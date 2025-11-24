Moment controversat în Liga 1 Metaloglobus, penalty refuzat pentru simulare » Verdictul expertului: „Alina Peșu s-a pripit!” +25 foto
Moses Abbey, contact cu Dragoș Albu. Foto: Captură, Prima Sport
Superliga

Moment controversat în Liga 1 Metaloglobus, penalty refuzat pentru simulare » Verdictul expertului: „Alina Peșu s-a pripit!"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 24.11.2025, ora 20:19
Actualizat: 24.11.2025, ora 20:26
  • Un moment controversat a avut loc la finalul meciului dintre Metaloglobus și Hermannstadt 1-1.
  • Moses Abbey (23 de ani), mijlocașul lui Metaloglobus, a cerut penalty după un duel cu un adversar.
  • Arbitra Alina Peșu (36 de ani) l-a sancționat pe fotbalist cu cartonașul galben, după consultarea VAR.

Ambele goluri ale meciului au venit din penalty-uri, iar o a treia lovitură de pedeapsă acordată ar fi putut schimba deznodământul partidei.

Metaloglobus - Hermannstadt 1-1. Moment controversat în finalul partidei

În minutul 85, Moses Abbey a pătruns periculos în careu și, înainte să schimbe direcția, a intrat în contact cu Dragoș Albu.

Mijlocașul ofensiv a căzut și a cerut penalty, însă arbitra l-a sancționat cu cartonaș galben pentru simulare, după ce a așteptat o confirmare din camera VAR.

Brigada de arbitri în meciul Metaloglobus - Hermannstadt:

  • Arbitru: Peșu Ionela Alina, A1: Filip Alexandru, A2: Constantinescu Daniela, VAR: Trandafir Cristina Mariana, AVAR: Petrescu Radu
Fază controversată în meciul Metaloglobus - Hermannstadt 1-1. Foto: Captură, Prima Sport
Fază controversată în meciul Metaloglobus - Hermannstadt 1-1. Foto: Captură, Prima Sport

Marius Avram, fost „central” în Liga 1, a criticat decizia Alinei Peșu.

„În niciun caz nu este simulare. Adică, jucătorul acesta este în mod clar atins de către adversar. Viteza în care vine și el și contactul dintre cei doi sunt evidente, îi dă un pic peste picior. Mergi mai degrabă către penalty decât simulare.

Cred că singurul motiv pentru care n-a intervenit Cristina Trandafir a fost că avem aceste unghiuri unde pare că nu se vede foarte clar intensitatea și nu ești sigur de intensitate.

S-a pripit acordând cartonașul galben. Și cred că decizia corectă pe care ar fi trebuit să o ia ar fi fost să lase jocul să continue. Atingerea este, intensitatea e greu de judecat”, a spus Marius Avram, la Digi Sport.

După ce a văzut imaginile, Mihai Teja, antrenorul celor de la Metaloglobus, consideră că a fost penalty.

Cu cât mă uit mai mult la reluări, tind să cred că l-a atins. Din alergare cred că îl și atinge. Asta e părerea mea. Atunci am așteptat VAR-ul, toată lumea a zis că «Da, VAR a spus că e ok», dar parcă el încurcă. Nu a avut nicio treabă cu mingea jucătorul lor. Mie mi se pare că l-a atins un pic și nici nu s-a dus la minge. Noi n-avem tablete pe margine, n-avem nimic, că poate am fi protestat de atunci. Mihai Teja

Două penalty-uri, două goluri în meciul Metaloglobus - Hermannstadt

După 15 minute din repriza a doua, Jair l-a faultat pe Liș în careu, iar Alina Peșu a decis să acorde o lovitură de pedeapsă. Dragoș Huiban a transformat penalty-ul și a dus scorul la 1-0.

Moment controversat în Liga 1 Metaloglobus, penalty refuzat pentru simulare » Verdictul expertului: „Alina Peșu s-a pripit!” Moment controversat în Liga 1 Metaloglobus, penalty refuzat pentru simulare » Verdictul expertului: „Alina Peșu s-a pripit!”

Cu 10 minute înainte de final, Neguț a fost descălțat în careu de adversar, iar arbitra a dictat din nou penalty.

Tot Neguț a executat lovitura de pedeapsă și a stabilit scorul final, 1-1.

Moment controversat în Liga 1 Metaloglobus, penalty refuzat pentru simulare » Verdictul expertului: „Alina Peșu s-a pripit!” Moment controversat în Liga 1 Metaloglobus, penalty refuzat pentru simulare » Verdictul expertului: „Alina Peșu s-a pripit!”

