„E dictatură avansată la FCSB” Excluderea lui Chiricheș din lotul campioanei nu-l surprinde pe fostul patron din Liga 1 +14 foto
Vlad Chiricheș, schimbat în minutul 29 al meciului cu CFR Cluj/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„E dictatură avansată la FCSB” Excluderea lui Chiricheș din lotul campioanei nu-l surprinde pe fostul patron din Liga 1

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.09.2025, ora 15:06
alt-text Actualizat: 03.09.2025, ora 15:14
  • CFR CLUJ - FCSB 2-2. Adrian Porumboiu (74 de ani) a comentat decizia lui Gigi Becali de a-l scoate din lot pe Vlad Chiricheș (35 de ani).

Vetranul campioanei a fost schimbat după doar 29 de minute la derby-ul din Gruia.

La finalul partidei de la Cluj, patronul celor de la FCSB a spus că stoperul nu va mai evolua în tricoul campioanei, iar GOLAZO.ro anunța marți că fundașul a fost scos de pe listele UEFA și Liga 1.

„Norocos să fie în viață” Chris Froome, departe de bicicletă după accident » Ce problemă a fost descoperită în timpul operației
Citește și
„Norocos să fie în viață” Chris Froome, departe de bicicletă după accident » Ce problemă a fost descoperită în timpul operației
Citește mai mult
„Norocos să fie în viață” Chris Froome, departe de bicicletă după accident » Ce problemă a fost descoperită în timpul operației

Adrian Porumboiu: „E dictatură avansată la FCSB”

Fostul patron al celor de la FC Vaslui nu s-a declarat deloc surprins de cele întâmplate. Susţine că jucătorii au partea lor de vină: aleg să semneze cu FCSB, deși sunt conștienți de modul în care își conduce Becali echipa.

„Ce pot să comentez când acolo este un imperator? Este unul care știe, face, dezleagă, leagă tot. Ce pot să comentez? Gigi e la echipă și el decide. Jucătorii acceptă treaba asta, Chiricheș acceptă treaba asta… Toți acceptă ceea ce face el.

Nu ai cum să o numești altfel, este o dictatură avansată, dar în sensul frumos al cuvântului dictatură. Toți fac ce spune el! Dacă au acceptat treaba asta, acum ce să facă? Să se supere?

Sunt niște condiții de la început și asta este situația. Și antrenorii sunt… Ce, antrenorul face echipa? Gigi anunță echipa dinainte, asta e tactica lor.

Le-a mers bine, au câștigat două campionate, sunt calificați în Europa League. E un tratament care dă rezultate”, a spus Porumboiu, citat de fanatik.ro.

CFR - FCSB, Chiriches schimbat in minutul 29. Captura Prima Sport (3).jpg
CFR - FCSB, Chiriches schimbat in minutul 29. Captura Prima Sport (3).jpg

Galerie foto (14 imagini)

CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport.jpg CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport (2).jpg CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport (3).jpg CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport (4).jpg CFR - FCSB, golul lui Djokovic si impasibilitatea lui Chiriches. Captura Prima Sport (5).jpg
+14 Foto
labels.photo-gallery

Ce a declarat Becali despre Chiricheș

„Chiricheș nu va mai juca! I-am prelungit contractul pentru că aveam încredere în el, că cel vechi expira. A expirat în iunie, deci sunt două luni, iulie și august, iar eu îi dau 200.000 de euro primă.

240.000 de euro îi ia în două luni! Îl respect sau nu îl respect? Aud voci care spun că e o umilință. Care e umilința? Când eu îți dau în două luni 240.000 de euro. Unde e umilința? Sunt nebun eu?

Avem o performanță de făcut și nu putem să o facem cu el. Eu, ca respect, i-am dat 240.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, conform sursei citate.

VIDEO. CFR CLUJ - FCSB 2-2. Golul egalizator al lui Juri Cisotti

Citește și

Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
14:05
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
„Norocos să fie în viață” Chris Froome, departe de bicicletă după accident » Ce problemă a fost descoperită în timpul operației
Ciclism
13:40
„Norocos să fie în viață” Chris Froome, departe de bicicletă după accident » Ce problemă a fost descoperită în timpul operației
Citește mai mult
„Norocos să fie în viață” Chris Froome, departe de bicicletă după accident » Ce problemă a fost descoperită în timpul operației

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
CFR Cluj Adrian Porumboiu SCHIMBARE Vlad CHIRICHES fcsb superliga
Știrile zilei din sport
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Special
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Citește mai mult
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
Superliga
02:02
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni!
Citește mai mult
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Superliga
03.09
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Citește mai mult
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Hochei
03.09
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Citește mai mult
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:27
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
09:56
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
10:27
„Naționala României s-a dizolvat” Răzvan Lucescu a identificat piedicile „tricolorilor” în drumul spre CM 2026: „E foarte complicat”
„Naționala României s-a dizolvat” Răzvan Lucescu a identificat piedicile „tricolorilor”  în drumul spre CM 2026: „E foarte complicat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Top stiri din sport
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Tenis
03.09
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
03.09
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Stranieri
03.09
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Citește mai mult
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Handbal
03.09
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 16 rapid 9 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
04.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share