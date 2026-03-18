„Va fi Al Treilea Război Mondial” Senegalezii, furioși după ce li s-a retras Cupa Africii: „CAF e coruptă. Trofeul rămâne aici”

Senegalul refuză să cedeze victoria și trofeul CAN 2026, deși confederația africană (CAF) a decis că noua campioană continentală e naționala Marocului.

La Dakar și în tot Senegalul stupoarea inițială s-a transformat în furie după ce confederația africană (CAF) i-a retras trofeul CAN 2026.

Federația locală nu doar că a anunțat că va merge cu acest caz până la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Se pregătește de un conflict lung, neacceptând decizia CAF, de a i se da 0-3 la „masa verde” la 58 de zile după finala CAN. Un oficial important avertizează: „Trofeul rămâne aici”.

Protest în Senegal: „Lupta este departe de a se fi încheiat”

Într-un interviu pentru Le Soleil, cotidianul care a titrat pe copertă „Gluma secolului”, secretarul general al forulului de la Dakar (FSF) a protestat vehement.

„CAF e coruptă, reacțiile la nivel mondial confirmă indignarea absolută. Președintele FSF discută cu toți cei implicați.

Steagul Senegalului, la Paris, pe 18 ianuarie, după victoria naționalei la Cupa Africii

Lupta este departe de a se fi încheiat. Vreau să-i liniștesc pe compatrioți. Victoria e a Senegalului. Trofeul rămâne aici”, a declarat Abdoulaye Sow, potrivit RMC Sport.

Jucătorii Senegalului: „Veniți să le luați!”

Internaționalii senegalezi sunt și mai supărați. „Veniți să le căutați!”, a scris Moussa Niakhate pe social media.

Fundașul lui Lyon se referea la trofeu și la medaliile de campioni.

Niakhate a mai postat o imagine și un mesaj: „Aceasta nu este inteligență artificială, e reală”.

Un alt jucător nu a vrut să comenteze pentru L’Equipe: „O să spun nebunii dacă vorbesc”.

Tot L’Equipe a discutat cu un oficial FSF, care a afirmat sub protecția anonimatului:

„Pe 29 martie, va fi reuniunea Comitetului Executiv CAF. Va fi Al Treilea Război Mondial”.

