Gâlcă avertizează Nemulțumirea antrenorului de la Rapid, după eșecul cu Craiova:  „Vor juca cei care pot alerga!”

U CRAIOVA - RAPID 1-0. Constantin Gâlcă (54 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre criza pe care o traversează echipa sa.

Alb-vișiniii au ajuns la patru meciuri fără victorie.

Fără șut pe poartă, Gâlcă este de părere că echipa sa nu a fost destul de concentrată la finalizare.

U CRAIOVA - RAPID 1-0 . Constantin Gâlcă: „Am făcut prea puțin”

„Mă așteptam să fie un meci echilibrat. S-a decis la o fază fixă. Apoi am reacționat, am avut două ocazii să înscriem, dar n-am putut. Au fost decizii luate greșit. N-am avut nici șut pe spațiul porții.

Săptămâna aceasta am pus accent pe finalizare, să venim cu centrări, dar în meci am făcut prea puțin”, a declarat Constantin Gâlcă la Prima Sport.

Întrebat despre șansele Rapidului la titlu, antrenorul giuleștenilor a replicat:

„Eu mă gândesc la cupele europene în momentul ăsta, la un loc de cupe europene , pentru că am demonstrat că putem.

Chiar dacă nu am făcut multe puncte în primele cinci meciuri, ne dorim foarte mult ca în ultimele cinci meciuri să câștigăm și să ocupăm un loc de Europa.

Fiecare trebuie să dea mai mult, mijlocașii și fundașii centrali au dat foarte mult echilibru, iar ceilalți trebuie să dea mult mai mult”.

Constantin Gâlcă avertizează: „Vor juca cei care pot alerga!”

Gâlcă a avut și un mesaj dur pentru elevii săi:

„Vă spun că o să arătăm atitudine, ambiție, multă alergătură în teren. Vor intra cei care pot să alerge.

Dobre și Tobi (Christensen) au avut ocazii mari. Tobi, și cu șpițul dacă dădea, tot avea o șansă mare să dea gol.

Vorbesc în general, toți trebuie să alergăm mai mult, să dăm mai mult la fiecare meci. Am demonstrat că putem, dar la unele meciuri ne-am dus mai jos”, a concluzionat Gâlcă.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

