Cambei, triplă campioană europeană  Halterofilii români fac spectacol la CE U23 din Albania » Medalii și pentru Șipoș, Dorobete și Papolți
Mihaela Cambei. Foto: IMAGO
Alte sporturi

Cambei, triplă campioană europeană Halterofilii români fac spectacol la CE U23 din Albania » Medalii și pentru Șipoș, Dorobete și Papolți

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.10.2025, ora 18:07
alt-text Actualizat: 29.10.2025, ora 18:16
  • Mihaela Cambei (22 de ani) a câștigat, marți, trei medalii de aur la Campionatele Europene U23 de la Durres, Albania.
  • Daniel Dorobete, Narcis Papolți și Alexia Sipoș au urcat și ei pe podium.

Campionatele Europene de juniori și tineret de la Durres, din Albania, se desfășoară în perioada 28 octombrie - 5 noiembrie.

Mihaela Cambei, triplă campioană europeană

Mihaela Cambei a devenit triplă campioană europeană de tineret U23, la categoria 53 de kilograme.

Fiind la ultima sa participare la această categorie de vârstă, sportiva a câștigat medaliile de aur la probele de total, smuls și aruncat, cu 205 kg, 95 kg, respectiv 110 kg.

Acest an a fost unul de succes pentru Mihaela Cambei. Aceasta a mai câștigat trei medalii de aur la Campionatele Europene de haltere de la Chișinău (13-21 aprilie).

Sportiva din Dofteana a mai cucerit o medalie de aur și două de argint la Campionatele Mondiale din Norvegia.

Narcis Papolți și Alexia Sipoș, medaliați cu bronz. Argint pentru Daniel Dorobete

În cadrul categoriei de 60 de kilograme la juniori, Narcis Papolți a cucerit medalia de bronz la total, cu 262 de kg.

Tânărul sportiv a mai câștigat o medalie de bronz și la stilul smuls, cu 119 kg, iar la stilul aruncat a terminat pe locul 4, cu 143 de kg.

Alexia Sipoș s-a remarcat și ea la Campionatele Europene U23 din Albania. Sportiva a câștigat medalia de bronz la stilul aruncat, cu 100 de kg, în cadrul categoriei de 53 de kg la juniori.

La smuls și total, Alexia Sipoș s-a clasat pe locul 4, cu 81 și 181 de kg.

Miercuri, Daniel Dorobete a cucerit medalia de argint la stilul smuls al categoriei 65 kg juniori, cu 125 de kilograme.

Sportivul nostru a fost doar al șaptelea la aruncat, cu 145 kg, iar la total s-a clasat pe locul 5, cu 270 kg.

