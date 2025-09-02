Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Alexander Isak (foto: LFC)
Diverse

Ultima zi de mercato Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 09:04
alt-text Actualizat: 02.09.2025, ora 09:19
  • Luni a fost ultima zi de mercato, în care echipele din cele mai importante ligi din lume mai puteau transfera jucători.
  • GOLAZO.ro îți prezintă cele mai importante mutări.

Deși, de marți, în marile campionate nu se vor mai putea face transferuri, perioada de mercato rămâne deschisă în țări precum Croația sau Slovacia, printre altele.

Perioada de mercato s-a încheiat în Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 și Serie A.

 A picat transferul  Marc Guehi nu va mai ajunge la Liverpool, deși făcuse vizita medicală » Ce spunea Glasner în urmă cu o zi + Ce se întâmplă cu Joe Gomez
Citește și
A picat transferul Marc Guehi nu va mai ajunge la Liverpool, deși făcuse vizita medicală » Ce spunea Glasner în urmă cu o zi + Ce se întâmplă cu Joe Gomez
Citește mai mult
 A picat transferul  Marc Guehi nu va mai ajunge la Liverpool, deși făcuse vizita medicală » Ce spunea Glasner în urmă cu o zi + Ce se întâmplă cu Joe Gomez

Ultima zi de mercato în cele mai importante ligi din lume

9:19 Nicolas Jackson, la Bayern Munchen

Bayern Munchen l-a împrumutat pe Nicolas Jackson (24 de ani) de la Chelsea, potrivit lui Fabrizio Romano.

Atacantul senegalez va juca pentru campioana Germaniei pentru un sezon.

9:15 Oleksandr Zinchenko, la Nottingham Forest

Oleksandr Zinchenko (28 de ani) a ajuns la Nottingham Forest sub formă de împrumut de la Arsenal, anunță Fabrizio Romano.

Fundașul ucrainean va petrece restul sezonului la echipa antrenată de Nuno Espirito Santo.

9:09 Hector Fort, la Elche

Hertor Fort (19 ani) va ajunge sub formă de împrumut de la Barcelona la Elche, anunță jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Fundașul spaniol va petrece restul sezonului la nou-promovata Elche, fără a exista vreo opțiune de cumpărare a acestuia.

9:04 Piero Hincapie, la Arsenal

Fabrizio Romano a anunțat că Arsenal s-a înțeles cu Bayer Leverkusen pentru împrumutul fundașului Piero Hincapie (23 de ani).

„Tunarii” vor plăti 52 de milioane de euro pentru ecuadorian, cu obligația de a-l cumpăra definitiv în 2026.

Hincapie este primul jucător ecuadorian din istoria lui Arsenal.

23:30 Isak, oficial la Liverpool

22:10 Kiwior, la Porto

Fostul jucător al lui Arsenal a fost prezentat oficial de formația portugheză.

21:00 Pavard, la Marseille. Asensio, la Fenerbahce

Jucătorul celor de la Inter Milano va ajunge la Marseille în această stagiune, informează rmcsport.bfmtv.com.

În același timp, Marco Asensio părăsește PSG și semnează cu Fenerbahce, care va plăti 7,5 milioane de euro.

20:30 Rasmus Hojlund, la Napoli

Rasmus Hojlund este noul jucător al celor de la Napoli. Fostul atacant al celor de la Manchester United a fost anunțat oficial de campioana Italiei.

19:15 Gundogan, la Galatasaray

Manchester City și Galatasaray au ajuns la un acord pentru transferul mijlocașului de 34 de ani.

Acesta ar urma să efectueze vizita medicală, iar înțelegerea ar presupune un contract valabil până în 2027, informează jurnalistul Fabrizio Romano.

16:10 Harvey Elliott, la Aston Villa

Jurnalistul Fabrizio Romano a mai anunțat mutarea lui Harvey Elliott (22 de ani) la Aston Villa de la Liverpool.

Formația antrenată de Unai Emery va plăti 35 de milioane de euro pentru transferul jucătorului englez.

16:05 Manuel Akanji, la Inter

Inter a bătut palma cu Manchester City pentru împrumutul lui Manuel Akanji (30 de ani). Acesta va efetua vizita medicală în decursul zilei de azi, anunță Fabrizio Romano.

Echipa antrenată de Cristi Chivu va plăti 2 milioane de euro pentru împrumutul fundașului elvețian și are opțiunea de a-l cumpăra definitiv în 2026 pentru 15 milioane de euro.

14:19 Senne Lammens, la Manchester United

Manchester United a ajuns la un acord cu Royal Antwerp privind transferul portarului Senne Lammens (23 de ani), după cum a transmis jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Echipa antrenată de Ruben Amorim l-a dorit inițial pe Emiliano Martinez (32 de ani), de la Aston Villa, dar transferul nu a putut fi realizat.

