Csikszereda - FCSB 1-1. Mihai Lixandru (24 de ani) a oferit o reacție la cald după remiza de la Miercurea-Ciuc.

Mijlocașul campioanei nu reușește să-și explice lipsa de concentrare și de ce echipa nu poate să lege victorii.

Campioana României are o singură victorie în acest sezon, iar acum a ajuns la 7 meciuri consecutive fără succes în Liga 1.

Csikszereda - FCSB 1-1 . Mihai Lixandru: „Sunt multe lucruri care nu merg”

„Din păcate, nu ne-a ieșit nici în seara asta ceea ce ne doream. Nu știu, trebuie să găsim putere să mergem mai departe și să arătăm mult mai bine.

Nu știu, acum suntem și la cald, sunt foarte multe lucruri care nu merg. Nu știu exact cauza.

Tot încercăm. La antrenamente arătăm foarte bine. Nu știu ce se întâmplă la meci, nu mai avem aceeași față ca jucători.

Trebuie constanță în primul și în primul rând. Cel mai greu la fotbal este să ai constanță. Aici îți arăți adevărata valoare. Am avut și meciuri bune, dar și foarte multe meciuri proaste. Trebuie să ne găsim o constanță, trebuie să câștigăm.

Poate, cu un pic de noroc, în seara asta se termina 1-0. Un meci prost așa, dar era o victorie. Adică am avut, zic eu, și în seara asta niște ocazii mari. În prima repriză n-am reușit să marcăm, dar nu, nu arătăm bine și fotbalul nu te iartă”, a spus Lixandru la Prima Sport.

Întrebat despre accidentarea suferită, întrucât a venit cu punga de gheață pe picior la interviu, Lixandru a răspuns:

„Da, da, e o contuzie, e o lovitură la o fază din prima repriză, se întâmplă, asta este viața de fotbalist”.

