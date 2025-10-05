Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”

Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Nicolae Stanciu (32 de ani) în România.

Stanciu evoluează la Genoa, echipă al cărei acționar majoritar este Dan Șucu (62 de ani), care deține pachetul majoritar și la Rapid.

Nicolae Stanciu (32 de ani) traversează o perioadă dificilă la Genoa, unde nu a reușit să se impună ca titular.

Victor Angelescu, despre Nicolae Stanciu: „Nu o să revină în țară”

De la transferul în Italia, din vară, mijlocașul ofensiv a evoluat în cinci meciuri pentru formația Genoa, trei în Serie A și două în Cupa Italiei, marcând un gol chiar la debutul său în Cupa Italiei, cu Vicenza (3-0).

Întrebat dacă ar Stanciu ar putea reveni în România, la Rapid, Angelescu a spus:

„Nu. În niciun caz. Nu că nu ar putea fi, dar nu s-a pus vreodată problemă să vină la Rapid. E un jucător important pentru Genoa. E un jucător care joacă acolo.

L-am primi cu brațele deschise, dar nu e posibil. S-a mai zvonit cu Ianis Hagi. Nu e ceva să fie posibil. Ar fi culmea să nu îl dorim pe Stanciu, dar nu o să revină în țară”, a spus Angelescu, conform digisport.ro.

Minutele jucate de Stanciu la Genoa:

Cupa Italiei: Genoa - Vicenza 3-0 (80 de minute)

Genoa - Vicenza 3-0 (80 de minute) Serie A, etapa 1 : Genoa - Lecce 0-0 (87 de minute)

: Genoa - Lecce 0-0 (87 de minute) Serie A, etapa 2 : Genoa - Juventus 0-1 (65 de minute)

: Genoa - Juventus 0-1 (65 de minute) Cupa Italiei : Genoa - Empoli 3-1 (84 de minute)

: Genoa - Empoli 3-1 (84 de minute) Serie A, etapa 5: Genoa - Lazio 0-3 (21 de minute)

Nicolae Stanciu, out!

Nicolae Stanciu a acuzat probleme înaintea partidei de luni a lui Genoa, cu Lazio, scor 0-3. Cu toate acestea, românul a jucat 21 de minute în meciul din etapa #5 din Serie A.

Acum, din cauza problemelor musculare va rata atât meciul cu Napoli, din campionatul Italiei, cât și următoarele partide ale echipei naționale.

Naționala va disputa două meciuri luna aceasta. Pe 9 octombrie, un amical cu Moldova, de la ora 21:00.

Trei zile mai târziu, pe 12 octombrie, „tricolorii” vor întâlni pe Austria, de la ora 21:45, în cadrul grupei H din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

