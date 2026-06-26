Schimb istoric în Formula 1? Max Verstappen  ar putea semna cu o rivală! » Cine ar urma să-l înlocuiască la Red Bull

McLaren pregătește o lovitură fabuloasă în Formula 1!

Cvadruplul campion mondial Max Verstappen (28 de ani), acum la Red Bull, ar putea ajunge la echipa britanică.

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Verstappen și McLaren ar fi purtat deja discuții preliminare în vederea unei colaborări în sezoanele următoare de Formula 1.

Bombă în Formula! Max Verstappen ar putea semna cu McLaren

Dacă mutarea se va concretiza, McLaren ar avea o echipă de vis formată din ultimii doi campioni mondiali, Max Verstappen și Lando Norris.

În cazul în care Verstappen va face mutarea de la Red Bull la McLaren, Oscar Piastri ar urma să facă schimb de locuri cu pilotul olandez, potrivit dailymail.co.uk.

Potrivit sursei citate, Verstappen se gândește de ceva timp la următorii pași din cariera sa, el luând în calcul inclusiv plecarea de la Red Bull, echipa fiind în regres după titlurile mondiale la constructori câștigate în 2022 și 2023.

Max Verstappen mai are contract cu Red Bull până la finalul anului 2028, dar există anumite clauze de reziliere care i-ar permite olandezului să încheie contractul mai devreme.

Ce salariu are Verstappen la Red Bull

Potrivit sursei citate, Max Verstappen are un salariu fabulos la Red Bull, peste 93 de milioane de euro anual.

Un avantaj pe care McLaren îl are în discuțiile cu Verstappen este Gianpiero Lambiase. Fostul inginer de cursă de la Red Bull al olandezului se va alătura celor de McLaren și l-ar putea convinge pe Max să îl urmeze.

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