„E dictatură avansată la FCSB” Excluderea lui Chiricheș din lotul campioanei nu-l surprinde pe fostul patron din Liga 1

CFR CLUJ - FCSB 2-2. Adrian Porumboiu (74 de ani) a comentat decizia lui Gigi Becali de a-l scoate din lot pe Vlad Chiricheș (35 de ani).

Vetranul campioanei a fost schimbat după doar 29 de minute la derby-ul din Gruia.

La finalul partidei de la Cluj, patronul celor de la FCSB a spus că stoperul nu va mai evolua în tricoul campioanei, iar GOLAZO.ro anunța marți că fundașul a fost scos de pe listele UEFA și Liga 1.

Adrian Porumboiu: „E dictatură avansată la FCSB”

Fostul patron al celor de la FC Vaslui nu s-a declarat deloc surprins de cele întâmplate. Susţine că jucătorii au partea lor de vină: aleg să semneze cu FCSB, deși sunt conștienți de modul în care își conduce Becali echipa.

„Ce pot să comentez când acolo este un imperator? Este unul care știe, face, dezleagă, leagă tot. Ce pot să comentez? Gigi e la echipă și el decide. Jucătorii acceptă treaba asta, Chiricheș acceptă treaba asta… Toți acceptă ceea ce face el.

Nu ai cum să o numești altfel, este o dictatură avansată, dar în sensul frumos al cuvântului dictatură . Toți fac ce spune el! Dacă au acceptat treaba asta, acum ce să facă? Să se supere?

Sunt niște condiții de la început și asta este situația. Și antrenorii sunt… Ce, antrenorul face echipa? Gigi anunță echipa dinainte, asta e tactica lor.

Le-a mers bine, au câștigat două campionate, sunt calificați în Europa League. E un tratament care dă rezultate”, a spus Porumboiu, citat de fanatik.ro.

Ce a declarat Becali despre Chiricheș

„Chiricheș nu va mai juca! I-am prelungit contractul pentru că aveam încredere în el, că cel vechi expira. A expirat în iunie, deci sunt două luni, iulie și august, iar eu îi dau 200.000 de euro primă.

240.000 de euro îi ia în două luni! Îl respect sau nu îl respect? Aud voci care spun că e o umilință. Care e umilința? Când eu îți dau în două luni 240.000 de euro. Unde e umilința? Sunt nebun eu?

Avem o performanță de făcut și nu putem să o facem cu el. Eu, ca respect, i-am dat 240.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, conform sursei citate.

