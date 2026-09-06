Dinamo - FCSB 2-1. Meriton Korenica (29 de ani) a debutat pentru formația roș-albastră în Derby de România.

Kosovarul a tras primele concluzii după primul meci jucat la FCSB și a explicat cum s-a implicat Dan Petrescu (58 de ani), fostul său antrenor de la CFR Cluj, în transferul său la echipa din Capitală.

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Meriton Korenica a fost prezentat vineri de FCSB, iar o zi mai târziu a bifat primele minute pentru noua sa echipă.

Kosovarul a fost titular în derby-ul cu Dinamo, dar a fost schimbat imediat după pauză cu Ofri Arad.

Dinamo - FCSB 2-1 . Meriton Korenica: „Când a venit oferta am vorbit cu Mara și cu Dan Petrescu”

Meriton Korenica a vorbit despre debutul său la FCSB și a ținut să-l laude pe Ștefan Târnovanu, care a avut o prestație solidă cu Dinamo.

Portarul roș-albaștrilor a apărat și un penalty în minutul 88, la scorul de 2-1 pentru „câini”.

„A fost un meci dificil, cred că nu am jucat foarte bine și trebuie să schimbăm asta. Suntem o echipă de învingători și sper ca de meciul viitor (n.r. - cu Petrolul) să câștigăm.

Am încercat să dau totul, dar e dificil în 10 oameni (n.r. - după eliminarea lui Duarte). Vreau să-i mulțumesc lui Târnovanu că a apărat foarte bine astăzi (n.r. - sâmbătă).

Am ajuns ieri (n.r. - vineri), am încercat să dau totul și știu că această echipă vrea să câștige. Eu vreau să dau totul în fiecare meci.

Ieri am aflat că voi juca și am spus că mi-am dat acordul. Mă bucur când joc titular, vreau să dau totul pentru echipă. Sper ca de meciul viitor să câștigăm”, a declarat Korenica la Digi Sport.

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Ulterior, Meriton Korenica a explicat că s-a consultat cu fostul său antrenor Dan Petrescu, înainte de a da curs ofertei de la FCSB.

„Când a venit oferta (n.r. - de la FCSB), am vorbit cu (Bogdan) Mara, agentul meu și cu Dan Petrescu. Când am venit în România, Petrescu a fost cel care mi-a spus că mă vrea.

L-am sunat acum și mi-a spus lucruri foarte, foarte bune despre această echipă”, a mai completat Korenica.

Inclusiv patronul Gigi Becali anunțase că o să-i ceară părerea „Bursucului”, pentru a ști care e postul în care kosovarul dă cel mai bun randament.

Dan Petrescu l-a antrenat pe Korenica la CFR Cluj mai bine de un sezon, înainte să își dea demisia în august 2025, după înfrângerea rușinoasă cu Hacken, 2-7, din preliminariile Conference League.

Neînvinsă în primele 5 etape din noul sezon, FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Superliga: 0-1 cu CFR Cluj, 1-3 cu UTA Arad și 1-2 cu Dinamo.

Echipa lui Marius Baciu se află în acest moment pe locul 6, cu 11 puncte acumulate după 8 etape, dar poate coborî mai multe poziții în clasament, în funcție de rezultatele celorlalte echipe.

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