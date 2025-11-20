Doi importanți jurnaliști de investigație explică, pentru publicul GOLAZO.ro, mecanismele din spatele pariurilor ilegale

Cum se corup sportivii, până unde au ajuns aranjorii de meciuri și alte detalii neștiute - mai jos în articol.

Una dintre suspiciunile majore din sport este aceea că în spatele meciurilor aranjate sunt, de fapt, casele de pariuri, care ar manevra rezultate pentru a-i păcăli pe pariori. Stă sau nu în picioare acest scenariu?

„ Profitul caselor de pariuri legale este garantat de matematică, nu de corupție. Bookmakerii calculează cotele astfel încât să aibă o mică marjă de câștig indiferent de rezultatele meciurilor, n-au nevoie să viruseze competiții. Din contră, pentru ele e vital să aibă un fenomen credibil, pe care să se parieze din ce în ce mai mult. Casele câștigă din volum, nu din fraude”, explică o sursă din piață pentru GOLAZO.ro.

Dar este aceasta explicație validă 100%? Cine corupe, totuși, sportul? Ce alte pericole ascunde fenomenul?

Pentru a înțelege mai bine mecanismele din spatele pariurilor legale sau ilegale, GOLAZO.ro a stat de vorbă cu doi jurnaliști de investigație care au publicat, de-a lungul timpului, mai multe dezvăluiri legate de meciuri trucate, rețele de corupție și practici ilegale din sport. Numele ziariștilor: Philippe Auclair și Steve Menary.

Iată răspunsurile lor la mai multe întrebări punctuale.

Mulți fani ai sportului suspectează că în spatele corupției din sport ar fi chiar marile case de pariuri din piețe reglementate. Pe de altă parte, aceste companii afirmă că susțin necondiționat integritatea competițiilor și că meciurile trucate le afectează afacerea și reputația. Care e opinia voastră?

Philippe Auclair: Nu cred că marile companii sunt implicate în manipularea meciurilor. Ele depind de sport, integritatea competițiilor este esențială pentru ele. Dacă meciurile ar fi manipulate constant, piața nu ar mai fi viabilă financiar, iar casele de pariuri nu ar putea funcționa deloc. În ceea ce privește operatorii ilegali, aici da, situația este complet diferită: ei sunt adesea implicați în spălarea banilor și pot participa direct la trucarea meciurilor. Dar n-aș spune că marile companii din piețe reglementate sunt complice, ele mai degrabă facilitează într-un fel apariția acestor situații, în special prin acele micro-pariuri. Altfel, majoritatea operatorilor legitimi, licențiați, se numără printre cei mai mari adversari ai meciurilor trucate , deoarece e evident că pierd mulți bani în astfel de situații.

Să vorbim despre jocurile de noroc ilegale. Majoritatea provin din Asia. De ce casele de pariuri asiatice acceptă pariuri foarte mari pe evenimente obscure din întreaga lume (ligi inferioare, sporturi de nișă, competiții fără miză etc.), având în vedere riscul foarte mare de pierderi de milioane de euro din cauza meciurilor trucate?

Steve Menary: Speră că astfel pariorii vor rămâne pe platformele lor și vor miza sume mai mari pe jocuri importante. Cred însă că multe dintre aceste meciuri sunt disponibile doar pentru dependenții de pariuri sau pentru spălarea de bani.



Philippe Auclair: În primul rând, volumul tranzacțiilor este incredibil de ridicat în Asia, iar o problemă izolată nu va afecta stabilitatea unor operatori din acea zonă. De asemenea, nu trebuie uitat că aceste platforme sunt deseori folosite pentru spălarea banilor. În unele cazuri, persoanele implicate în trucarea meciului pot colabora chiar cu casele de pariuri, ceea ce reprezintă o problemă suplimentară. În general, atâta timp cât nu se întâmplă ceva absolut uriaș, ei nu se preocupă cu adevărat. Știu că pare șocant să spun asta, dar nu îi interesează. Preferă să aibă un volum cât mai mare …

„Un meci aranjat nu e un capăt de lume. Altele sunt pericolele majore”

Care e cel mai mare pericol al jocurilor de noroc ilegale?

Philippe Auclair: Pentru mine, pericolul nu ține în primul rând de integritatea sportului. Desigur, este și asta o amenințare. Dar cel mai mare pericol îl reprezintă implicarea infractorilor, a crimei organizate, a unor persoane extrem de periculoase. Dacă vorbim despre operatorii care activează pe piețele asiatice, vorbim despre indivizi care sunt practic asasini, traficanți de persoane, coordonatori ai operațiunilor de fraudă, inclusiv cu crypto, sunt persoane responsabile pentru sclavie cibernetică, abuzuri sexuale, tortură și, așa cum am menționat, crime. Sunt criminali foarte serioși, foarte periculoși, în fața cărora societatea trebuie să se protejeze. De aceea este esențială combaterea pariurilor sportive ilegale. Acesta este aspectul cel mai important. Nu faptul că rezultatul unui meci ar putea fi manipulat. Este negativ, dar nu reprezintă sfârșitul lumii.

