Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

România și-a aflat adversarele de la barajul CM 2026. Trebuie să treacă de Turcia și apoi de Slovacia sau Kosovo pentru a ajunge la turneul final.

Dacă vor fi eliminați de Turcia, „tricolorii” vor fi nevoiți să dispute un amical în ziua finalelor pentru Mondial.

România este la două meciuri distanță de revenirea la un Campionat Mondial după aproape trei decenii. Pe ambele le va disputa însă în deplasare.

România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj

În cazul în care Turcia ne va învinge în semifinale, pe 26 martie, „tricolorii” vor fi obligați să revină pe teren în ziua în care se vor disputa finalele de calificare la CM 2026 (31 martie).

Conform protocolului FIFA, echipele eliminate în semifinale trebuie să joace un meci amical pe terenul celei care a fost extrasă ca posibilă gazdă a finalei de pe acea rută.

Astfel, la doar câteva zile de la un eșec dureros, „tricolorii” ar trebui să joace practic o finală mică fără miză în Slovacia sau Kosovo.

Celor două semifinaliste învinse li se cere să joace un amical în martie 2026. Echipele de pe aceleași rute trebuie să se înțeleagă ca un meci să se desfășoare pe arena care era rezervată pentru finala barajului. Regulamentul FIFA pentru barajul CM 2026

Sursele GOLAZO.ro din cadrul FRF au confirmat că România va evolua în amicalul solicitat de FIFA.

Scandal imens la ultimul duel dintre Kosovo și România

Situația e una absurdă, mai ales că România ar trebui să înfrunte Kosovo, adversar în fața căruia au ieșit scântei la ultimele meciuri din cauza tensiunilor geopolitice. România nu recunoaște independența statului Kosovo.

La ultimul meci direct, pe 15 noiembrie 2024, în ultima etapă din Nations League, kosovarii au ieșit de pe teren în prelungiri și au refuzat să ducă meciul până la capăt. În acel moment scorul era 0-0, dar UEFA a acordat ulterior victoria „tricolorilor” la „masa verde”.

Atunci, când mai erau doar câteva minute de joc, Alibec și Rrahmani s-au luat la harță pe teren după un duel mai bărbătesc. Kosovarul l-a strâns de gât pe atacant, în timp ce Denis a replicat cu o palmă peste fața fundașului lui Napoli. Momentul a degenerat, iar aproape toți jucătorii de pe teren au intervenit și s-au îmbrâncit, fiind cu greu despărțiți de arbitru.

Apoi, după conflictul Alibec-Amir Rrahmani, toată peluza s-a încins. „Serbia, Serbia”, doar atât se auzea în arenă. Dar nu acel „Kosovo e Serbia”, din 2023.

Kosovarul Vojvoda le făcea semne obscene ultrașilor. Și semnul „vulturului”. El și Dellova.

Acesta este simbolul care apare pe steagul Albaniei. Este un semn privit ca o provocare la adresa Serbiei, țară față de care Kosovo și-a declarat independența.

Având o populație majoritar albaneză, Kosovo își dorește alipirea de țara vecină.

Vojvoda (dreapta, în negru) și semnul vulturului provocator spre peluza ultra Foto: Captură TV

Situația a escaladat, aproape întreaga peluză a început să scandeze numele țării de care Kosovo s-a rupt.

Niță a mers către suporterii români și le-a făcut semne să se oprească, însă s-a lovit de un refuz, moment în care a făcut semn către cap: „Nu gândiți?!”.

Amir Rrahmani a fost de-a dreptul furios și le-a făcut semne colegilor să părăsească terenul! Căpitanul s-a dus direct la arbitrul danez Morten Krogh, l-a anunțat că refuză să continue, să încheie partida pe teren.

UEFA a decis să dicteze 3-0 la „masa verde” pentru România, dar și să amendeze FRF pentru reacția ultrașilor: discriminare/rasism!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport