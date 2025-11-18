Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu (41 de ani), a vorbit despre deplasarea din Bosnia, acolo unde suporterii formației gazdă au avut mai multe scandări neadecvate la adresa „tricolorilor”.

România a pierdut meciul cu Bosnia, scor 1-3, și a ratat șansa de a încheia grupa din preliminarii pe locul secund.

Pe parcursul partidei, în repetate rânduri, suporterii bosniaci au strigat „Țiganii, țiganii”, singura măsură luată în acest sens fiind un anunț la stația de amplificare a arenei prin care li se cerea spectatorilor să renunțe la scandările rasiste.

Andrei Vochin, despre primirea ostilă din Bosnia: „Asta ne-au strigat la tribuna oficială”

Andrei Vochin a relatat modul în care suporterii bosniaci încercau să îi provoace pe membrii delegației României. Unul dintre ei a scandat numele lui Nicolae Ceaușescu, fostul dictator decedat la revoluția din anul 1989.

„În afară de ceea ce s-a scandat pe stadion, ceea ce probabil nu s-a auzit la televizor este că erau unii pe la tribuna oficială care nu știau cum să ne întărâte și strigau «Ceaușescu».

Era un individ undeva în spatele nostru, care țipa cât îl țineau rărunchii numele lui Ceaușescu” , a declarat Andrei Vochin, la Digi Sport.

FRF a depus o plângere la FIFA ca urmare a scandărilor rasiste

FRF a oferit la scurt timp după meci un comunicat în care explică faptul că Michael Oliver a ales să intervină abia după ce team managerul României i-a semnalat că suporterii bosniaci au avut scandări rasiste repetate la adresa „tricolorilor”.

„În timpul întreruperii provocate de accidentarea lui Marius Marin, arbitrul central a anunțat declanșarea procedurii în trei pași, discutând cu ambii căpitani, cu antrenorii și solicitând match managerului efectuarea unui anunț oficial pentru oprirea scandărilor.

Anunțul a fost, într-adevăr, realizat (exclusiv în limba locală!), fiind întâmpinat cu fluierături care au confirmat, fără echivoc, că mesajul a fost receptat de public.

Spre finalul partidei, aceleași scandări xenofobe au fost reluate din anumite sectoare, moment în care al patrulea oficial a fost informat din nou și, la rândul lui, i-a transmis centralului situația. Acesta a ales să nu intervină” , se arată în comunicatul FRF.

FOTO. Imagini de la Bosnia - România 3-1

