Gloria Bistrița, favorită la titlu Revenire incredibilă în meciul cu SCM Râmnicu Vâlcea » A depășit pe CSM București! Mai sunt doar două etape

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 03.05.2026, ora 19:15
alt-text Actualizat: 03.05.2026, ora 19:18
  • Gloria Bistrița a obținut o victorie uriașă în lupta pentru titlul de campioană a României la handbal feminin.
  • Echipa antrenată de Carlos Viver a învins SCM Râmnicu Vâlcea, scor 24-23, după o revenire senzațională.

Eliminată de Brest în sferturile Ligii Campionilor, Gloria Bistrița continuă cursa pentru trofee pe plan intern. E mare favorită la câștigarea Cupei României, iar acum a făcut un pas uriaș și spre trofeul din Liga Florilor.

SCM Râmnicu Vâlcea - Gloria Bistrița 23-24, în Liga Florilor

Gazdele au început perfect meciul disputat în Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu Vâlcea. După doar câteva minute, tabela arăta 8-1 pentru elevele lui Florentin Pera.

Gloria s-a apropiat la doar trei goluri (9-6), însă SCM a gestionat mai bine finalul de repriză și a intrat la pauză cu un avantaj de cinci goluri (14-9).

Râmnicu Vâlceaa început mai bine și repriza secundă, s-a distanțat la 17-10, însă a urmat o revenire incredibilă a Gloriei. Echipa din Bistrița e redus treptat din diferență, a egalat la 20 și a obținut victoria pe final, scor 24-23.

Grație acestui succes, Gloria Bistrița a acumulat 38 de puncte și a urcat pe prima poziție în clasament, cu un punct peste CSM București. Râmnicu Vâlcea ocupă locul 4, cu 25 de puncte.

Gloria va juca în ultimele două etape cu Corona Brașov (deplasare) și CSM Galați (acasă), în timp ce CSM București se va duela cu HC Zalău (d) și SCM Târgu Jiu (a). Partidele sunt programate pe 16 și 23 mai.

Liga Florilor, clasamentul după 20 din 22 de etape

Loc/EchipăPuncte
1. Gloria Bistrița38
2. CSM București37
3. Corona Brașov30
4. Râmnicu Vâlcea25
5. CSM Slatina24
6. Dunărea Brăila21
7. Rapid București19
8. Minaur Baia Mare19
9. SCM Craiova11
10. CSM Târgu Jiu10
11. HC Zalău5
12. CSM Galați1

În semifinalele Cupei României, Gloria Bistrița se va duela cu SCM Craiova, iar SCM Râmnicu Vâlcea va da piept cu Minaur Baia Mare.

