„Fudulia e contagioasă în zona aia” Andrei Nicolescu, despre acuzațiile grave lansate de Ilyeș, după Dinamo - Csikszereda: „Am rămas șocat. E stupefiant” +18 foto
Andrei Nicolescu FOTO GOLAZO.ro
Superliga

„Fudulia e contagioasă în zona aia” Andrei Nicolescu, despre acuzațiile grave lansate de Ilyeș, după Dinamo - Csikszereda: „Am rămas șocat. E stupefiant”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.11.2025, ora 14:47
alt-text Actualizat: 09.11.2025, ora 14:51
  • Dinamo - Csikszereda 4-0. Imediat după meci, Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul oaspeților, a criticat dur arbitrajul și a lansat acuzații la adresa „câinilor”.
  • Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, i-a oferit un răspuns antrenorului formației din Miercurea Ciuc.

Deciziile luate de „centralul” Iuliana Demetrescu în partida de pe Arena Națională au stârnit reacții dure, mai ales din partea lui Robert Ilyeș.

Antrenorul „ciucanilor” a făcut referire inclusiv la perioada comunistă, când Dinamo a fost avantajată de arbitraje datorită faptului că era echipa Ministerului de Interne.

Messi scrie istorie  VIDEO. Argentinianul e aproape de un record fabulos » Două goluri și o pasă decisivă + a umilit un adversar
Citește și
Messi scrie istorie VIDEO. Argentinianul e aproape de un record fabulos » Două goluri și o pasă decisivă + a umilit un adversar
Citește mai mult
Messi scrie istorie  VIDEO. Argentinianul e aproape de un record fabulos » Două goluri și o pasă decisivă + a umilit un adversar

Andrei Nicolescu, răspuns pentru Robert Ilyeș: „Am rămas șocat”

După declarațiile de sâmbătă ale lui Robert Ilyeș, Andrei Nicolescu spune că și-a schimbat părerea despre antrenorul lui Csikszereda.

„Eu aveam o cu totul altă impresie despre Robert Ilyeș. Am mai vorbit cu el. Au fost discuții despre cum muncește, cum se gândește la sistem.

Am trecut în vară la discuții despre ce face galeria noastră și acum la discuțiile de aseară. Sincer, și interacțiunea cu domnul președinte de acolo, care inițial m-a sunat pentru că nu putea să coboare la echipă. M-a rugat la telefon să-i ajut și i-am ajutat.

După care când ne-am întâlnit mi-a spus că nu știe cine sunt și că dacă aș fi studentul lui n-ar vorbi cu mine că am mâinile în buzunar.

Mi se pare că fudulia e contagioasă în zona aia. M-a acuzat că de când am intrat la ei acolo, în Miercurea Ciuc, ca și cum am intrat în altă țară, am început să fac gălăgie. E stupefiant, sincer.

Am rămas puțin șocat de atitudine. Astea s-au întâmplat înainte de meci. Asta e. Aveam o impresie mai bună despre el, îl apreciam foarte mult ca profesionist. I-am și spus că este pilonul principal al fotbalului de acolo. Cred că aerul de Liga 1 a schimbat percepțiile unora.

Dacă aș vorbi despre arbitraj, aș vorbi despre penalty-ul pe care l-a primit Sepsi cu Dinamo în minutul 90+6, moment în care m-a sunat toată lumea să comentez și am zis că dacă așa s-a decis la VAR, nu am ce să comentez. Este o situație similară, dacă nu chiar identică.

Este analiză făcută la VAR, dacă era decizie de la centru, puteam să îi dau circumstanțe atenuante lui Robert vizavi de comentariile pe care le-a făcut”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Dinamo - Csikszereda 4-0

Dinamo - Csikszereda, meci (6).jpeg
Dinamo - Csikszereda, meci (6).jpeg

Galerie foto (18 imagini)

Dinamo - Csikszereda, meci (1).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (2).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (3).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (4).jpeg Dinamo - Csikszereda, meci (5).jpeg
+18 Foto
labels.photo-gallery

Acuzațiile lansate de Robert Ilyeș la adresa lui Dinamo

Nemulțumit de arbitraj și de faptul că Csikszereda nu a primit un penalty în minutul 23, Robert Ilyeș a lansat acuzații grave la adresa lui Dinamo.

