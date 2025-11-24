Botoșani - Dinamo. Alberto Soro (26 de ani) nu a făcut deplasarea alături de „câini” pentru meciul din etapa #17 a Superligii.

Partida se va juca astăzi, de la 20:30 și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Atacantul este unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei. A marcat golul decisiv în victoria cu CFR Cluj (2-1) și a contribuit la succesul 4-0 obținut cu Csikszereda.

Dinamo, nevoită să joace fără Alberto Soro în atac

Atacantul, cu experiență în La Liga și în liga portugheză, va absenta la meciul cu Botoșani din cauza unei gripe , conform prosport.ro.

Soro a venit la Dinamo în sezonul 2024-2025, dar a fost împrumutat la GD Chaves după ce a bifat minute în 8 meciuri fără să reușească să se impună.

În sezonul 2025-2026, spaniolul și-a câștigat un loc în primul 11 și a fost integralist pentru prima dată în acest sezon de Superliga în partida cu Csikszereda, după ce a reușit să dea lovitura pe final de meci cu CFR Cluj.

FOTO: Golul marcat de Soro în meciul Dinamo - CFR

Datorită evoluțiilor bune, atacantul ar fi putut fi un jucător important în meciul cu ocupanta locului secund, Botoșani, mai ales în contextul problemelor cu care se confruntă Dinamo în atac:

Alexandru Musi s-a accidentat după meciurile echipei naționale U21

Stipe Perica s-a pregătit separat după o leziune apărută în partida cu Csikszereda.

Adrian Mazilu a suferit o accidentare la coapsă în 2024, care l-a ținut departe de teren mai bine de un an. Deși a fost luat în lot, nu va juca.

Echipa de start aleasă de Kopic pentru meciul cu FC Botoșani:

D. Epassy - Ikoko, K. Boateng, N. Stoinov, R. Opruț - Gnahore, A. Mărginean, C. Cîrjan - Armstrong, M. Karamoko, A. Caragea

FC Botoșani poate reveni în fruntea clasamentului din Superliga. Cu o victorie în fața „câinilor”, echipa antrenată de Leo Grozavu ar egala Rapidul (35 de puncte) și ar deveni lider grație golaverajului superior.

De cealaltă parte, Dinamo ocupă locul 4, cu 30 de puncte, iar un succes ar propulsa formația pregătită de Zeljko Kopic pe poziția secundă în clasament.

VIDEO. Golul marcat de Soro în Dinamo - CFR Cluj 2-1