Francezul Philippe Auclair a scris biografia lui Eric Cantona și colaborează cu The Guardian, France Football, Eurosport sau Josimar. Sursa foto: Thomas Søndergaard / Play the Game

Cât de sofisticate sunt rețelele actuale de pariuri implicate în trucarea meciurilor comparativ cu cele de acum 10 sau 15 ani?

Philippe Auclair: Au devenit mult mai inteligente, în special în ceea ce privește modul în care plasează pariurile. În trecut, erau mult mai vizibile deoarece foloseau un IP. Dintr-o dată vedeai un pariu de 10.000 de euro pe un meci din liga a doua din Cipru și te gândeai imediat că ceva este în neregulă. Asta le făcea relativ ușor de identificat, iar meciurile erau imediat marcate ca suspecte. A existat un caz în Franța cu meciuri care implicau un club din Tunisia, recunoscut pentru astfel de practici. S-au pariat 33.000 de euro în trei locuri diferite, dar alarmele au pornit imediat, iar meciul a fost scos de pe piața de pariuri. În prezent, capii rețelelor de aranjare a meciurilor angajează numeroși intermediari care plasează diverse pariuri, în diverse locuri, fie fizic, fie online, în mai multe monede, în diferite țări, la diverși operatori. În final, pot paria 100.000 sau 500.000 de euro pe un meci, însă va fi extrem de dificil de determinat mecanismul, deoarece banii au fost dispersați între Italia, Franța, Norvegia sau alte piețe.



Steve Menary: Apariția pariurilor live, unde trișorii pot paria pe elemente din timpul jocului (goluri într-o anumită repriză, cartonașe, cornere etc), le ușurează activitatea pentru că nu mai vizează neapărat rezultatul final. Creșterea piețelor ilegale, care nu raportează pariurile suspecte, contribuie de asemenea. Aranjorii sunt mai mereu cu un pas înaintea autorităților din fotbal, a operatorilor de pariuri sau a organelor judiciare. O altă problemă: pariurile de tip predicție, în care poți paria dacă un eveniment se va întâmpla sau nu (jucătorul X nu va înscrie, echipa Y nu va șuta pe poartă, jucătorul Y va lua cartonaș galben etc). Acestea pot fi o problemă uriașă pentru că, în mod evident, este mult mai ușor să faci în așa fel încât ceva să nu se întâmple.

Pariurile live pe evenimente mărunte sunt segmentul cu cea mai mare creștere în industrie. Micro-bettingul este pentru jocurile de noroc ceea ce sunt videourile de tip short sau reels pentru filme. Ceva distructiv și foarte adictiv Affy Sheikh, consultant, Astera Sports Integrity, UK

Sunt voci care spun că un micro-pariu trucat, să zicem „Cine primește primul cartonaș galben în meci”, nu reprezintă o problemă atât de mare, din moment ce nu influenețează rezultatul final al meciului.

Philippe Auclair: Nu sunt de acord. Este ca și cum ai spune că nu este mare lucru să depășești viteza legală dacă nu provoci un accident. Problema este că încalci legea și că ai putea provoca un accident, afectând grav persoane sau bunuri. Plus că, odată ce faci acest pas, este scenariul clasic: începi cu droguri ușoare și ajungi la heroină. Adică devii vulnerabil.

Piața de pariuri live, pe micro-evenimente, este cea mai ușor de manipulat. Cred că e absolut indispensabil să se interzică orice tip de pariuri pe micro-evenimente din cadrul unui meci, așa cum s-a întâmplat deja în țări precum Finlanda, Franța și Germania Philippe Auclair, jurnalist de investigație

Exemple șocante din Cipru și din Burundi

Ce companii se implică în meciuri trucate?

Philippe Auclair: Cel mai șocant caz cu care m-am întâlnit a fost în Burundi, o mică țară africană, situată între Congo, Rwanda și Tanzania. Până acolo au ajuns aranjorii de meciuri! Câțiva jucători au fost abordați să trântească un meci. Pentru asta, unii dintre ei au fost plătiți cu doar 260 de euro. Pentru asta au riscat tot. Ulterior au fost suspendați pe viață, deci pentru 260 de euro au fost excluși din fotbal și și-au pierdut singura lor sursă de venit, cea care le asigura traiul. Ceea ce este foarte interesant este faptul că autoritățile de acolo au arătat direct cu degetul spre o companie numită 1xBet, pe platforma căreia au fost promovate meciurile trucate.



* Cine este 1xBet? O companie foarte controversată, dar cu conexiuni la cel mai înalt nivel: este sponsor la FC Barcelona, la PSG și al primei ligi din Italia, Serie A.

Cine inițiază aranjarea unui meci?

Steve Menary: În unele cazuri, chiar cluburile își truchează singure meciurile, pentru că nu au suficienți bani. Sunt adesea infiltrate de grupări de crimă organizată.