„Am stat la 2 metri de doamna arbitru (n.r. - Iuliana Demetrescu), am văzut, nu există contact ca să dai penalty. Pe ce motiv dai? Am întrebat-o cum de acolo a acordat penalty iar la noi când cade mingea pe mâna nu a dat nimic. A zis că nu a fost chemată la VAR.

În acest caz, ce facem? Una e pentru noi și alta pentru Dinamo? Nu am nimic cu ei, dar la pauză când am intrat la vestiare m-am gândit că ne-am întors în 1989, când echipa miliției era avantajată în mod clar”, a mai spus Robert Ilyes la Prima Sport.

FOTO. Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda

În minutul 23 al partidei de pe Arena Națională, „ciucanii” au cerut penalty pentru un presupus henț comis de Boateng în propriul careu.

Elevii lui Ilyeș au considerat și că fundașul lui Dinamo l-a faultat pe Eppel, însă Iuliana Demetrescu a lăsat jocul să continue, fără ca VAR să mai intervină.

Galerie foto (10 imagini)

Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda Penalty-ul lui Dinamo și penalty-ul refuzat pentru Csikszereda
+10 Foto
labels.photo-gallery

În partida din etapa 16, Dinamo s-a impus cu scorul de 4-0 în fața celor de la Csikszereda. Golurile au fost marcate de Karamoko (19-penalty, 50), Musi (60) și Soro (83).

Pentru Dinamo urmează meciul cu FC Botoșani de pe 24 noiembrie din etapa 17 din Liga 1, în timp ce Csikszereda va juca cu Unirea Slobozia pe 21 noiembrie.

Citește și

Impact la 339 km/h! FOTO+VIDEO. Accident groaznic în Formula 1. Monopostul a fost distrus
Formula 1
14:18
Impact la 339 km/h! FOTO+VIDEO. Accident groaznic în Formula 1. Monopostul a fost distrus
Citește mai mult
Impact la 339 km/h! FOTO+VIDEO. Accident groaznic în Formula 1. Monopostul a fost distrus
Messi scrie istorie  VIDEO. Argentinianul e aproape de un record fabulos » Două goluri și o pasă decisivă + a umilit un adversar
Campionate
13:35
Messi scrie istorie VIDEO. Argentinianul e aproape de un record fabulos » Două goluri și o pasă decisivă + a umilit un adversar
Citește mai mult
Messi scrie istorie  VIDEO. Argentinianul e aproape de un record fabulos » Două goluri și o pasă decisivă + a umilit un adversar

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog
Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog
Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog
dinamo bucuresti liga 1 arbitraj Robert Ilyes csikszereda andrei nicolescu
Știrile zilei din sport
 „Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el”
Superliga
09.11
„Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el”
Citește mai mult
 „Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el”
Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off
Superliga
09.11
Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off
Citește mai mult
Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off
„Pe drumul meu”  Mesajul dinamovistului  Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa
Superliga
09.11
„Pe drumul meu” Mesajul dinamovistului Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa
Citește mai mult
„Pe drumul meu”  Mesajul dinamovistului  Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!
Campionate
09.11
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!
Citește mai mult
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:33
Dan Udrea Argumentul șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu
Dan Udrea Argumentul șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu
15:46
„Să nu fim lacomi cu România!” Un nume mare al Bosniei îi avertizează pe compatrioți: „Ne poate costa”. Ce zice de „tricolori”
„Să nu fim lacomi cu România!” Un nume mare al Bosniei îi avertizează pe compatrioți: „Ne poate costa”. Ce zice de „tricolori”
14:40
Când va avea Craiova alt antrenor Rotaru și Felgueiras au stabilit variantele pentru înlocuirea lui Rădoi: „Un profil la care nu vă așteptați”
Când va avea Craiova alt antrenor Rotaru și Felgueiras au stabilit  variantele pentru înlocuirea lui Rădoi: „Un profil la care nu vă așteptați”
13:26
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Top stiri din sport
„Rezultat mincinos”  Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion
Superliga
09.11
„Rezultat mincinos” Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion
Citește mai mult
„Rezultat mincinos”  Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion
T&acirc;rnovanu, out! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot
Superliga
09.11
Târnovanu, out! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot
Citește mai mult
T&acirc;rnovanu, out! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB și faptul că Becali i-a închis telefonul: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?”
Superliga
09.11
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB și faptul că Becali i-a închis telefonul: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?”
Citește mai mult
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB și faptul că Becali i-a închis telefonul: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?”
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”
Superliga
09.11
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”
Citește mai mult
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”

Echipe/Competiții

fcsb 67 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 20 rapid 7 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share