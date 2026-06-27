- Fernando Muslera, 40 de ani, este cel mai în vârstă uruguayan care a evoluat vreodată la Mondial.
- Goalkeeperul a gafat în toate cele trei partide jucate în grupă de naționala sa la CM 2026.
- Ultima eroare, decisivă, la 0-1 cu Spania. La Celeste, eliminată!
Fernando Muslera este unul dintre cei mai respectați jucători din istoria naționalei Uruguayului.
Singurul care a participat la cinci Mondiale (2010, 2014, 2018, 2022, 2026), la patru dintre ele fiind titular.
Muslera, cel mai rău Mondial pentru Uruguay, la 40 de ani
Portarul, ex-Lazio și Galatasaray, acum la Estudiantes La Plata, a devenit pe 15 iunie 2026 cel mai în vârstă fotbalist care evoluează la CM pentru La Celeste. Avea 39 de ani și 364 de zile. Pe 16 iunie, a împlinit 40 de ani.
Acest turneu final a fost însă înfiorător. Jucătorii l-au acuzat pe selecționerul Marcelo Bielsa, dar Muslera a influențat decisiv eliminarea echipei încă din faza grupelor!
Muslera, la CM 2026: 3 meciuri, patru erori majore
A gafat în fiecare dintre cele trei partide.
La 1-1 cu Arabia Saudită, pe 15 iunie, adversarii au deschis scorul în prima repriză (41) din cauza lui.
A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris din apropiere. Prima eroare gravă. În loc de victorie, a fost doar egal la startul sud-americanilor la CM 2026.
Șase zile mai târziu, a greșit din nou, nu o dată, de două ori, la 2-2 cu Capul Verde.
- Minutul 21: nu și-a așezat zidul la o lovitură liberă de la 30 de metri, fiind surprins de șutul lui Pina.
- Minutul 61: a ieșit fără nicio siguranță în afara careului, a fost depășit ușor de Varela, care a înscris în poarta goală.
Alt posibil succes uruguayan irosit. Încă o remiză.
Ultima eroare, pe 26 iunie, cea mai importantă, la 0-1 cu Spania.
În minutul 42, a scăpat balonul în plasă la șutul slab al lui Baena.
A fost înlocuit la pauză, dar Bielsa a negat că el a vrut să-l schimbe: „Muslera a cerut să intre Rochet”.
Cu un punct contra La Roja, s-ar fi putut califica în „16-imi”. Învinsă, naționala pleacă acasă.
A fost doar ghinion. Cred că mingea a sărit dintr-un smoc de iarbă… A fost o lovitură pentru el. E dificil de suportat Alex Baena, jucător Spania
Muslera e portarul care a greșit cel mai mult la Mondial
Muslera a stabilit la Mondial un record pe care nu și l-ar fi dorit niciodată.
Este portarul cu cele mai multe erori ce au provocat goluri la CM în ultimii 60 de ani!
Așa arată Top 4 al gafeurilor:
- Fernando Muslera (Uruguay) - 5 greșeli
2-4. Mohamed Al-Deayea (Arabia Saudită) - 3
Mark Schwarzer (Australia) - 3
Manuel Neuer (Germania) - 3