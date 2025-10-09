Rațiu, «zboară» din nou Internaționalul român, lăudat în Spania după ce a depășit momentul dificil al unui transfer eșuat în  Premier League +6 foto
Andrei Rațiu (foto: IMAGO)
Stranieri

Rațiu, «zboară» din nou Internaționalul român, lăudat în Spania după ce a depășit momentul dificil al unui transfer eșuat în Premier League

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.10.2025, ora 09:27
alt-text Actualizat: 09.10.2025, ora 09:27
  • Andrei Rațiu (27 de ani), internaționalul român de la Rayo Vallecano, a fost dorit de o echipă din Premier League.
  • Românul a fost afectat după ce formația din Madrid a refuzat mai multe oferte venite din Spania, Germania și Anglia.

Presa spaniolă l-a lăudat pe fundașul lateral pentru evoluția bună din ultimul meci, mai ales după perioada dificilă în care ar fi fost dezamăgit de refuzul clubului de a accepta mai multe oferte de transfer.

VAR în cârje Vassaras a dezvăluit probleme majore la ședința CCA: „În 23% din meciuri au existat probleme tehnice cu videoarbitrajul”
Citește și
VAR în cârje Vassaras a dezvăluit probleme majore la ședința CCA: „În 23% din meciuri au existat probleme tehnice cu videoarbitrajul”
Citește mai mult
VAR în cârje Vassaras a dezvăluit probleme majore la ședința CCA: „În 23% din meciuri au existat probleme tehnice cu videoarbitrajul”

Rațiu, lăudat în Spania după ce a depășit momentul dificil al unui transfer eșuat în Premier League

„Rațiu e din nou în prim-plan. Fundașul lateral, considerat una dintre marile revelații ale sezonului trecut, «zboară» din nou, după câteva luni dificile”, au notat jurnaliștii de la Mundo Deportivo.

Spaniolii au dezvăluit că Wolverhampton a fost dispusă să ofere 18 milioane de euro pentru transferul fundașului român.

Cu toate acestea, conducerea clubului a fost fermă și a transmis că orice echipă interesată trebuie să achite clauza de reziliere, fixată la 25 de milioane de euro.

Această decizie ar fi influențat moralul și evoluțiile lui Rațiu, care nu s-a mai aflat la același nivel în primele etape ale sezonului.

9 meciuri
a jucat Rațiu în sezonul 2025-2026, opt în La Liga și unul în preliminariile Confernce League

„Chiar și așa, antrenorul Inigo Perez și-a menținut încrederea în Andrei Rațiu, care a fost titular în toate cele opt etape disputate până acum și a avut un rol decisiv în victoria obținută de Rayo împotriva celor de la Real Sociedad, duminica trecută (1-0)”, au mai notat jurnaliștii spanioli.

Fundașul a inițiat acțiunea din care a rezultat unicul gol al meciului, înscris de uruguayanul Pacha Espino, în minutul 84.

Înainte să ofere assist-ul pentru colegul său, Rațiu a plecat din propria defensivă, scăpând spre tușă mingea primită de la portar, moment în care mulți dintre suporterii adverși au considerat că balonul a ieșit în afara suprafeței de joc, potrivit eldesmarque.com.

Faza a continuat însă, Espino a înscris, iar reușita a fost validată, Rayo plecând de pe Anoeta cu toate cele trei puncte.

Galerie foto (6 imagini)

Faza controversată de la pasa decisivă a lui Rațiu în Sociedad - Rayo 0-1 Faza controversată de la pasa decisivă a lui Rațiu în Sociedad - Rayo 0-1 Faza controversată de la pasa decisivă a lui Rațiu în Sociedad - Rayo 0-1 Faza controversată de la pasa decisivă a lui Rațiu în Sociedad - Rayo 0-1 Faza controversată de la pasa decisivă a lui Rațiu în Sociedad - Rayo 0-1
+6 Foto
labels.photo-gallery

În sezonul 2024-2025, Rațiu a jucat 36 de meciuri, în care a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive, fiind folosit atât ca fundaș lateral, cât și ca mijlocaș dreapta sau extremă.

Citește și

Putea ajunge în Liga 1 Surpriza lui Mircea Lucescu de la națională era gata să lupte pentru Europa! De ce a picat transferul
Stranieri
23:39
Putea ajunge în Liga 1 Surpriza lui Mircea Lucescu de la națională era gata să lupte pentru Europa! De ce a picat transferul
Citește mai mult
Putea ajunge în Liga 1 Surpriza lui Mircea Lucescu de la națională era gata să lupte pentru Europa! De ce a picat transferul
„Familia mi-a spus că e timpul să mă retrag”  Moment emoționant la conferința Portugaliei » Cristiano Ronaldo: „Acum am altă filosofie”
Campionatul Mondial
22:40
„Familia mi-a spus că e timpul să mă retrag” Moment emoționant la conferința Portugaliei » Cristiano Ronaldo: „Acum am altă filosofie”
Citește mai mult
„Familia mi-a spus că e timpul să mă retrag”  Moment emoționant la conferința Portugaliei » Cristiano Ronaldo: „Acum am altă filosofie”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Rayo Vallecano Wolverhampton Wanderers la liga andrei ratiu
Știrile zilei din sport
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Nationala
00:36
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Citește mai mult
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Campionatul Mondial
00:25
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Citește mai mult
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Diverse
09.10
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui”
Citește mai mult
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Campionatul Mondial
09.10
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Citește mai mult
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:34
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
09:02
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
09:20
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are „calități deosebite”
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are  „calități deosebite”
01:13
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Top stiri din sport
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Superliga
09.10
L-a jignit pe George Simion Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Citește mai mult
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Nationala
09.10
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Citește mai mult
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09.10
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Diverse
09.10
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Citește mai mult
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 30 rapid 12 Universitatea Craiova 38 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share