Philippe Auclair: În general, jucătorii nu sunt niciodată cei care inițiază trucarea meciului. Jucătorii sunt abordați de un agent, de o persoană din exterior, și apoi lucrurile evoluează. Foarte des, rezultatul este o cooperare între persoane din locuri foarte diferite. Vă dau un exemplu recent de meci trucat în Portugalia, un exemplu perfect, de manual, în care au fost implicați actori locali, actori străini, agenți, cluburi, jucători, toți aceștia ajungând într-un fel să conlucreze pentru a aranja un singur meci și apoi să se separe, ceea ce înseamnă că este extrem de dificil să identifici, să descoperi ce meci a fost trucat și cine sunt persoanele responsabile.

Steve Menary a scris 6 cărți, a coordonat un proiect Erasmus+ despre meciuri aranjate, e lector universitar și publică articole în World Soccer, Josimar sau Play the Game. Sursa foto: Cătălin Țepelin

„Am întrebat odată un polițist din Cipru de ce nu se blochează pariurile pe meciuri amicale, care sunt foarte ușor de manipulat. “Lasă-i să parieze pe amicale, așa nu au timp de droguri, prostituție sau trafic de arme”, mi-a răspuns Steve Menary, jurnalist

Cât de sus poate lovi corupția, cât de înalt e nivelul la care se aranjează meciuri?

Philippe Auclair: Se poate ca, la cel mai înalt nivel în fotbal, cei implicați să câștige atât de mulți bani, încât în mod paradoxal nu mai sunt coruptibili. Nu mai merită riscul, pur și simplu. Acolo unde sunt mulți bani implicați, tentația dispare. Totul este mult prea vizibil. Aceasta este însă excepția. Majoritatea sporturilor nu se află la acel nivel. Iar majoritatea sportivilor nu câștigă suficient pentru a fi imuni la tentația trucării. Sunt o pradă facilă.



O altă problemă este aceea că trucarea meciurilor este aproape o infracțiune fără risc. Chiar dacă ești prins, consecințele penale sunt minime. În unele țări, nici măcar nu există pedeapsă cu închisoarea. Poate primești o amendă sau ți se interzice să ocupi o funcție de conducere. Cel mai adesea, cei care plătesc prețul sunt sportivii, care își pierd cariera și mijloacele de trai. În schimb, cei care orchestrează manipularea scapă complet nepedepsiți.



Dacă un manipulator de meciuri care a câștigat milioane de euro este arestat și primește, să zicem, 6 luni de închisoare, își execută liniștit pedeapsa, poate iese chiar mai devreme, dar rămâne și cu banii. Este mult mai periculos să te implici în infracțiuni cu droguri, jafuri sau alte activități criminale, precum proxenetismul. Alea sunt periculoase. Pariurile și trucarea meciurilor nu prezintă aproape niciun risc, de aceea se implică atât de mulți.

Sunt absolut convins că există numeroase meciuri trucate în fotbalul feminin, doar că fenomenul nu este încă conștientizat, deocamdată trece pe sub radar. Este un teren perfect pentru aranjori, pentru că jucătoarele sunt plătite extrem de slab. Sunt plătite atât de prost, încât devin ținte foarte ușoare pentru manipulatorii de meciuri Philippe Auclair, jurnalist de investigație

Există voci care susțin interzicerea publicității la jocurile de noroc sau chiar interzicerea completă a pariurilor. Pe de altă parte, sportul global, în special fotbalul, este puternic finanțat prin contracte de sponsorizare cu companii de pariuri. Prevedeți o lume în care pariurile sportive să fie puternic restricționate? Practic, o revenire la situația de acum câțiva ani, când pariurile nu erau atât de răspândite?



Philippe Auclair: Deși inițial nu eram de acord, după cinci ani de cercetare a acestui subiect, susțin acum o interdicție completă a publicității pentru jocuri de noroc, peste tot: la televizor, în stadioane, în emisiuni, absolut peste tot. Pariurile reprezintă un obicei nociv care trebuie eliminat pe cât posibil. Să nu îl promovăm! Nu există absolut niciun motiv pentru o altă abordare. Da, știu, cluburile de fotbal se bazează atât de mult pe sponsorizările din partea industriei pariurilor încât s-ar prăbuși fără acei bani. Totuși, cluburile de fotbal nu au avut întotdeauna o relație atât de strânsă cu industria pariurilor. Poate că ar trebui să caute sponsori și finanțare și din alte domenii decât jocurile de noroc, așa cum au fost nevoite atunci când s-a renunțat la sponsorizările din tutun sau alcool. Este o tranziție dureroasă, da, și poate necesita timp, dar trebuie făcută. Iar dacă aceasta înseamnă că vor fi mai puțin bani în fotbal, atunci așa să fie. Care este problema?



Steve Menary: Pariurile au existat dintotdeauna, așa că interzicerea lor nu se va întâmpla, însă este nevoie de o reglementare globală mai bună. Investigațiile noastre au arătat că, din păcate, cluburile au scrupule puține sau deloc când vine vorba de a accepta bani din orice sursă.

