Generalul Răzvan Lucescu VIDEO. Românul a atins o bornă fabuloasă la PAOK: „Un an care ar putea intra în istorie"
Răzvan Lucescu. Foto: Instagram, @paok_fc
Campionate

Generalul Răzvan Lucescu VIDEO. Românul a atins o bornă fabuloasă la PAOK: „Un ar care ar putea intra în istorie"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 24.11.2025, ora 18:28
  • Răzvan Lucescu a atins borna de 200 de meciuri câștigate la PAOK Salonic, după victoria cu Kifisia, scor 3-0.
  • După meci, PAOK i-a dăruit lui Lucescu un tablou care includea tricoul echipei și inscripția „200 de victorii cu PAOK”.

Pe spatele tricoului, în locul numelui antrenorului, apărea scris „Generalul”, după cele 200 de victorii obținute. Jucătorii i-au oferit o minge semnată de întreg lotul.

Răzvan Lucescu a ajuns la 200 de victorii alături de PAOK: „Este un an care ar putea rămâne în istorie”

„Generalul” a ajuns la 200 de victorii la PAOK, obținute în două mandate: 2017–2019 și din 2021 până acum.

După ce a primit cadourile, le-a adresat jucătorilor un scurt discurs de încurajare.

„Băieți, vă mulțumesc din toată inima pentru tot timpul pe care l-am petrecut împreună până acum. Este un lucru minunat pentru mine.

Vă cer, vă implor din nou din toată inima să fiți foarte serioși, cu o motivație uriașă și încredere, pentru că acesta este un an care ar putea intra pentru fiecare dintre noi în istoria vieții noastre.

Să câștigăm titlul este posibil, depinde de noi.
Să câștigăm cupa, este posibil, depinde de noi. În Europa, primul meci joi pentru a merge mai departe în calificări. Ați înțeles, băieți? Concentrare!”, a spus Lucescu.

Trofeele câștigate de Răzvan Lucescu alături de PAOK:

  • Titluri de campion: 2018–2019, 2023–2024
  • Cupe ale Greciei: 2017–2018, 2018–2019

PAOK, victorie la scor de neprezentare în campionat

PAOK a deschis scorul prin autogolul lui David Simon (43’), iar în final Taison a marcat o „dublă” în minutele 88 și 90+3, stabilind rezultatul final 3-0.

Eliminarea unui jucător de la Kifisia în minutul 73 a ușurat finalul de meci pentru elevii lui Lucescu.

Galerie foto (19 imagini)

Unul dintre golurile marcate de Taison în meciul PAOK - Kifisia. Foto: Captură, @paokfc Unul dintre golurile marcate de Taison în meciul PAOK - Kifisia. Foto: Captură, @paokfc Unul dintre golurile marcate de Taison în meciul PAOK - Kifisia. Foto: Captură, @paokfc Unul dintre golurile marcate de Taison în meciul PAOK - Kifisia. Foto: Captură, @paokfc Unul dintre golurile marcate de Taison în meciul PAOK - Kifisia. Foto: Captură, @paokfc
+19 Foto
labels.photo-gallery

PAOK ocupă locul 2 în Grecia, cu 26 de puncte, la două lungimi de liderul Olympiacos, după 11 etape.

Următorul meci al echipei va fi în Europa League, pe 27 noiembrie, împotriva celor de la Brann.

În competiția continentală, PAOK se află pe locul 10, cu 7 puncte după patru partide.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share