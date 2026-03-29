Ultimul sezon!? Max Verstappen a recunoscut că s-ar putea retrage la finalul anului: „Mă întreb dacă mai merită”

Max Verstappen (28 de ani) ia în calcul o posibilă retragere la finalul acestui sezon de Formula 1.

Olandezul are un start modest de sezon, iar în cursa de duminică, câștigată de Kimi Antonelli, a reușit să încheie abia pe poziția a opta, după ce sâmbătă nu a reușit să intre în Q3, în calificări.

Pilotul Red Bull susține că nu se gândește la retragere din cauza rezultatelor slabe ale echipei în actuala stagiune, ci mai degrabă din cauza schimbărilor din competiție și a programului încărcat, care nu-i permite să aibă prea mult timp pentru viața personală.

„Mă gândesc la tot ce se întâmplă în acest «paddock». În privat, sunt foarte fericit. Însă, e vorba de 24 de curse. De data asta sunt 22, dar, în mod normal, sunt 24. Și apoi mă gândesc: merită? Sau îmi place să fiu mai mult acasă cu familia? Să-mi văd mai mult prietenii?

Pot accepta cu ușurință să fiu pe locul 7 sau 8. Pentru că știu că nu poți domina tot timpul sau să fii primul mereu. Sau să lupți pentru un podium de fiecare dată. Sunt foarte realist în această privință și am mai fost în situația asta înainte. Nu doar în Formula 1.

Dar, în același timp, când ești pe locurile 7 sau 8 și nu te bucuri de tot ceea ce este în spate, parcă nu pare natural pentru un pilot de curse.

Bineînțeles că încerc să mă adaptez la noile schimbări din F1, dar nu e plăcut să concurezi așa. E chiar anti-pilotaj. Sau, la un moment dat, pur și simplu simți că nu mai e ceea ce vrei să faci.

Sigur, poți să stai și să faci mulți bani. E grozav. Dar, până la urmă, nu este vorba doar despre bani, ci despre faptul că aceasta a fost întotdeauna pasiunea mea.

În copilărie, asta voiam să fac, iar pe atunci nu aveam nicio idee despre ce urma să realizez și câți bani o să câștig. Nu te gândești niciodată la asta când ești copil. Și nici nu este vorba despre asta.

Vreau să fiu aici ca să mă distrez, să mă bucur. În acest moment, nu prea se întâmplă. Sigur, îmi plac anumite aspecte. Îmi place să lucrez cu echipa mea. E ca o a doua familie. Dar, din păcate, când mă așez în mașină, nu mai este cea mai plăcută experiență.

Îmi spun în fiecare zi să încerc și să mă bucur de moment. E pur și simplu foarte greu”, a spus Max Verstappen, într-un interviu pentru bbc.com.

Cine este Max Verstappen

Verstappen a debut în Formula 1 în anul 2015, la vârsta de 17 ani, devenind cel mai tânăr pilot care a câștigat o cursă în cadrul competiției, în 2016, în Spania, la vârsta de 18 ani și șapte luni.

Ulterior, olandezul avea să cucerească patru titluri consecutive la piloți, între 2021 și 2024, ratând-ul pe al cincilea la doar două puncte diferență față de Lando Norris, anul trecut.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport