai greu”, a concluzionat Bergodi.

