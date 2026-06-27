Îngropați de legendă FOTO. Uruguay e out de la Mondial! Muslera, record de gafe și o scenă incredibilă în vestiar. Ce s-a întâmplat la pauză cu Spania +25 foto
Gafa lui Muslera la Uruguay - Spania 0-1. A scăpat mingea printre mâini. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Îngropați de legendă FOTO. Uruguay e out de la Mondial! Muslera, record de gafe și o scenă incredibilă în vestiar. Ce s-a întâmplat la pauză cu Spania

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 09:36
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 09:36
  • Fernando Muslera, 40 de ani, este cel mai în vârstă uruguayan care a evoluat vreodată la Mondial.
  • Goalkeeperul a gafat în toate cele trei partide jucate în grupă de naționala sa la CM 2026. 
  • Ultima eroare, decisivă, la 0-1 cu Spania. La Celeste, eliminată!
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Fernando Muslera este unul dintre cei mai respectați jucători din istoria naționalei Uruguayului.

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Singurul care a participat la cinci Mondiale (2010, 2014, 2018, 2022, 2026), la patru dintre ele fiind titular.

Muslera, cel mai rău Mondial pentru Uruguay, la 40 de ani

Portarul, ex-Lazio și Galatasaray, acum la Estudiantes La Plata, a devenit pe 15 iunie 2026 cel mai în vârstă fotbalist care evoluează la CM pentru La Celeste. Avea 39 de ani și 364 de zile. Pe 16 iunie, a împlinit 40 de ani.

Muslera, la Guadalajara, înainte de Uruguay - Spania 0-1. Foto: Imago Muslera, la Guadalajara, înainte de Uruguay - Spania 0-1. Foto: Imago
Muslera, la Guadalajara, înainte de Uruguay - Spania 0-1. Foto: Imago

Acest turneu final a fost însă înfiorător. Jucătorii l-au acuzat pe selecționerul Marcelo Bielsa, dar Muslera a influențat decisiv eliminarea echipei încă din faza grupelor!

137 de selecții
are Fernando Muslera la naționala Uruguayului, al treilea all-time. A debutat în 2009

Muslera, la CM 2026: 3 meciuri, patru erori majore

A gafat în fiecare dintre cele trei partide.

La 1-1 cu Arabia Saudită, pe 15 iunie, adversarii au deschis scorul în prima repriză (41) din cauza lui.

A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris din apropiere. Prima eroare gravă. În loc de victorie, a fost doar egal la startul sud-americanilor la CM 2026.

Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris
Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris

Galerie foto (25 imagini)

Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris. Fotografii: capturi Antena Play Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris
+25 Foto
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Șase zile mai târziu, a greșit din nou, nu o dată, de două ori, la 2-2 cu Capul Verde.

  • Minutul 21: nu și-a așezat zidul la o lovitură liberă de la 30 de metri, fiind surprins de șutul lui Pina. 
  • Minutul 61: a ieșit fără nicio siguranță în afara careului, a fost depășit ușor de Varela, care a înscris în poarta goală. 
Al doilea meci, a treia gafă, la Uruguay - Capul Verde 2-2: Muslera a ieșit greșit în afara careului, Varela l-a depășit și a înscris
Al doilea meci, a treia gafă, la Uruguay - Capul Verde 2-2: Muslera a ieșit greșit în afara careului, Varela l-a depășit și a înscris

Galerie foto (25 imagini)

Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris. Fotografii: capturi Antena Play Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris
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Alt posibil succes uruguayan irosit. Încă o remiză.

Ultima eroare, pe 26 iunie, cea mai importantă, la 0-1 cu Spania.

În minutul 42, a scăpat balonul în plasă la șutul slab al lui Baena.

Al treilea meci, a patra gafă, Uruguay - Spania 0-1: Muslera a scăpat mingea în poartă la șutul lui Baena
Al treilea meci, a patra gafă, Uruguay - Spania 0-1: Muslera a scăpat mingea în poartă la șutul lui Baena

Galerie foto (25 imagini)

Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris. Fotografii: capturi Antena Play Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris Primul meci, prima gafă pentru Muslera la Arabia Saudită - Uruguay 1-1. A scăpat mingea în față și Al-Amri a înscris
+25 Foto
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A fost înlocuit la pauză, dar Bielsa a negat că el a vrut să-l schimbe: „Muslera a cerut să intre Rochet”.

Cu un punct contra La Roja, s-ar fi putut califica în „16-imi”. Învinsă, naționala pleacă acasă.

A fost doar ghinion. Cred că mingea a sărit dintr-un smoc de iarbă… A fost o lovitură pentru el. E dificil de suportat Alex Baena, jucător Spania

Muslera e portarul care a greșit cel mai mult la Mondial

Muslera a stabilit la Mondial un record pe care nu și l-ar fi dorit niciodată.

Este portarul cu cele mai multe erori ce au provocat goluri la CM în ultimii 60 de ani!

Așa arată Top 4 al gafeurilor:

  1. Fernando Muslera (Uruguay) - 5 greșeli

2-4. Mohamed Al-Deayea (Arabia Saudită) - 3

Mark Schwarzer (Australia) - 3

Manuel Neuer (Germania) - 3

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