Claudiu Vaișcovici (63 de ani), legendarul atacant al lui Dinamo, a izbucnit în plâns în momentul în care a vorbit despre decesul lui Mircea Lucescu.

„Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul, în semifinala barajului pentru Mondial.

Claudiu Vaișcovici: „Nu sunt obișnuit să vorbesc la modul trecut de nea Mircea”

Invitat în emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport, Vaișcovici nu și-a mai putut stăpâni emoțiile în momentul în care a văzut imaginile de la Arena Națională, unde e depus sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu.

„Îmi dau lacrimile, că nu sunt obișnuit să vorbesc la modul trecut de nea Mircea. E greu. Îmi aduc aminte acum, de curând, de ultimele întâlniri cu el, la un restaurant, unde ne aduceam aminte de anii în care m-a crescut și m-a antrenat.

La Galați am început să joc, dar când m-a adus dumnealui la Dinamo mi-a dat notorietatea pe care o am la ora actuală și am avut multe de învățat, atât în fotbal, cât și pentru viață.

Nu ne-a creat doar ca niște fotbaliști, ne-a creat și ca niște oameni”, a spus Vaișcovici la Prima Sport.

1987-1990 este perioada în care Vaișcovici a evoluat la Dinamo

Claudiu Vaișcovici: „La 10 etape avea un obicei”

Pus să aleagă un moment care l-a marcat din perioada în care a jucat sub comanda lui Mircea Lucescu, fostul atacant a dezvăluit:

„E greu să aleg un moment. Sunt multe. Sigur că, după ce dumnealui a plecat, el era la Shakhtar, iar eu eram la altă televiziune ne-am întâlnit și mi-a zis: «Cleo, eu am fost singurul antrenor care a reușit să te țină în frâu».

Dacă la alți antrenori știam ce facem în timpul săptămânii, cu nea Mircea era imprevizibil.

Era un lucru care ne atrăgea tot timpul. Când plecam în afară, pe unde mergeam, știa istoria locului. Dacă nu era dumnealui, eu nu vedeam nimic. Ne-a dat multă cultură.

În România mergeam la teatru, la operetă. La 10 etape avea un obicei: aduna toată echipa, cu copii și soții, și făceam o masă. E greu să mai găsești un om și un antrenor ca dumnealui” , a concluzionat legendarul fotbalist al lui Dinamo.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

VIDEO. Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională

Citește și

