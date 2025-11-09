Verstappen își ia adio de la titlu Olandezul, furios după rezultatul dezastruos din calificările din Brazilia: „Pot să uit de el” » Pleacă de pe linia boxelor!

- Max Verstappen (28 de ani), pilot la Red Bull, a declarat că își poate lua gândul de la titlul mondial după ce a fost eliminat în prima sesiune a calificărilor pentru Marele Premiu al Braziliei.
După o sesiune de calificări dezastruoasă, Max Verstappen urma să înceapă de pe poziția 16. Lando Norris a fost cel mai rapid în calificări și va pleca din pole-position.
Max Verstappen va lua startul de pe linia boxelor în Marele Premiu de la Sao Paulo, după ce Red Bull a efectuat modificări radicale la monopost.
Red Bull a decis să monteze un nou motor Honda pe monopostul RB21 al lui Verstappen, precum și să efectueze diverse modificări de setări.
Verstappen, despre titlul mondial: „Pot să uit de el”
Rezultatul sprintului de sâmbătă a mărit avantajul lui Lando Norris (locul 1 în sprint) față de Max Verstappen (locul 4 în sprint). 39 de puncte îi despart pe cei doi în clasamentul general al piloților.
După calificările de sâmbătă, Max Verstappen a fost întrebat dacă se mai gândește la titlul mondial.
„Pot să uit de el. Da, cu siguranță. De unde pornim noi (n.r. - locul 16), asta nu va funcționa. Și cu astfel de performanțe, putem uita de el”, a declarat Max Verstappen, conform motorsport.com.
De-a lungul carierei sale, Max Verstappen a câștigat 4 titluri mondiale: în 2021, 2022, 2023 și 2024.
În afară de Marele Premiu al Braziliei, mai sunt alte trei curse care vor decide campionul mondial:
- 22 noiembrie - MP din Las Vegas (SUA);
- 30 noiembrie - MP al Qataralui;
- 7 decembrie - MP din Abu Dhabi (EAU).
Max Verstappen: „Pur și simplu nu era aderență”
Max Verstappen s-a plâns și de lipsa de aderență a mașinii din sprintul de sâmbătă. Modificările făcute de Red Bull nu au făcut decât să înrăutățească situația.
„În primul rând, trebuie să înțelegem care sunt problemele noastre. Nu a fost bine. Se pare că nu înțelegem cu adevărat de ce se întâmplă asta.
Pur și simplu nu era aderență. Am modificat mașina de câteva ori, dar nu a funcționat”, a spus Max Verstappen, potrivit bbc.com.
Clasamentul general - piloți
- Lando Norris (McLaren) - 365p
- Oscar Piastri (McLaren) - 356p
- Max Verstappen (Red Bull) - 326p
- George Russell (Mercedes) - 264p
- Charles Leclerc (Ferrari) - 214p