„Vreau să-mi demonstrez valoarea” Radu Drăgușin, prima reacție după ce a fost integralist în remiza cu Liverpool: „Punct extrem de important”

LIVERPOOL - TOTTENHAM 1-1. Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul oaspeților, a oferit o primă reacție după remiza echipei sale pe Anfield.

Integralist la Tottenham, Radu Drăgușin a vorbit despre importanța punctului obținut de echipa sa și a dezvăluit cât de greu le-a fost celor de la Spurs după schimbarea antrenorului.

„Nu există puncte câștigate ușor în Premier League și astăzi (n.r. duminică) s-a văzut asta. Venind aici, în deplasare, pe Anfield, știam că va fi un meci mai defensiv.

Am primit un gol, dar nu aveam nimic de pierdut. Am continuat să muncim din greu, să alergăm și să credem până la final. Am rezistat, am gestionat bine partida, iar acest punct este extrem de important.

Au fost câteva săptămâni grele și ne-a lipsit acest sentiment. Trebuie doar să continuăm să construim, știm că putem face asta. Încrederea a fost destul de scăzută în ultimele săptămâni, dar astăzi ne simțim mai bine. În sfârșit, am obținut ceva după o performanță solidă.

Astăzi am arătat unele progrese, deoarece am fost solizi în defensivă și am primit foarte puține goluri, chiar dacă Liverpool este o echipă bună în atac” , a spus Drăgușin, citat de BBC.

Radu Drăgușin: „Vreau să-mi demonstrez valoarea”

Internaționalul român a vorbit și despre schimbările care au avut loc pe banca tehnică, dar și despre rolul său pe teren:

„Este dificil să schimbi antrenorul în mijlocul sezonului. Este o abordare diferită.

Eu, de fiecare dată când joc, vreau să-mi demonstrez valoarea pentru acest club.

Astăzi a fost prima dată când am jucat alături de Kevin (n.r. - Danso). Suntem un grup de jucători care dă totul, indiferent dacă joci sau nu, sau dacă joci doar cinci minute. De la cel mai tânăr la cel mai în vârstă, vrem să continuăm să luptăm pentru acest club”.

Drăgușin, intervenție magistrală în prelungiri!

Când partida era pe final, Kolo Muani și-a depășit adversarul la marginea careului, i-a pasat perfect lui Richarlison, liber în fața porții.

Brazilianul a profitat de această șansă și l-a învins pe Alisson, reușind să aducă un punct pentru echipa sa.

În minutul 6 al prelungirilor, Liverpool a avut o ocazie uriașă de a câștiga dar Radu Drăgușin a intervenit perfect și a blocat șutul lui Hugo Ekitike.

Drăgușin, zid în fața șutului trimise de Ekitike/ Foto captura ecran sport.ro

Ca urmare a acestui rezultat, Tottenham ocupă locul 16 în Premier League, la un punct distanță de locurile retrogradabile, în timp ce Liverpool se află pe poziția a cincea.

