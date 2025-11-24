Dinamo, probleme mari în atac Motivul pentru care „câinii” sunt nevoiți să joace cu Botoșani fără unul dintre cei mai în formă jucători +10 foto
Alberto Soro. Foto: Sportpictures
Superliga

Dinamo, probleme mari în atac Motivul pentru care „câinii” sunt nevoiți să joace cu Botoșani fără unul dintre cei mai în formă jucători

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.11.2025, ora 19:21
alt-text Actualizat: 24.11.2025, ora 19:24
  • Botoșani - Dinamo. Alberto Soro (26 de ani) nu a făcut deplasarea alături de „câini” pentru meciul din etapa #17 a Superligii.
  • Partida se va juca astăzi, de la 20:30 și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Atacantul este unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei. A marcat golul decisiv în victoria cu CFR Cluj (2-1) și a contribuit la succesul 4-0 obținut cu Csikszereda.

Edi, ținta unor acuzații bizare Fost jucător la Legia, despre Iordănescu: „Era surprins că trebuie să analizeze adversarul. În România n-o făcea”
Citește și
Edi, ținta unor acuzații bizare Fost jucător la Legia, despre Iordănescu: „Era surprins că trebuie să analizeze adversarul. În România n-o făcea”
Citește mai mult
Edi, ținta unor acuzații bizare Fost jucător la Legia, despre Iordănescu: „Era surprins că trebuie să analizeze adversarul. În România n-o făcea”

Dinamo, nevoită să joace fără Alberto Soro în atac

Atacantul, cu experiență în La Liga și în liga portugheză, va absenta la meciul cu Botoșani din cauza unei gripe, conform prosport.ro.

Soro a venit la Dinamo în sezonul 2024-2025, dar a fost împrumutat la GD Chaves după ce a bifat minute în 8 meciuri fără să reușească să se impună.

În sezonul 2025-2026, spaniolul și-a câștigat un loc în primul 11 și a fost integralist pentru prima dată în acest sezon de Superliga în partida cu Csikszereda, după ce a reușit să dea lovitura pe final de meci cu CFR Cluj.

FOTO: Golul marcat de Soro în meciul Dinamo - CFR

Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1
Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1

Galerie foto (10 imagini)

Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1
+10 Foto
labels.photo-gallery

Datorită evoluțiilor bune, atacantul ar fi putut fi un jucător important în meciul cu ocupanta locului secund, Botoșani, mai ales în contextul problemelor cu care se confruntă Dinamo în atac:

Echipa de start aleasă de Kopic pentru meciul cu FC Botoșani:

  • D. Epassy - Ikoko, K. Boateng, N. Stoinov, R. Opruț - Gnahore, A. Mărginean, C. Cîrjan - Armstrong, M. Karamoko, A. Caragea

FC Botoșani poate reveni în fruntea clasamentului din Superliga. Cu o victorie în fața „câinilor”, echipa antrenată de Leo Grozavu ar egala Rapidul (35 de puncte) și ar deveni lider grație golaverajului superior.

De cealaltă parte, Dinamo ocupă locul 4, cu 30 de puncte, iar un succes ar propulsa formația pregătită de Zeljko Kopic pe poziția secundă în clasament.

VIDEO. Golul marcat de Soro în Dinamo - CFR Cluj 2-1

Citește și

Despărțire-șoc la CFR Cluj? Iuliu Mureșan anunță plecarea unui jucător după doar câteva luni: „Şansele sunt de 99%”
Superliga
16:00
Despărțire-șoc la CFR Cluj? Iuliu Mureșan anunță plecarea unui jucător după doar câteva luni: „Şansele sunt de 99%”
Citește mai mult
Despărțire-șoc la CFR Cluj? Iuliu Mureșan anunță plecarea unui jucător după doar câteva luni: „Şansele sunt de 99%”
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
15:00
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
dinamo bucuresti liga 1 fc botosani zeljko kopic alberto soro
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Stranieri
12:37
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Citește mai mult
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Dinamo pleacă din București?! Variantă șoc: unde iau roș-albii în calcul să joace în provincie când se va închide Arena Națională
Superliga
13:36
Dinamo pleacă din București?! Variantă șoc: unde iau roș-albii în calcul să joace în provincie când se va închide Arena Națională
Citește mai mult
Dinamo pleacă din București?! Variantă șoc: unde iau roș-albii în calcul să joace în provincie când se va închide Arena Națională
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Superliga
09:00
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Citește mai mult
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:28
Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1
Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1
21:49
LIVE Șapte meciuri se joacă ACUM, în etapa #5 din Liga Campionilor » Chelsea - Barcelona, duelul serii
 LIVE  Șapte meciuri se joacă ACUM, în etapa #5 din Liga Campionilor » Chelsea - Barcelona, duelul serii 
22:31
Transfer bizar Românul care a câștigat două titluri în Liga 1 a semnat cu ultima clasată din Kosovo
Transfer bizar Românul care a câștigat două titluri în Liga 1  a semnat cu ultima clasată din Kosovo
20:48
Ofertă pentru Munteanu Un club a oferit 6 milioane de euro plus salariul pe care Louis l-a cerut de la FCSB » Reacția neașteptată a românului
Ofertă pentru Munteanu  Un club a oferit  6 milioane de euro plus salariul pe care Louis l-a cerut de la FCSB » Reacția neașteptată a românului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Top stiri din sport
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Diverse
24.11
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Citește mai mult
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 7 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share