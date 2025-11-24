S-a bucurat Pancu prea mult? FOTO. Antrenorul, mesaj clar pentru giuleștenii furioși că a „explodat” la golurile din CFR - Rapid 3-0: „N-are sens”

Daniel Pancu (48 de ani), noul antrenorul al celor de la CFR Cluj, a cerut conducerii transferuri în perioada de mercato din iarnă.

Totodată, tehnicianul a răspuns acuzațiilor legate de bucuria de la primul gol marcat de Cordea (26 de ani) în CFR Cluj - Rapid 3-0.

Iuliu Mureșan a anunțat plecări în iarnă, printre care s-ar putea afla și Kurt Zouma, fundașul ajuns la CFR Cluj în august.

Daniel Pancu, mesaj pentru conducere: „Sper să fie inspirați”

Daniel Pancu a transmis un mesaj conducerii despre transfeurile pe care le așteaptă în perioada de mercato din luna ianuarie.

„Clubul a avut resurse și ochi la jucători. Pierderile vor fi mari pentru noi, mai ales pentru stilul meu de fotbal și pentru joc.

Sper ca cei din club să fie inspirați să aducă jucători aproximativ de aceeași valoare. Nu pot să vă spun când pleacă jucătorii, sunt problemele clubului.

Nu am vorbit cu Neluțu Varga, decât atunci când am venit. Știu că e plecat. Toată lumea e mulțumită de victorie, absolut toată lumea. A fost o atmosferă specială”, a spus Daniel Pancu, la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

La iarnă va trebui să mai aducem unul sau doi jucători. Sunt compartimente unde e nevoie. Iuliu Mureșan, la conferința de prezentare a lui Daniel Pancu

Daniel Pancu: „Cum să fiu ostentativ la adresa Rapidului vreodată în viața asta?”

La primul gol marcat de Andrei Cordea împotriva celor de la Rapid, 3-0, antrenorul celor de la CFR nu și-a putut stăpâni entuziasmul.

Daniel Pancu a sprintat spre jucătorii săi care celebrau în apropierea porții giuleștenilor.

Pancu a fost acuzat de unii fani rapidiști că s-a bucurat ostentativ, răspunsul acestuia neîntârziind să apară:

„Nu are nicio legătură bucuria de la gol! Păi eu 14-15 ani la Rapid am făcut tot pentru clubul ăla până la ultima pictură de energie. Nu are nicio legătură. Cu mama dacă ar fi fost meciul ieri, la fel m-aș fi bucurat.

Am făcut atâția ani atâtea lucruri pentru Rapid. Asta este viața, sunt aici acum, dau absolut totul și mă bucur de ce fac la CFR Cluj. Ostentativ? Doamne, ferește!

Nu există discuția asta, e o discuție fără sens. Cum să fiu ostentativ la adresa Rapidului vreodată în viața asta? Nici dacă aș vrea n-aș putea. N-are sens”, a spus tehnicianul clujenilor.

VIDEO. Primul gol marcat de Cordea în CFR Cluj - Rapid 3-0

Daniel Pancu: „Nu mai vreau să mai intervin”

Daniel Pancu a vorbit și despre cartonașul galben încasat în timpul meciului cu Rapid.

„Nu simți nimic în timpul meciului. Sunt momente în care simt nevoia să intervin. Voi știți că eu nu am nicio legătură cu persoana aia care devin în anumite momente.

Pur și simplu simt că pot să dau ajutor echipei la nivel de concentrare, iar în momentele astea grele trebuie să intervin.

Văd imaginile. Poate par om așa... nu vreau să spun cuvinte urâte. Sunt pentru echipă, să nu piardă energia, punem presiune pe adversari, pe arbitri poate.

Sper să fie ultimul cartonaș galben. Îmi propun asta și o voi face. Două meciuri, două galbene. De acum să intre jucătorii! Nu mai vreau să mai intervin”, a spus Daniel Pancu.

VIDEO. Daniel Pancu, plecăciune în fața suporterilor giuleșteni după CFR Cluj - Rapid 3-0

