„Fudulia e contagioasă în zona aia” Andrei Nicolescu, despre acuzațiile grave lansate de Ilyeș, după Dinamo - Csikszereda: „Am rămas șocat. E stupefiant”

Dinamo - Csikszereda 4-0. Imediat după meci, Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul oaspeților, a criticat dur arbitrajul și a lansat acuzații la adresa „câinilor”.

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, i-a oferit un răspuns antrenorului formației din Miercurea Ciuc.

Deciziile luate de „centralul” Iuliana Demetrescu în partida de pe Arena Națională au stârnit reacții dure, mai ales din partea lui Robert Ilyeș.

Antrenorul „ciucanilor” a făcut referire inclusiv la perioada comunistă, când Dinamo a fost avantajată de arbitraje datorită faptului că era echipa Ministerului de Interne.

Andrei Nicolescu, răspuns pentru Robert Ilyeș: „Am rămas șocat”

După declarațiile de sâmbătă ale lui Robert Ilyeș, Andrei Nicolescu spune că și-a schimbat părerea despre antrenorul lui Csikszereda.

„Eu aveam o cu totul altă impresie despre Robert Ilyeș. Am mai vorbit cu el. Au fost discuții despre cum muncește, cum se gândește la sistem.

Am trecut în vară la discuții despre ce face galeria noastră și acum la discuțiile de aseară. Sincer, și interacțiunea cu domnul președinte de acolo, care inițial m-a sunat pentru că nu putea să coboare la echipă. M-a rugat la telefon să-i ajut și i-am ajutat.

După care când ne-am întâlnit mi-a spus că nu știe cine sunt și că dacă aș fi studentul lui n-ar vorbi cu mine că am mâinile în buzunar.

Mi se pare că fudulia e contagioasă în zona aia. M-a acuzat că de când am intrat la ei acolo, în Miercurea Ciuc, ca și cum am intrat în altă țară, am început să fac gălăgie. E stupefiant, sincer.

Am rămas puțin șocat de atitudine. Astea s-au întâmplat înainte de meci. Asta e. Aveam o impresie mai bună despre el, îl apreciam foarte mult ca profesionist. I-am și spus că este pilonul principal al fotbalului de acolo. Cred că aerul de Liga 1 a schimbat percepțiile unora.

Dacă aș vorbi despre arbitraj, aș vorbi despre penalty-ul pe care l-a primit Sepsi cu Dinamo în minutul 90+6, moment în care m-a sunat toată lumea să comentez și am zis că dacă așa s-a decis la VAR, nu am ce să comentez. Este o situație similară, dacă nu chiar identică.

Este analiză făcută la VAR, dacă era decizie de la centru, puteam să îi dau circumstanțe atenuante lui Robert vizavi de comentariile pe care le-a făcut”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Dinamo - Csikszereda 4-0

Acuzațiile lansate de Robert Ilyeș la adresa lui Dinamo

Nemulțumit de arbitraj și de faptul că Csikszereda nu a primit un penalty în minutul 23, Robert Ilyeș a lansat acuzații grave la adresa lui Dinamo.

„Am stat la 2 metri de doamna arbitru (n.r. - Iuliana Demetrescu), am văzut, nu există contact ca să dai penalty. Pe ce motiv dai? Am întrebat-o cum de acolo a acordat penalty iar la noi când cade mingea pe mâna nu a dat nimic. A zis că nu a fost chemată la VAR.

În acest caz, ce facem? Una e pentru noi și alta pentru Dinamo? Nu am nimic cu ei, dar la pauză când am intrat la vestiare m-am gândit că ne-am întors în 1989, când echipa miliției era avantajată în mod clar”, a mai spus Robert Ilyes la Prima Sport.

FOTO. Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda

În minutul 23 al partidei de pe Arena Națională, „ciucanii” au cerut penalty pentru un presupus henț comis de Boateng în propriul careu.

Elevii lui Ilyeș au considerat și că fundașul lui Dinamo l-a faultat pe Eppel, însă Iuliana Demetrescu a lăsat jocul să continue, fără ca VAR să mai intervină.

În partida din etapa 16, Dinamo s-a impus cu scorul de 4-0 în fața celor de la Csikszereda. Golurile au fost marcate de Karamoko (19-penalty, 50), Musi (60) și Soro (83).

Pentru Dinamo urmează meciul cu FC Botoșani de pe 24 noiembrie din etapa 17 din Liga 1, în timp ce Csikszereda va juca cu Unirea Slobozia pe 21 noiembrie.

