Ultimul sezon!? Max Verstappen a recunoscut că s-ar putea retrage la finalul anului: „Mă întreb dacă mai merită” +7 foto
alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 22:29
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 22:41
  • Max Verstappen (28 de ani) ia în calcul o posibilă retragere la finalul acestui sezon de Formula 1.

Olandezul are un start modest de sezon, iar în cursa de duminică, câștigată de Kimi Antonelli, a reușit să încheie abia pe poziția a opta, după ce sâmbătă nu a reușit să intre în Q3, în calificări.

De la Istanbul, pentru Luce Turcii l-au învins în baraj, dar se gândesc la Mircea Lucescu. Mesaj pentru selecționer
Citește și
De la Istanbul, pentru Luce Turcii l-au învins în baraj, dar se gândesc la Mircea Lucescu. Mesaj pentru selecționer
Citește mai mult
De la Istanbul, pentru Luce Turcii l-au învins în baraj, dar se gândesc la Mircea Lucescu. Mesaj pentru selecționer

Max Verstappen s-ar putea retrage la finalul sezonului: „Mă gândesc dacă mai merită”

Pilotul Red Bull susține că nu se gândește la retragere din cauza rezultatelor slabe ale echipei în actuala stagiune, ci mai degrabă din cauza schimbărilor din competiție și a programului încărcat, care nu-i permite să aibă prea mult timp pentru viața personală.

„Mă gândesc la tot ce se întâmplă în acest «paddock». În privat, sunt foarte fericit. Însă, e vorba de 24 de curse. De data asta sunt 22, dar, în mod normal, sunt 24. Și apoi mă gândesc: merită? Sau îmi place să fiu mai mult acasă cu familia? Să-mi văd mai mult prietenii?

Pot accepta cu ușurință să fiu pe locul 7 sau 8. Pentru că știu că nu poți domina tot timpul sau să fii primul mereu. Sau să lupți pentru un podium de fiecare dată. Sunt foarte realist în această privință și am mai fost în situația asta înainte. Nu doar în Formula 1.

Dar, în același timp, când ești pe locurile 7 sau 8 și nu te bucuri de tot ceea ce este în spate, parcă nu pare natural pentru un pilot de curse.

Bineînțeles că încerc să mă adaptez la noile schimbări din F1, dar nu e plăcut să concurezi așa. E chiar anti-pilotaj. Sau, la un moment dat, pur și simplu simți că nu mai e ceea ce vrei să faci.

Sigur, poți să stai și să faci mulți bani. E grozav. Dar, până la urmă, nu este vorba doar despre bani, ci despre faptul că aceasta a fost întotdeauna pasiunea mea.

În copilărie, asta voiam să fac, iar pe atunci nu aveam nicio idee despre ce urma să realizez și câți bani o să câștig. Nu te gândești niciodată la asta când ești copil. Și nici nu este vorba despre asta.

Vreau să fiu aici ca să mă distrez, să mă bucur. În acest moment, nu prea se întâmplă. Sigur, îmi plac anumite aspecte. Îmi place să lucrez cu echipa mea. E ca o a doua familie. Dar, din păcate, când mă așez în mașină, nu mai este cea mai plăcută experiență.

Îmi spun în fiecare zi să încerc și să mă bucur de moment. E pur și simplu foarte greu”, a spus Max Verstappen, într-un interviu pentru bbc.com.

Max Verstappen (foto: IMAGO)

Cine este Max Verstappen

Verstappen a debut în Formula 1 în anul 2015, la vârsta de 17 ani, devenind cel mai tânăr pilot care a câștigat o cursă în cadrul competiției, în 2016, în Spania, la vârsta de 18 ani și șapte luni.

Ulterior, olandezul avea să cucerească patru titluri consecutive la piloți, între 2021 și 2024, ratând-ul pe al cincilea la doar două puncte diferență față de Lando Norris, anul trecut.

Citește și

Ce drum va alege Salah? Opțiune neașteptată pentru starul egiptean + Oferte din Arabia Saudită și MLS
Campionate
21:27
Ce drum va alege Salah? Opțiune neașteptată pentru starul egiptean + Oferte din Arabia Saudită și MLS
Citește mai mult
Ce drum va alege Salah? Opțiune neașteptată pentru starul egiptean + Oferte din Arabia Saudită și MLS
Tentat de FCSB Internaționalul român, gata să revină în țară: „Îl admir mult pe Rădoi, m-ar face fericit”
Stranieri
21:10
Tentat de FCSB Internaționalul român, gata să revină în țară: „Îl admir mult pe Rădoi, m-ar face fericit”
Citește mai mult
Tentat de FCSB Internaționalul român, gata să revină în țară: „Îl admir mult pe Rădoi, m-ar face fericit”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
formula 1 retragere Red Bull Racing max verstappen
Știrile zilei din sport
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
Nationala
29.03
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
Citește mai mult
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
Superliga
29.03
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
Citește mai mult
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Nationala
29.03
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Citește mai mult
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Nationala
29.03
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Citește mai mult
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
11:04
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea   FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif  îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
11:15
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea  îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
09:59
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Top stiri
Sabalenka, regină la Miami  Performanță rară bifată de liderul WTA » Impresionată de Coco Gauff: „Nu știu ce aș mai putea spune”
Tenis
29.03
Sabalenka, regină la Miami Performanță rară bifată de liderul WTA » Impresionată de Coco Gauff: „Nu știu ce aș mai putea spune”
Citește mai mult
Sabalenka, regină la Miami  Performanță rară bifată de liderul WTA » Impresionată de Coco Gauff: „Nu știu ce aș mai putea spune”
„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin
Moto GP
29.03
„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin
Citește mai mult
„Am mers all-in și am căzut la 200 km/h” VIDEO. Final dureros de celebrare pentru Jorge Martin, după victoria din sprintul de la Austin
Antonelli, din nou la înălțime Italianul de la Mercedes scrie istorie în Formula 1 » FOTO. Un accident a schimbat soarta cursei din Japonia
Formula 1
29.03
Antonelli, din nou la înălțime Italianul de la Mercedes scrie istorie în Formula 1 » FOTO. Un accident a schimbat soarta cursei din Japonia
Citește mai mult
Antonelli, din nou la înălțime Italianul de la Mercedes scrie istorie în Formula 1 » FOTO. Un accident a schimbat soarta cursei din Japonia
Avertizare meteo de cod galben de ploi până mâine dimineață în București. Meteorologii anunță și ninsori în unele zone. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală
B365
29.03
Avertizare meteo de cod galben de ploi până mâine dimineață în București. Meteorologii anunță și ninsori în unele zone. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală
Citește mai mult
Avertizare meteo de cod galben de ploi până mâine dimineață în București. Meteorologii anunță și ninsori în unele zone. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală

