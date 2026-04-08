Lixandru și-a aflat pedeapsa Câte etape va lipsi mijlocașul de la FCSB după eliminarea din meciul cu FC Botoșani +13 foto
Lixandru și-a aflat pedeapsa Câte etape va lipsi mijlocașul de la FCSB după eliminarea din meciul cu FC Botoșani

alt-text Publicat: 08.04.2026, ora 17:41
alt-text Actualizat: 08.04.2026, ora 18:55
  • Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu FC Botoșani, scor 2-3.

Lixandru a văzut direct cartonașul roșu în minutul 88 al partidei de la Botoșani, în urma unui fault din poziție de ultim apărător asupra lui Andrei Dumiter (26 de ani).

„Soția mi-a spus să stau acasă” Cum a cunoscut-o Mircea Lucescu pe Neli, femeia care i-a fost alături toată viața. Se știau de 60 de ani
„Soția mi-a spus să stau acasă” Cum a cunoscut-o Mircea Lucescu pe Neli, femeia care i-a fost alături toată viața. Se știau de 60 de ani

Mihai Lixandru suspendat o etapă

Comisia de Disciplină a FRF a decis să-l sancționeze pe mijlocașul de la FCSB cu suspendare de un meci și o amendă de 740 de lei.

Faultul lui Lixandru la Dumiter/ Foto: captura Digi Sport Faultul lui Lixandru la Dumiter/ Foto: captura Digi Sport
Faultul lui Lixandru la Dumiter/ Foto: captura Digi Sport

AFC Botoșani vs. FC FCSB - Eliminare jucător Lixandru Mihai Daniel (FCSB), Incidente - În temeiul art. 63.1.e și art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Lixandru Mihai Daniel (FCSB) cu suspendare de un meci și penalitate sportivă de 740 lei”, notează lpf.ro.

Astfel, după sancțiunea primită, Lixandru va rata meciul cu Oțelul Galați, programat sâmbătă, cu începere de la ora 20:00.

Partida de pe Arena Națională va fi una extrem de importantă pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi, după ce roș-albaștrii au pierdut primul loc din play-out în urma înfrângerii de la Botoșani și victoria celor de la UTA, 5-1, cu Metaloglobus.

FC Botosani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (8).jpg

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7UTA Arad328
8FCSB327
9Botoșani327
10Oțelul324
11Farul323
12Csikszereda320
13Unirea Slobozia319
14Petrolul Ploiești319*
15Hermannstadt315*
16Metaloglobus310

*️ - beneficiază de rotunjire

„Nu sunt obișnuit să vorbesc de el la trecut” FOTO. Legenda lui Dinamo a plâns în direct când a văzut sicriul lui Lucescu: „E greu”
„Nu sunt obișnuit să vorbesc de el la trecut” FOTO. Legenda lui Dinamo a plâns în direct când a văzut sicriul lui Lucescu: „E greu”
„Soția mi-a spus să stau acasă” Cum a cunoscut-o Mircea Lucescu pe Neli, femeia care i-a fost alături toată viața. Se știau de 60 de ani
„Soția mi-a spus să stau acasă” Cum a cunoscut-o Mircea Lucescu pe Neli, femeia care i-a fost alături toată viața. Se știau de 60 de ani

Într-o luare de poziție tranșantă, Iranul pune SUA să aleagă între două opțiuni. „Lumea vede masacrul din Liban”
Într-o luare de poziție tranșantă, Iranul pune SUA să aleagă între două opțiuni. „Lumea vede masacrul din Liban”
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”
„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
„Respect în luptă aprigă” Reverență emoționantă din partea celui care i-a fost rival lui Mircea Lucescu în Ucraina: „Avea stilul său unic”
„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”
„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Kovacs a stârnit furie în Spania! FOTO. Românul, pus la zid după o fază controversată din Barcelona - Atletico: „Scandalos! Una dintre cele mai grave greșeli”
Kovacs a stârnit furie în Spania! FOTO. Românul, pus la zid după o fază controversată din Barcelona - Atletico: „Scandalos! Una dintre cele mai grave greșeli”
Lovitură în „Dosarul Pyro Rapid” Veste proastă pentru „Bocciu” și Daniel Niculae » Ce acuzații li se aduc
Lovitură în „Dosarul Pyro Rapid” Veste proastă pentru „Bocciu” și Daniel Niculae » Ce acuzații li se aduc
Mircea Lucescu, ultimul meci ca jucător Suspendat ca antrenor, „Il Luce” a „fentat” FRF și și-a condus echipa din postura de fotbalist. A intrat pe teren la 45 de ani!
Mircea Lucescu, ultimul meci ca jucător Suspendat ca antrenor, „Il Luce” a „fentat” FRF și și-a condus echipa din postura de fotbalist. A intrat pe teren la 45 de ani!
FOTO | Șantierul invizibil de pe Dimitrie Pompeiu: cum să ai lucrări, dar să nu vezi niciun om. Nici duminică, nici luni la 10:54
FOTO | Șantierul invizibil de pe Dimitrie Pompeiu: cum să ai lucrări, dar să nu vezi niciun om. Nici duminică, nici luni la 10:54

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

