„Nu cred că-l vom mai vedea" Dezvăluiri făcute de prietenul lui Michael Schumacher : „Există o regulă pentru toți cei care merg să-l viziteze"
Michael Schumacher (foto: IMAGO)
Formula 1

„Nu cred că-l vom mai vedea" Dezvăluiri făcute de prietenul lui Michael Schumacher: „Există o regulă pentru toți cei care merg să-l viziteze"

Silviu Dumitru
Publicat: 20.11.2025, ora 10:53
Actualizat: 20.11.2025, ora 10:53
  • Richard Hopkins, un veteran Formula 1 și prieten cu Michael Schumacher la începutul carierei germanului, a vorbit despre misterul din jurul stării de sănătate a legendarului pilot.

După accidentul de la schi din 2013, când Schumacher a suferit un traumatism cranian sever, informațiile despre starea fostului mare pilot au fost tot mai puține.

Richard Hopkins: „Nu cred că-l vom mai vedea pe Michael Schumacher”

Numai trei persoane, în afara familiei, ar putea să îl viziteze pe Michael: John Todt și Ross Brown, directorul executiv și directorul sportiv al celor de la Ferrari din perioada în care Schumacher activa, și Gerhard Berger, unul dintre cei mai buni prieteni ai germanului, susține The Telegraph.

Fost director operațional la Red Bull și director de logistică la McLaren, Richard Hopkins era apropiat de Schumacher în vremea când acest concura, cei doi luând de multe ori pauze de cafea împreună.

Acum, Hopkins spune că nu mai știe prea multe lucruri despre simbolul celor de la Ferrari.

„Nu am auzit nimic recent. Am înțeles că are un medic finlandez, un medic personal. Nu cred că îl vom mai vedea pe Michael.

Mă simt puțin incomod să vorbesc despre starea lui, deoarece familia dorește să păstreze secretul, din motive întemeiate.

Aș putea să fac o remarcă, să am o opinie, dar nu fac parte din cercul restrâns. Nu sunt Jean Todt, nu sunt Ross Brawn, nu sunt Gerhard Berger, care îl vizitează pe Michael, sunt departe de a fi atât de apropiat de el”, a declarat Hopkins, potrivit sportbible.com.

7 titluri
de campion mondial a obținut Michael Schumacher de-a lungul carierei: 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 și 2004

„Nu ți-ar spune nimic despre Schumacher, nici măcar dacă l-ai îmbăta”

Întrebat dacă a vorbit cu cineva care l-a văzut pe Schumacher de la accident, Hopkins a răspuns:

„Nu pot spune că sunt prieten bun cu Jean Todt, Ross sau Gerhard. Cred că, chiar dacă ai fi cel mai bun prieten al lui Ross Brawn și l-ai întreba cum se simte Michael, nu cred că ar fi dispus să vorbească și să împărtășească informații, nici măcar dacă l-ai îmbăta cu mult vin roșu bun.

Cred că există o regulă pentru toți cei care merg să-l viziteze pe Michael, de a nu împărtăși nimic. Așa vrea familia să fie. Cred că este corect și respectuos față de familie. Chiar dacă aș ști, familia ar fi dezamăgită dacă aș împărtăși informații”, a mai spus Hopkins.

„Michael ne-a protejat, iar acum noi îl protejăm pe el”

În 2013, Michael Schumacher a suferit un accident, la schi, când se afla alături de fiul său. Pilotul a suferit mai multe fracturi în zona capului și a fost transportat la spital de urgență.

De atunci, familia lui Michael Schumacher a păstrat discreția despre starea de sănătate a septulului campion mondial.

„Este foarte important pentru mine ca el să poată continua să se bucure de viața sa privată cât mai mult posibil. Michael ne-a protejat întotdeauna, iar acum noi îl protejăm pe Michael”, a spus Corinna, soția lui Michael Schumacher, în documentarul Netflix dedicat sportivului, din 2021.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

formula 1 michael schumacher accident richard hopkins
