Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a reacționat după ce Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul Rapidului, i-a înjurat pe „câini” , în urma victoriei cu Farul, 3-1.

Alexandru Dobre a pus paie pe foc cu mai bine de două săptămâni înaintea derby-ului cu Dinamo. Căpitanul giuleștenilor i-a înjurat pe „câini” alături de galerie, după victoria cu Farul.

Andrei Nicolescu, despre gestul lui Alex Dobre: „Atât poate”

Invitat în studioul Prima Sport, Andrei Nicolescu a comentat gestul făcut de jucătorul rivalei din oraș.

„Un copil efervescent, nu îl judec eu, are cine să o facă. Asta e, până la urmă, el rămâne și cu partea asta, și cu cea din fotbal.

Dacă atât poate, atât face. Nu vreau să comentez, are cine să comenteze. Una e să faci scandarea, să treci repede peste moment, alta e să te duci într-o zonă mai efervescentă, dar asta e” , a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

De când e căpitan, parcă... Am văzut și scandările lui după meci. Mi se pare ceva deplasat! Nu e bine Ciprian Marica, pentru gsp.ro, despre Alex Dobre

Alex Dobre a fost dorit de Dinamo acum un an

Înainte de a ajunge în Giulești, Alex Dobre a fost dorit de Dinamo, acum un an.

„Câinii” i-ar fi propus o sumă de 100.000 de euro la semnătură și un salariu net lunar de 18.000 de euro.

Cu toate acestea, Dobre nu ar fi fost impresionat de ofertă, deși aceasta reprezenta cea mai mare sumă dintre toate propunerile care urmau să vină.

După mai multe negocieri, Dobre s-a întors la Dinamo în speranța de a obține o ofertă mai bună.

Totuși, oficialii lui Dinamo i-ar fi făcut o contraofertă care l-a șocat: 8.000 de euro pe lună fără bani la semnătură , ceea ce l-a determinat să refuze și să semneze cu giuleștenii.

