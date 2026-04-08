Lixandru și-a aflat pedeapsa Câte etape va lipsi mijlocașul de la FCSB după eliminarea din meciul cu FC Botoșani

Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu FC Botoșani, scor 2-3.

Lixandru a văzut direct cartonașul roșu în minutul 88 al partidei de la Botoșani, în urma unui fault din poziție de ultim apărător asupra lui Andrei Dumiter (26 de ani).

Mihai Lixandru suspendat o etapă

Comisia de Disciplină a FRF a decis să-l sancționeze pe mijlocașul de la FCSB cu suspendare de un meci și o amendă de 740 de lei.

Faultul lui Lixandru la Dumiter/ Foto: captura Digi Sport

„AFC Botoșani vs. FC FCSB - Eliminare jucător Lixandru Mihai Daniel (FCSB), Incidente - În temeiul art. 63.1.e și art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Lixandru Mihai Daniel (FCSB) cu suspendare de un meci și penalitate sportivă de 740 lei”, notează lpf.ro.

Astfel, după sancțiunea primită, Lixandru va rata meciul cu Oțelul Galați, programat sâmbătă, cu începere de la ora 20:00.

Partida de pe Arena Națională va fi una extrem de importantă pentru echipa antrenată de Mirel Rădoi, după ce roș-albaștrii au pierdut primul loc din play-out în urma înfrângerii de la Botoșani și victoria celor de la UTA, 5-1, cu Metaloglobus.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 3 28 8 FCSB 3 27 9 Botoșani 3 27 10 Oțelul 3 24 11 Farul 3 23 12 Csikszereda 3 20 13 Unirea Slobozia 3 19 14 Petrolul Ploiești 3 19* 15 Hermannstadt 3 15* 16 Metaloglobus 3 10

*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport