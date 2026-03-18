„Va fi Al Treilea Război Mondial” Senegalezii, furioși după ce li s-a retras Cupa Africii: „CAF e coruptă. Trofeul rămâne aici”
Sadio Mane și Cupa Africii câștigată de Senegal pe teren, dar pierdută la „masa verde” Foto: Imago
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 14:05
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 14:05
  • Senegalul refuză să cedeze victoria și trofeul CAN 2026, deși confederația africană (CAF) a decis că noua campioană continentală e naționala Marocului. 

La Dakar și în tot Senegalul stupoarea inițială s-a transformat în furie după ce confederația africană (CAF) i-a retras trofeul CAN 2026.

Federația locală nu doar că a anunțat că va merge cu acest caz până la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Se pregătește de un conflict lung, neacceptând decizia CAF, de a i se da 0-3 la „masa verde” la 58 de zile după finala CAN. Un oficial important avertizează: „Trofeul rămâne aici”.

Protest în Senegal: „Lupta este departe de a se fi încheiat”

Într-un interviu pentru Le Soleil, cotidianul care a titrat pe copertă „Gluma secolului”, secretarul general al forulului de la Dakar (FSF) a protestat vehement.

„CAF e coruptă, reacțiile la nivel mondial confirmă indignarea absolută. Președintele FSF discută cu toți cei implicați.

Lupta este departe de a se fi încheiat. Vreau să-i liniștesc pe compatrioți. Victoria e a Senegalului. Trofeul rămâne aici”, a declarat Abdoulaye Sow, potrivit RMC Sport.

Jucătorii Senegalului: „Veniți să le luați!”

Internaționalii senegalezi sunt și mai supărați. „Veniți să le căutați!”, a scris Moussa Niakhate pe social media.

Fundașul lui Lyon se referea la trofeu și la medaliile de campioni.

Niakhate a mai postat o imagine și un mesaj: „Aceasta nu este inteligență artificială, e reală”.

Un alt jucător nu a vrut să comenteze pentru L’Equipe: „O să spun nebunii dacă vorbesc”.

Tot L’Equipe a discutat cu un oficial FSF, care a afirmat sub protecția anonimatului:

„Pe 29 martie, va fi reuniunea Comitetului Executiv CAF. Va fi Al Treilea Război Mondial”.

