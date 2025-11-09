Verstappen își ia adio de la titlu Olandezul, furios după rezultatul dezastruos din calificările din Brazilia: „Pot să uit de el” » Pleacă de pe linia boxelor!
Max Verstappen
Formula 1

Verstappen își ia adio de la titlu Olandezul, furios după rezultatul dezastruos din calificările din Brazilia: „Pot să uit de el” » Pleacă de pe linia boxelor!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.11.2025, ora 16:50
alt-text Actualizat: 09.11.2025, ora 16:51
  • Max Verstappen (28 de ani), pilot la Red Bull, a declarat că își poate lua gândul de la titlul mondial după ce a fost eliminat în prima sesiune a calificărilor pentru Marele Premiu al Braziliei.

După o sesiune de calificări dezastruoasă, Max Verstappen urma să înceapă de pe poziția 16. Lando Norris a fost cel mai rapid în calificări și va pleca din pole-position.

Max Verstappen va lua startul de pe linia boxelor în Marele Premiu de la Sao Paulo, după ce Red Bull a efectuat modificări radicale la monopost.

Red Bull a decis să monteze un nou motor Honda pe monopostul RB21 al lui Verstappen, precum și să efectueze diverse modificări de setări.

FCSB, sătulă de deplasări Bîrligea și Olaru, mesaj clar înainte de meciul de la Sibiu: „Foarte greu”
Citește și
FCSB, sătulă de deplasări Bîrligea și Olaru, mesaj clar înainte de meciul de la Sibiu: „Foarte greu”
Citește mai mult
FCSB, sătulă de deplasări Bîrligea și Olaru, mesaj clar înainte de meciul de la Sibiu: „Foarte greu”

Verstappen, despre titlul mondial: „Pot să uit de el”

Rezultatul sprintului de sâmbătă a mărit avantajul lui Lando Norris (locul 1 în sprint) față de Max Verstappen (locul 4 în sprint). 39 de puncte îi despart pe cei doi în clasamentul general al piloților.

După calificările de sâmbătă, Max Verstappen a fost întrebat dacă se mai gândește la titlul mondial.

Pot să uit de el. Da, cu siguranță. De unde pornim noi (n.r. - locul 16), asta nu va funcționa. Și cu astfel de performanțe, putem uita de el”, a declarat Max Verstappen, conform motorsport.com.

De-a lungul carierei sale, Max Verstappen a câștigat 4 titluri mondiale: în 2021, 2022, 2023 și 2024.

În afară de Marele Premiu al Braziliei, mai sunt alte trei curse care vor decide campionul mondial:

  • 22 noiembrie - MP din Las Vegas (SUA);
  • 30 noiembrie - MP al Qataralui;
  • 7 decembrie - MP din Abu Dhabi (EAU).

Max Verstappen: „Pur și simplu nu era aderență”

Max Verstappen s-a plâns și de lipsa de aderență a mașinii din sprintul de sâmbătă. Modificările făcute de Red Bull nu au făcut decât să înrăutățească situația.

„În primul rând, trebuie să înțelegem care sunt problemele noastre. Nu a fost bine. Se pare că nu înțelegem cu adevărat de ce se întâmplă asta.

Pur și simplu nu era aderență. Am modificat mașina de câteva ori, dar nu a funcționat”, a spus Max Verstappen, potrivit bbc.com.

Clasamentul general - piloți

  1. Lando Norris (McLaren) - 365p
  2. Oscar Piastri (McLaren) - 356p
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 326p
  4. George Russell (Mercedes) - 264p
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 214p

Citește și

Club din România, pedepsit de FIFA Are interdicție la transferuri! Este a treia echipă din Liga 1 în această situație
Superliga
15:51
Club din România, pedepsit de FIFA Are interdicție la transferuri! Este a treia echipă din Liga 1 în această situație
Citește mai mult
Club din România, pedepsit de FIFA Are interdicție la transferuri! Este a treia echipă din Liga 1 în această situație
„Fudulia e contagioasă în zona aia” Andrei Nicolescu, despre acuzațiile grave lansate de Ilyeș, după Dinamo - Csikszereda: „Am rămas șocat. E stupefiant”
Superliga
14:47
„Fudulia e contagioasă în zona aia” Andrei Nicolescu, despre acuzațiile grave lansate de Ilyeș, după Dinamo - Csikszereda: „Am rămas șocat. E stupefiant”
Citește mai mult
„Fudulia e contagioasă în zona aia” Andrei Nicolescu, despre acuzațiile grave lansate de Ilyeș, după Dinamo - Csikszereda: „Am rămas șocat. E stupefiant”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog
Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog
Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog
formula 1 brazilia max verstappen lando norris
Știrile zilei din sport
 „Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el”
Superliga
09.11
„Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el”
Citește mai mult
 „Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el”
Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off
Superliga
09.11
Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off
Citește mai mult
Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off
„Pe drumul meu”  Mesajul dinamovistului  Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa
Superliga
09.11
„Pe drumul meu” Mesajul dinamovistului Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa
Citește mai mult
„Pe drumul meu”  Mesajul dinamovistului  Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!
Campionate
09.11
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!
Citește mai mult
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:33
Dan Udrea Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu
Dan Udrea Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu
15:46
„Să nu fim lacomi cu România!” Un nume mare al Bosniei îi avertizează pe compatrioți: „Ne poate costa”. Ce zice de „tricolori”
„Să nu fim lacomi cu România!” Un nume mare al Bosniei îi avertizează pe compatrioți: „Ne poate costa”. Ce zice de „tricolori”
14:40
Când va avea Craiova alt antrenor Rotaru și Felgueiras au stabilit variantele pentru înlocuirea lui Rădoi: „Un profil la care nu vă așteptați”
Când va avea Craiova alt antrenor Rotaru și Felgueiras au stabilit  variantele pentru înlocuirea lui Rădoi: „Un profil la care nu vă așteptați”
13:26
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Top stiri din sport
„Rezultat mincinos”  Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion
Superliga
09.11
„Rezultat mincinos” Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion
Citește mai mult
„Rezultat mincinos”  Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion
T&acirc;rnovanu, out! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot
Superliga
09.11
Târnovanu, out! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot
Citește mai mult
T&acirc;rnovanu, out! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB și faptul că Becali i-a închis telefonul: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?”
Superliga
09.11
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB și faptul că Becali i-a închis telefonul: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?”
Citește mai mult
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB și faptul că Becali i-a închis telefonul: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?”
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”
Superliga
09.11
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”
Citește mai mult
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 20 rapid 7 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share