Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume

Luni a fost ultima zi de mercato, în care echipele din cele mai importante ligi din lume mai puteau transfera jucători.

Deși, de marți, în marile campionate nu se vor mai putea face transferuri, perioada de mercato rămâne deschisă în țări precum Croația sau Slovacia, printre altele.

Perioada de mercato s-a încheiat în Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 și Serie A.

Ultima zi de mercato în cele mai importante ligi din lume

Bayern Munchen l-a împrumutat pe Nicolas Jackson (24 de ani) de la Chelsea, potrivit lui Fabrizio Romano.

Atacantul senegalez va juca pentru campioana Germaniei pentru un sezon.

Oleksandr Zinchenko (28 de ani) a ajuns la Nottingham Forest sub formă de împrumut de la Arsenal, anunță Fabrizio Romano.

Fundașul ucrainean va petrece restul sezonului la echipa antrenată de Nuno Espirito Santo.

Hertor Fort (19 ani) va ajunge sub formă de împrumut de la Barcelona la Elche, anunță jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Fundașul spaniol va petrece restul sezonului la nou-promovata Elche, fără a exista vreo opțiune de cumpărare a acestuia.

Fabrizio Romano a anunțat că Arsenal s-a înțeles cu Bayer Leverkusen pentru împrumutul fundașului Piero Hincapie (23 de ani).

„Tunarii” vor plăti 52 de milioane de euro pentru ecuadorian, cu obligația de a-l cumpăra definitiv în 2026.

Hincapie este primul jucător ecuadorian din istoria lui Arsenal.

We have completed the transfer of Alexander Isak from Newcastle United on a long-term contract 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025

Fostul jucător al lui Arsenal a fost prezentat oficial de formația portugheză.

Jucătorul celor de la Inter Milano va ajunge la Marseille în această stagiune, informează rmcsport.bfmtv.com.

În același timp, Marco Asensio părăsește PSG și semnează cu Fenerbahce, care va plăti 7,5 milioane de euro.

Rasmus Hojlund este noul jucător al celor de la Napoli. Fostul atacant al celor de la Manchester United a fost anunțat oficial de campioana Italiei.

Manchester City și Galatasaray au ajuns la un acord pentru transferul mijlocașului de 34 de ani.

Acesta ar urma să efectueze vizita medicală, iar înțelegerea ar presupune un contract valabil până în 2027, informează jurnalistul Fabrizio Romano.

Jurnalistul Fabrizio Romano a mai anunțat mutarea lui Harvey Elliott (22 de ani) la Aston Villa de la Liverpool.

Formația antrenată de Unai Emery va plăti 35 de milioane de euro pentru transferul jucătorului englez.

Inter a bătut palma cu Manchester City pentru împrumutul lui Manuel Akanji (30 de ani). Acesta va efetua vizita medicală în decursul zilei de azi, anunță Fabrizio Romano.

Echipa antrenată de Cristi Chivu va plăti 2 milioane de euro pentru împrumutul fundașului elvețian și are opțiunea de a-l cumpăra definitiv în 2026 pentru 15 milioane de euro.

Manchester United a ajuns la un acord cu Royal Antwerp privind transferul portarului Senne Lammens (23 de ani), după cum a transmis jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Echipa antrenată de Ruben Amorim l-a dorit inițial pe Emiliano Martinez (32 de ani), de la Aston Villa, dar transferul nu a putut fi realizat.

Randal Kolo Muani (26 de ani) va ajunge la Tottenham sub formă de împrumut de la PSG, anunță Fabrizio Romano.

Atacantul francez a fost împrumutat la Juventus în ultimele 6 luni ale anului, iar clubul italian a vrut să-l păstreze. Cu toate acestea, nu s-a ajuns la un acord între Juventus și PSG, iar Kolo Muani va ajunge la Tottenham.

Jadon Sancho (25 de ani) se va alătura lui Aston Villa sub formă de împrumut de la Manchester United, anunță Fabrizio Romano.

Atacantul englez va efectua vizita medicală în decursul zilei de azi.

Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a anunțat că Alexis Sanchez (36 de ani) va semna cu Sevilla, din postura de jucător liber de contract.

Fostul atacant al Barcelonei revine în La Liga după 11 ani, după ce și-a încheiat contractul cu Udinese.

AC Milan și Marseille s-au înțeles pentru transferul mijlocașului Adrien Rabiot (30 de ani). Mutarea va costa în jur de 10 milioane de euro, anunță Fabrizio Romano.

Francezul va semna un contract valabil pe 4 ani cu AC Milan și va efectua astăzi vizita medicală.

Juventus s-a înțeles cu Leipzig pentru împrumutul lui Lois Openda (25 de ani), conform jurnalistului italian Fabrizio Romano.

Echipa antrenată de Igor Tudor va avea posibilitatea de a-l transfera definitiv pe belgian la sfârșitul împrumutului, suma de transfer fiind 40 de milioane de euro.

După ce a fost anunțată plecarea lui Ederson la Fenerbahce, Fabrizio Romano anunță că Manchester City îl va transfera pe Donnarumma (26 de ani) de la PSG.

„Cetățenii” vor plăti 30 de milioane de euro în schimbul italianului. Portarul italian va efectua vizita medicală astăzi.

Raul Albiol, în vârstă de 39 de ani, se va alătura formației din Serie A, Pisa.

Spaniolul a rămas fără echipă în această vară pentru că i s-a terminat contractul cu Villarreal. Astăzi, jucătorul este așteptat să efectueze vizita medicală, scrie onefootball.com.

Fenerbahce și Manchester City s-au înțeles pentru transferul lui Ederson (32 de ani). Turcii vor plăti 13 milioane de euro pentru portarul brazilian, anunță Fabrizio Romano.

Ederson a fost dorit cu insistență de Galatasaray, însă rivala Fenerbahce a fost mai rapidă și l-a transferat pe portar.

Ederson ar putea juca împotriva FCSB în Europa League, pe 29 ianuarie 2026.

Fabrizio Romano a anunțat transferul brazilianului Antony la Real Betis de la Manchester United.

Anthony (25 de ani) a revenit la Real Betis, după ce a fost împrumutat 6 luni, iar acum mutarea este definitivă. Clubul antrenat de Manuel Pellegrini va plăti 22 de milioane de euro pentru brazilian, plus alte 3 milioane taxe.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că Alexander Isak a fost transferat de Liverpool de la Newcastle pentru 125 de milioane de euro.

Atacantul suedez de 25 de ani urmează să semneze un contract valabil până în 2031.

