Farul Constanța este campioana Ligii de Tineret și va reprezenta România în viitoare ediție a UEFA Youth League.

Juniorii formației de la malul mării și-au asigurat matematic titlul cu două etape înainte de finalul sezonului.

În runda #12 din play-off, Farul a învins-o pe U Cluj, scor 3-0, după golurile marcate de David Pătru (28), Ianis Podoleanu (61) și Matei Berchez (82).

Cu un avans de 6 puncte față de FCSB, constănțenii nu mai pot pierde titlul nici în caz de egalitate, având avantajul meciurilor directe (două victorii cu 1-0 în play-off).

„Marinarii” au devenit astfel singura echipă care câștigă de două ori Liga de Tineret, după titlul obținut în sezonul 2023/2024, informează hailafotbal.ro.

Clasament

Farul Constanța – 43p (12m) FCSB – 37p (12m) Universitatea Cluj – 33p (12m) FK Csikszereda – 32p (12m) FC Rapid 1923 – 25p (12m) FC Argeș Pitești – 23p (12m) UTA Arad – 22p (12m) FC Bacău – 21p (12m)

Farul va reprezenta România în UEFA Youth League

În urma acestui rezultat, Farul își asigură prezența în viitoarea ediție a UEFA Youth League, competiția rezervată campioanelor la nivel de juniori.

Formația constănțeană va intra pe traseul campioanelor, iar tragerea la sorți a fazei preliminare este programată în cursul toamnei.

La precedenta participare, Farul a reușit să o elimine pe FK IMT Belgrad, însă parcursul său s-a oprit în fața celor de la Lokomotiva Zagreb.

În această stagiune, România a fost reprezentată de FCSB. Roș-albaștrii au ratat calificarea în șaisprezecimile competiției, după ce au fost eliminați de Puskas Akademia la loviturile de departajare.

