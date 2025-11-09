FCSB, sătulă de deplasări Bîrligea și Olaru, mesaj clar înainte de meciul de la Sibiu: „Foarte greu”

Darius Olaru (27 de ani), Daniel Bîrligea (25 de ani) și Ionuț Cercel (18 ani) au vorbit despre partida cu Hermannstadt.

Meciul din etapa #16 a Ligii 1 este cea de-a patra deplasare consecutivă a roș-albaștrilor.

FCSB a jucat în deplasare în victoria cu 3-1 împotriva Gloriei Bistrița. Ulterior, roș-albaștrii au jucat în deplasare cu U Cluj, unde s-au impus cu 2-0, iar apoi au evoluat în Elveția, pierzând cu 3-1 în fața lui Basel, în Europa League.

Hermannstadt - FCSB: Daniel Bîrligea. „Un meci greu, după o deplasare dificilă”

Daniel Bîrligea crede că partida va fi dificilă, dar vrea o victorie înainte de intrarea în pauza competițională.

„O să fie un meci greu în deplasare, după un meci în Europa foarte greu, după o deplasare foarte dificilă, pentru că nu ne întoarcem acasă, facem direct «podul» între două meciuri.

Sperăm să ne revenim, să ne refacem cât mai bine, să fim concentrați și să luptăm pentru cele trei puncte.

Sunt foarte importante, pentru că vine pauza internațională și ne-ar ajuta foarte mult”, a declarat Bîrligea, pentru Sport Content EAD.

Darius Olaru: „Ei nu trec printr-o perioadă foarte bună”

Elevii lui Măldărășanu sunt în picaj: au o singură victorie în ultimele opt meciuri (2-1 cu Rapid), celelalte șapte fiind înfrângeri.

„O să fie un meci dificil. Ei nu trec printr-o perioadă foarte bună. Va fi un meci în deplasare, știu că stadionul va fi plin și cu suporteri de-ai noștri și cu suporteri de-ai lor.

O să fie un meci greu”, a declarat Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor.

FCSB a obținut patru victorii fără gol primit în ultimele cinci partide din campionat, singura înfrângere fiind 1-2 cu Metaloglobus.

Noi am văzut pe pielea noastră că nu mai există meciuri ușoare și o să fie meciuri grele. Echipa merge bine acum, avem atmosferă bună și o să dăm totul să luăm trei puncte la fiecare meci. Orice echipă poate să ne pună probleme, dar adversarul nostru cel mai greu suntem noi și, dacă noi reușim să ne facem jocul și să marcăm, nu cred că ne poate învinge nimeni. Ionuț Cercel

