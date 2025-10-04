Mihaela Cambei (22 de ani) a câștigat vineri o medalie de aur și două de argint la Campionatele Mondiale de haltere din Norvegia.

După toată munca depusă, sportiva s-a ales cu răni serioase în palme.

Legitimată la CS Dinamo, Cambei a câștigat cele trei medalii la categoria 53 de kg.

Mihaela Cambei are de suferit după Campionatele Mondiale

Sportiva a obținut medalia de aur la smuls, cu 94 de kg. Medaliile de argint au fost cucerite la aruncat, cu 114 kg, și la total, cu 208 kg, probe în care și-a îmbunătățit recordurile personale precedente de 112 kg, respectiv 205 kg.

Este prima medalie mondială la total câștigată de Cambei în cariera sa.

În urma efortului depus atât la antrenamente, cât și în timpul probelor, Mihaela are și de suferit. Sportiva s-a ales cu răni serioase în palme, ea fiind bandajată la mâna dreaptă și la alte două degete , așa cum se poate observa în imaginea postată pe Facebook de Federația Română de Haltere.

Mâinile Mihaelei Cambei și medaliile cucerite la Mondialele din Norvegia (FOTO: Facebook @ Federația Română de Haltere)

Kang Hyon Gyong din Coreea de Nord a cucerit argintul la smuls (93 kg) și aurul la aruncat (121 kg) și total (214 kg).

Succesul sportivei de 22 de ani a fost lăudat pe Facebook și de CS Dinamo, clubul la care este legitimată, care a transmis:

„HALTERE! Super performanță!!! Mihaela Cambei (CS Dinamo) - TRIPLĂ medaliată la Campionatul Mondial de la Forde (Norvegia)

AUR la smuls (94 kg)

ARGINT la aruncat (114 kg)

ARGINT la totalul olimpic (208 kg)

Performanță extraordinară în condițiile în care este prima ei participare la noua categorie 53 kg! Aurul la aruncat (121 kg) și la total (214 kg) a fost cucerit de Kang Hong Kyong din Coreea de Nord. Bravo, Mihaela! Felicitări Valeriu Calancea!”.

Reacția Mihaelei Cambei după succesul de la Campionatele Mondiale

Sportiva s-a declarat foarte fericită cu medalia de aur câștigată la smuls. Aceasta a mai vorbit și despre cât de dificil a fost să crească în greutate. Cambei a cântărit 50,91 de kg la turneul final.

„Voiam să câștig medalia de aur la smuls, apoi să lupt ca o războinică pentru un loc pe podium la total. Am reușit, acum să vedem cum voi merge mai departe.

A fost foarte greu să cresc în greutate. Dar cel puțin am avut timp să lucrez la asta, iar acum este responsabilitatea mea să continui”, a spus Mihaela Cambei, potrivit iwf.sport.

