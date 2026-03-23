Buricea se apără Selecționerul României, după ce a fost acuzat că nu știe regulamentul: „Exprimarea mea a fost greșită"
George Buricea/ Foto: sportpictures.eu
Handbal

Buricea se apără Selecționerul României, după ce a fost acuzat că nu știe regulamentul: „Exprimarea mea a fost greșită"

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 16:10
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 16:10
  • George Buricea (46 de ani), selecționerul naționalei de handbal masculin al României, a venit cu explicații după ce „tricolorii” au pierdut rușinos „dubla” cu Turcia.

După victoria la 5 goluri în meciul tur, 37-32, naționala masculină de handbal a României a avut o prestație dezastruoasă la Buzău, fiind învinsă la o diferență de șase goluri, 31-37.

Marele atu al „tricolorilor” Cosmin Contra știe cum poate fi învinsă Turcia: „România e mult mai bună la asta”
Citește și
Marele atu al „tricolorilor” Cosmin Contra știe cum poate fi învinsă Turcia: „România e mult mai bună la asta”
Citește mai mult
Marele atu al „tricolorilor” Cosmin Contra știe cum poate fi învinsă Turcia: „România e mult mai bună la asta”

Explicațiile lui George Buricea: „Exprimarea a fost greșită”

Cu 40 de secunde înainte de final, la scorul de scor 36-31 pentru Turcia, George Buricea a cerut time-out și-a îndemnat jucătorii să tragă de timp pe final, el fiind convins că naționala noastră va obține calificarea chiar dacă ar pierde la o diferență de 5 goluri, fapt eronat.

Acuzat că nu cunoaște regulamentul, selecționerul susține că s-a exprimat greșit din cauza tensiunii și a nervilor.

„Mă deranjează cel mai tare ce s-a scris cu acel timeout. S-a scris că nu ştim regulamentul. Doamne fereşte!

Mai mult decât atât, antrenorul federal, Răzvan Udriştoiu, a venit la pauză, când ieşeam din vestiare şi a spus de 100 de ori.

În eventualitatea unei egalităţi, 5 goluri – 5 goluri, se trece la 7 metri. Plus că regulamentul nu s-a schimbat acum. Nici vorbă de aşa ceva.

Exprimarea mea a fost greşită. În capul meu era… eram foarte nervos, frustrat, vă daţi seama. Le-am spus jucătorilor să nu dea şut la poartă decât în ultimele 3-4 secunde, să nu le dăm posibilitatea turcilor să mai aibă un eventual atac.

Voiam să finalizăm. Dacă e gol, super, ne-am calificat. Dacă nu e gol, măcar ai în buzunar 7 metri. Dar să nu dai şansa turcilor. Chiar dacă dai gol repede, ei mai au un atac. Eu am zis să finalizăm la final, ca să nu le dăm şansa unui eventual atac şi finalizaţi. Dacă este gol, ne-am calificat, dacă nu, avem 7 metri în buzunar.

Dar eu în zăpăceală, în nervi, în tot ce a fost, nu mi-am terminat ideea corect. Am zis cât a fost scorul acolo. Aia am zis-o foarte clar (n.r. - să arunce la final) şi aş repeta şi astăzi, dacă luăm jocul de la zero”, a declarat George Buricea, citat de as.ro.

George Buricea: „Un meci catastrofal”

Buricea a comentat și evoluția sub așteptări a elevilor săi:

„Un meci catastrofal, nu a ieşit nimic. Apărare foarte, foarte slabă, repliere foarte slabă. Foarte multe aruncări în bară, ratări, panică. Nu există explicaţie pentru un meci atât de slab.

OK, României i-au lipsit 8-9 jucători cu experienţă, care au fost la Campionatul European. Mai nou ultimii doi, Dani Vasile şi Szazs ne-au lăsat după meciul din Turcia.

Stanciuc a făcut o entorsă la antrenamentul oficial şi l-am folosit doar 10 minute, foarte puţin. Concursul de împrejurări şi ghinionul au dus la acest rezultat, dar şi cu o selecţionată doar din campionatul României trebuia să câştigăm meciul”, a mai spus Buricea pentru sursa citată.

2011
este anul în care România a participat ultima dată la un Campionat Mondial la handbal masculin

Citește și

Liga 1 vs Real, Atleti, Guardiola, Arteta FCSB și derby-urile din play-off, audiență peste Real - Atletico și Arsenal - City! Cum stau Steaua și Liga 2
Media
16:00
Liga 1 vs Real, Atleti, Guardiola, Arteta FCSB și derby-urile din play-off, audiență peste Real - Atletico și Arsenal - City! Cum stau Steaua și Liga 2
Citește mai mult
Liga 1 vs Real, Atleti, Guardiola, Arteta FCSB și derby-urile din play-off, audiență peste Real - Atletico și Arsenal - City! Cum stau Steaua și Liga 2
Tsitsipas, criză de nervi la Miami Grecul s-a certat cu arbitrul de scaun: „Ar trebui să vă fie rușine!” » Ce l-a înfuriat
Tenis
14:29
Tsitsipas, criză de nervi la Miami Grecul s-a certat cu arbitrul de scaun: „Ar trebui să vă fie rușine!” » Ce l-a înfuriat
Citește mai mult
Tsitsipas, criză de nervi la Miami Grecul s-a certat cu arbitrul de scaun: „Ar trebui să vă fie rușine!” » Ce l-a înfuriat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
turcia echipa nationala a romaniei handbal Handbal Masculin romania George Buricea
Știrile zilei din sport
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Nationala
23.03
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Citește mai mult
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Superliga
23.03
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Citește mai mult
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Tenis
23.03
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Citește mai mult
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv  Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
Nationala
23.03
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
Citește mai mult
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv  Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:46
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
23:55
„România are un mare avantaj” Bogdan Stancu a vorbit în presa din Turcia despre barajul pentru CM 2026 „Sunt sigur de asta”
„România are un mare avantaj” Bogdan Stancu a vorbit în presa din Turcia despre barajul pentru CM 2026 „Sunt sigur de asta”
22:17
„N-ai cum să faci asta” Angelescu a explicat de ce Rapid l-a folosit cu CFR pe Kader Keita, după ce a lovit o femeie cu mașina
„N-ai cum să faci asta”  Angelescu a explicat de ce Rapid l-a folosit cu CFR pe Kader Keita, după ce a lovit o femeie cu mașina
22:49
A refuzat Dinamo Nici Stoinov n-a reușit să-l convingă: „Am băut o cafea, dar am obiective diferite”
A refuzat Dinamo Nici Stoinov  n-a reușit să-l convingă: „Am băut o cafea, dar am obiective diferite”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Top stiri
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Diverse
23.03
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Citește mai mult
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
Superliga
23.03
Ce urmează la Rapid Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
Citește mai mult
Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Nationala
23.03
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Citește mai mult
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu
B365
23.03
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu
Citește mai mult
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 33 rapid 19 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
24.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share