14:13 Randal Kolo Muani, la Tottenham

Randal Kolo Muani (26 de ani) va ajunge la Tottenham sub formă de împrumut de la PSG, anunță Fabrizio Romano.

Atacantul francez a fost împrumutat la Juventus în ultimele 6 luni ale anului, iar clubul italian a vrut să-l păstreze. Cu toate acestea, nu s-a ajuns la un acord între Juventus și PSG, iar Kolo Muani va ajunge la Tottenham.

12:27 Jadon Sancho, la Aston Villa

Jadon Sancho (25 de ani) se va alătura lui Aston Villa sub formă de împrumut de la Manchester United, anunță Fabrizio Romano.

Atacantul englez va efectua vizita medicală în decursul zilei de azi.

11:36 Alexis Sanchez, la Sevilla

Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a anunțat că Alexis Sanchez (36 de ani) va semna cu Sevilla, din postura de jucător liber de contract.

Fostul atacant al Barcelonei revine în La Liga după 11 ani, după ce și-a încheiat contractul cu Udinese.

11:18 Adrien Rabiot, la AC Milan

AC Milan și Marseille s-au înțeles pentru transferul mijlocașului Adrien Rabiot (30 de ani). Mutarea va costa în jur de 10 milioane de euro, anunță Fabrizio Romano.

Francezul va semna un contract valabil pe 4 ani cu AC Milan și va efectua astăzi vizita medicală.

11:15 Lois Openda, la Juventus

Juventus s-a înțeles cu Leipzig pentru împrumutul lui Lois Openda (25 de ani), conform jurnalistului italian Fabrizio Romano.

Echipa antrenată de Igor Tudor va avea posibilitatea de a-l transfera definitiv pe belgian la sfârșitul împrumutului, suma de transfer fiind 40 de milioane de euro.

11:12 Gianluigi Donnarumma, la Manchester City

După ce a fost anunțată plecarea lui Ederson la Fenerbahce, Fabrizio Romano anunță că Manchester City îl va transfera pe Donnarumma (26 de ani) de la PSG.

„Cetățenii” vor plăti 30 de milioane de euro în schimbul italianului. Portarul italian va efectua vizita medicală astăzi.

11:06 Raul Albiol, la Pisa

Raul Albiol, în vârstă de 39 de ani, se va alătura formației din Serie A, Pisa.

Spaniolul a rămas fără echipă în această vară pentru că i s-a terminat contractul cu Villarreal. Astăzi, jucătorul este așteptat să efectueze vizita medicală, scrie onefootball.com.

10:56 Ederson, la Fenerbahce

Fenerbahce și Manchester City s-au înțeles pentru transferul lui Ederson (32 de ani). Turcii vor plăti 13 milioane de euro pentru portarul brazilian, anunță Fabrizio Romano.

Ederson a fost dorit cu insistență de Galatasaray, însă rivala Fenerbahce a fost mai rapidă și l-a transferat pe portar.

Ederson ar putea juca împotriva FCSB în Europa League, pe 29 ianuarie 2026.

10:46 Anthony, la Betis

Fabrizio Romano a anunțat transferul brazilianului Antony la Real Betis de la Manchester United.

Anthony (25 de ani) a revenit la Real Betis, după ce a fost împrumutat 6 luni, iar acum mutarea este definitivă. Clubul antrenat de Manuel Pellegrini va plăti 22 de milioane de euro pentru brazilian, plus alte 3 milioane taxe.

10:43 Alexander Isak, la Liverpool

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că Alexander Isak a fost transferat de Liverpool de la Newcastle pentru 125 de milioane de euro.

Atacantul suedez de 25 de ani urmează să semneze un contract valabil până în 2031.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Chivu explică ce n-a funcționat  Antrenorul lui Inter, analiză fără menajamente după eșecul cu Udinese
Stranieri
10:51
Chivu explică ce n-a funcționat Antrenorul lui Inter, analiză fără menajamente după eșecul cu Udinese
Citește mai mult
Chivu explică ce n-a funcționat  Antrenorul lui Inter, analiză fără menajamente după eșecul cu Udinese
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Campionate
10:16
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Citește mai mult
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
TRANSFERURI mercato
Știrile zilei din sport
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Superliga
01.09
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Citește mai mult
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Nationala
01.09
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Citește mai mult
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Superliga
01.09
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Citește mai mult
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
„Am discutat cu tatăl lui”  Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză” 
Superliga
01.09
„Am discutat cu tatăl lui” Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză”
Citește mai mult
„Am discutat cu tatăl lui”  Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză” 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:03
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori”
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori”
10:44
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
09:31
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria
10:56
Dele Alli, concediat de Como Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Dele Alli, concediat de Como  Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Top stiri din sport
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Handbal
01.09
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Citește mai mult
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Campionate
01.09
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Citește mai mult
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
01.09
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
01.09
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 7 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
02.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share