George Buricea (46 de ani), selecționerul naționalei de handbal masculin al României, a venit cu explicații după ce „tricolorii” au pierdut rușinos „dubla” cu Turcia.

După victoria la 5 goluri în meciul tur, 37-32, naționala masculină de handbal a României a avut o prestație dezastruoasă la Buzău, fiind învinsă la o diferență de șase goluri, 31-37.

Explicațiile lui George Buricea: „Exprimarea a fost greșită”

Cu 40 de secunde înainte de final, la scorul de scor 36-31 pentru Turcia, George Buricea a cerut time-out și-a îndemnat jucătorii să tragă de timp pe final, el fiind convins că naționala noastră va obține calificarea chiar dacă ar pierde la o diferență de 5 goluri, fapt eronat.

Acuzat că nu cunoaște regulamentul, selecționerul susține că s-a exprimat greșit din cauza tensiunii și a nervilor.

„Mă deranjează cel mai tare ce s-a scris cu acel timeout. S-a scris că nu ştim regulamentul. Doamne fereşte!

Mai mult decât atât, antrenorul federal, Răzvan Udriştoiu, a venit la pauză, când ieşeam din vestiare şi a spus de 100 de ori.

În eventualitatea unei egalităţi, 5 goluri – 5 goluri, se trece la 7 metri. Plus că regulamentul nu s-a schimbat acum. Nici vorbă de aşa ceva.

Exprimarea mea a fost greşită. În capul meu era… eram foarte nervos, frustrat, vă daţi seama. Le-am spus jucătorilor să nu dea şut la poartă decât în ultimele 3-4 secunde, să nu le dăm posibilitatea turcilor să mai aibă un eventual atac.

Voiam să finalizăm. Dacă e gol, super, ne-am calificat. Dacă nu e gol, măcar ai în buzunar 7 metri. Dar să nu dai şansa turcilor. Chiar dacă dai gol repede, ei mai au un atac. Eu am zis să finalizăm la final, ca să nu le dăm şansa unui eventual atac şi finalizaţi. Dacă este gol, ne-am calificat, dacă nu, avem 7 metri în buzunar.

Dar eu în zăpăceală, în nervi, în tot ce a fost, nu mi-am terminat ideea corect. Am zis cât a fost scorul acolo. Aia am zis-o foarte clar (n.r. - să arunce la final) şi aş repeta şi astăzi, dacă luăm jocul de la zero”, a declarat George Buricea, citat de as.ro.

George Buricea: „Un meci catastrofal”

Buricea a comentat și evoluția sub așteptări a elevilor săi:

„Un meci catastrofal, nu a ieşit nimic. Apărare foarte, foarte slabă, repliere foarte slabă. Foarte multe aruncări în bară, ratări, panică. Nu există explicaţie pentru un meci atât de slab.

OK, României i-au lipsit 8-9 jucători cu experienţă, care au fost la Campionatul European. Mai nou ultimii doi, Dani Vasile şi Szazs ne-au lăsat după meciul din Turcia.

Stanciuc a făcut o entorsă la antrenamentul oficial şi l-am folosit doar 10 minute, foarte puţin. Concursul de împrejurări şi ghinionul au dus la acest rezultat, dar şi cu o selecţionată doar din campionatul României trebuia să câştigăm meciul”, a mai spus Buricea pentru sursa citată.

2011 este anul în care România a participat ultima dată la un Campionat Mondial la handbal masculin

