Petrescu a fost decisiv Meriton Korenica a dezvăluit cum s-a implicat „Bursucul” în transferul său la FCSB +10 foto
Meriton Korenica și Dan Petrescu
Superliga

Petrescu a fost decisiv Meriton Korenica a dezvăluit cum s-a implicat „Bursucul” în transferul său la FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 09:51
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 10:03
  • Dinamo - FCSB 2-1. Meriton Korenica (29 de ani) a debutat pentru formația roș-albastră în Derby de România.
  • Kosovarul a tras primele concluzii după primul meci jucat la FCSB și a explicat cum s-a implicat Dan Petrescu (58 de ani), fostul său antrenor de la CFR Cluj, în transferul său la echipa din Capitală.
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Meriton Korenica a fost prezentat vineri de FCSB, iar o zi mai târziu a bifat primele minute pentru noua sa echipă.

Kosovarul a fost titular în derby-ul cu Dinamo, dar a fost schimbat imediat după pauză cu Ofri Arad.

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Dinamo - FCSB 2-1. Meriton Korenica: „Când a venit oferta am vorbit cu Mara și cu Dan Petrescu”

Meriton Korenica a vorbit despre debutul său la FCSB și a ținut să-l laude pe Ștefan Târnovanu, care a avut o prestație solidă cu Dinamo.

Portarul roș-albaștrilor a apărat și un penalty în minutul 88, la scorul de 2-1 pentru „câini”.

„A fost un meci dificil, cred că nu am jucat foarte bine și trebuie să schimbăm asta. Suntem o echipă de învingători și sper ca de meciul viitor (n.r. - cu Petrolul) să câștigăm.

Am încercat să dau totul, dar e dificil în 10 oameni (n.r. - după eliminarea lui Duarte). Vreau să-i mulțumesc lui Târnovanu că a apărat foarte bine astăzi (n.r. - sâmbătă).

Am ajuns ieri (n.r. - vineri), am încercat să dau totul și știu că această echipă vrea să câștige. Eu vreau să dau totul în fiecare meci.

Ieri am aflat că voi juca și am spus că mi-am dat acordul. Mă bucur când joc titular, vreau să dau totul pentru echipă. Sper ca de meciul viitor să câștigăm”, a declarat Korenica la Digi Sport.

FOTO. Eliminarea lui Andre Duarte din minutul 31

Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg
Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg Dinamo - FCSB Eliminarea lui Andre Duarte Foto captură video Prima Sport .jpeg
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Ulterior, Meriton Korenica a explicat că s-a consultat cu fostul său antrenor Dan Petrescu, înainte de a da curs ofertei de la FCSB.

„Când a venit oferta (n.r. - de la FCSB), am vorbit cu (Bogdan) Mara, agentul meu și cu Dan Petrescu. Când am venit în România, Petrescu a fost cel care mi-a spus că mă vrea.

L-am sunat acum și mi-a spus lucruri foarte, foarte bune despre această echipă”, a mai completat Korenica.

Inclusiv patronul Gigi Becali anunțase că o să-i ceară părerea „Bursucului”, pentru a ști care e postul în care kosovarul dă cel mai bun randament.

Dan Petrescu l-a antrenat pe Korenica la CFR Cluj mai bine de un sezon, înainte să își dea demisia în august 2025, după înfrângerea rușinoasă cu Hacken, 2-7, din preliminariile Conference League.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (51 imagini)

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
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Neînvinsă în primele 5 etape din noul sezon, FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Superliga: 0-1 cu CFR Cluj, 1-3 cu UTA Arad și 1-2 cu Dinamo.

Echipa lui Marius Baciu se află în acest moment pe locul 6, cu 11 puncte acumulate după 8 etape, dar poate coborî mai multe poziții în clasament, în funcție de rezultatele celorlalte echipe.

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