„Rapid nu mai egala niciodată!” Jucătorul de la FCSB scos responsabil pentru revenirea giuleștenilor: „Nu ai voie să faci asta, e un cadou!”

RAPID - FCSB 2-2. Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) consideră că Siyabonga Ngezana (28 de ani) este principalul vinovat pentru căderea campioanei din finalul partidei: „Nu ai voie să driblezi în prelungiri!”.

FCSB a condus cu 2-0 până în minutul 83 al derby-ului de pe Arena Națională, însă Koljic a reușit „dubla” după două faze în care Ngezana nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

RAPID - FCSB 2-2 . Ilie Dumitrescu: „Ngezana, nu ai voie să driblezi în prelungiri!”

„Pe mine m-a impresionat cum au mutat cei de la FCSB la pauză. Bîrligea a adus un plus, Cisotti a adus liniște, iar Alhassan a închis bine cu Lixandru.

Părea că FCSB domină, dar vine momentul în care Costel Gâlcă riscă. A riscat foarte mult. FCSB a controlat total jocul, a mai avut două situații de gol.

Până când jucătorii au asimilat schimbarea de sistem, putea să se termine rău pentru Rapid. Chiar și pe final a riscat Gâlcă, cu Jambor în locul lui Baroan.

Intervine o greșeală. Aici nu ai voie, Ngezana, să driblezi în prelungiri. Ăsta e un cadou făcut Rapidului! Niciodată Rapid nu mai egala. Niciodată! De acolo s-a schimbat. FCSB putea să și piardă, a avut-o Kramer pe cap. Popescu și Ngezana au jucat perfect 80 de minute.

Costel Gâlcă a riscat enorm. FCSB, ca joc, a fost superioară, dar insistența asta, că nu mai avea ce să piardă, a făcut ca sistemul ăsta să-i aducă un punct imens.

Așa ceva… Nu poți să interpretezi așa o fază în minutul 90 și ceva. Pe urmă, nici nu poate să facă fault, că a alunecat, a căzut”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

VIDEO Rapid - FCSB 2-2 . Final fabulos în derby-ul de pe Arenă!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport