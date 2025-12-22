Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial
Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero/ Foto: IMAGO
Tenis

Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.12.2025, ora 14:15
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 14:30
  • Jurnalistul american Jon Wertheim (55 de ani) a oferit noi detalii despre ruptura dintre Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și antrenorul său, Juan Carlos Ferrero (45 de ani).

În urmă cu câteva zile, Alcaraz anunța în mod surprinzător despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero, după mai bine de șapte ani.

Noi detalii despre ruptura Alcaraz - Ferrero: „A existat un mic conflict”

Potrivit informațiilor pe care le-a obținut de la diferite surse, Jon Wertheim susține că a existat un conflict între Alcaraz și Ferrer în legătură cu acceptarea unor oportunități comerciale.

„Se putea observa din acele mesaje că nu erau pe aceeași lungime de undă. Ce aud de la surse bine informate este că a existat un mic conflict legat de cât de mult să profite de oportunitățile comerciale.

Ferrero este foarte strict și este foarte concentrat pe tenis. Cu siguranță nu este prima dată când un agent sau o familie și un antrenor intră în conflict cu privire la câtă energie și concentrare să fie investite în antrenamente versus oportunități comerciale”, a declarat Jon Wertheim, citat de tennisworldusa.org.

6
titluri de Grand Slam a câștigat Alcaraz în perioada în care a fost antrenat de Juan Carlos Ferrero

Ferrero ar fi insistat ca Alcaraz să-i mărească salariul

Craig Shapiro, expert în tenis, a venit cu o altă variantă. Potrivit acestuia, Juan Carlos Ferrero ceruse o mărire de salariu de ceva vreme.

Sătul de insistențele antrenorului, tatăl lui Alcaraz a decis să pună capăt colaborării dintre fiul său și fostul număr 1 mondial.

„Ni s-a spus că Ferrero cerea sume mari, încercând în mod repetat să-și îmbunătățească salariul, iar tatăl lui Alcaraz a pus piciorul în prag, a încheiat conversația și, astfel, relația s-a terminat”, a scris Craig Shapiro pe X.

Cine ar putea să-l antreneze pe Alcaraz începând cu 2026

Site-ul puntodebreak.com a alcătuit o listă de cinci posibili antrenori pentru Carlos Alcaraz.

Printre numele vehiculate se află Andy Murray, Goran Ivanisevic (ambii foști antrenori ai lui Novak Djkokovic), dar și Carlos Moya, cel care a avut un impact uriaș în ceea ce privește cariera lui Rafael Nadal.

Lista celor 5 posibili antrenori ai lui Alcaraz:

  • Andy Murray
  • Goran Ivanisevic
  • Nicolas Almagro
  • David Ferrer
  • Carlos Moya

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share