Rațiu, «zboară» din nou Internaționalul român, lăudat în Spania după ce a depășit momentul dificil al unui transfer eșuat în Premier League

Andrei Rațiu (27 de ani), internaționalul român de la Rayo Vallecano, a fost dorit de o echipă din Premier League.

Românul a fost afectat după ce formația din Madrid a refuzat mai multe oferte venite din Spania, Germania și Anglia.

Presa spaniolă l-a lăudat pe fundașul lateral pentru evoluția bună din ultimul meci, mai ales după perioada dificilă în care ar fi fost dezamăgit de refuzul clubului de a accepta mai multe oferte de transfer.

Rațiu, lăudat în Spania după ce a depășit momentul dificil al unui transfer eșuat în Premier League

„Rațiu e din nou în prim-plan. Fundașul lateral, considerat una dintre marile revelații ale sezonului trecut, «zboară» din nou, după câteva luni dificile”, au notat jurnaliștii de la Mundo Deportivo.

Spaniolii au dezvăluit că Wolverhampton a fost dispusă să ofere 18 milioane de euro pentru transferul fundașului român.

Cu toate acestea, conducerea clubului a fost fermă și a transmis că orice echipă interesată trebuie să achite clauza de reziliere, fixată la 25 de milioane de euro.

Această decizie ar fi influențat moralul și evoluțiile lui Rațiu, care nu s-a mai aflat la același nivel în primele etape ale sezonului.

9 meciuri a jucat Rațiu în sezonul 2025-2026, opt în La Liga și unul în preliminariile Confernce League

„Chiar și așa, antrenorul Inigo Perez și-a menținut încrederea în Andrei Rațiu, care a fost titular în toate cele opt etape disputate până acum și a avut un rol decisiv în victoria obținută de Rayo împotriva celor de la Real Sociedad, duminica trecută (1-0)”, au mai notat jurnaliștii spanioli.

Fundașul a inițiat acțiunea din care a rezultat unicul gol al meciului, înscris de uruguayanul Pacha Espino, în minutul 84.

Înainte să ofere assist-ul pentru colegul său, Rațiu a plecat din propria defensivă, scăpând spre tușă mingea primită de la portar, moment în care mulți dintre suporterii adverși au considerat că balonul a ieșit în afara suprafeței de joc, potrivit eldesmarque.com.

Faza a continuat însă, Espino a înscris, iar reușita a fost validată, Rayo plecând de pe Anoeta cu toate cele trei puncte.

În sezonul 2024-2025, Rațiu a jucat 36 de meciuri, în care a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive, fiind folosit atât ca fundaș lateral, cât și ca mijlocaș dreapta sau extremă.

