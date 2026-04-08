„Soția mi-a spus să stau acasă” Cum a cunoscut-o Mircea Lucescu pe Neli, femeia care i-a fost alături toată viața. Se știau de 60 de ani
Publicat: 08.04.2026, ora 16:47
Actualizat: 08.04.2026, ora 16:47
  • Cartea „Lucescu” surprinde povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și soția sa, Neli.
  • Relația lor a început în anii studenției și a durat aproape 60 de ani, Neli sprijinindu-l în fiecare etapă a vastei sale cariere.
  • În 2024, Neli i-a spus să nu preia naționala României, îngrijorată de sănătatea lui.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seară, la Spitalul Universitar de Urgență București, la vârsta de 80 de ani, după o luptă cu o formă rară de leucemie, descoperită târziu, în decembrie 2025.

Cum a cunoscut-o Mircea Lucescu pe Neli, soția care a stat alături de el până la finalul vieții

Dincolo de cariera impresionantă, „Il Luce” a avut o constantă care i-a definit viața: relația profundă cu soția sa, Neli, femeia care i-a fost alături timp de aproape șase decenii.

Povestea lor de dragoste a început discret, într-o perioadă în care viitorul mare antrenor începea să-și construiască o carieră de fotbalist. De atunci, Neli a rămas sprijinul său necondiționat, omul din umbră care i-a fost alături în momentele de glorie, dar mai ales în cele dificile.

În numeroase rânduri, Mircea Lucescu a vorbit despre echilibrul pe care soția lui l-a adus în viața sa. Chiar și în ultimii ani, când problemele de sănătate au devenit tot mai apăsătoare, Neli a încercat să-l convingă să încetinească ritmul.

„Soția mi-a spus să nu fac asta, că e timpul să stau acasă”, mărturisea legendarul antrenor, referindu-se la momentul în care a acceptat să revină pe banca naționalei României.

Prima întâlnire, în 1965, la cantina studențească din Grozăvești

Mircea Lucescu și Neli au format unul dintre cele mai longevive și discrete cupluri din sportul românesc: 59 de ani de căsnicie, începând din iunie 1967.

Povestea lor este redată pe larg în cartea „Lucescu”, scrisă de Ioan Chirilă, și începe într-un mod cât se poate de simplu, în anii studenției.

Am avut marea șansă să o întâlnesc pe Neli, cu aceeași dragoste extraordinară față de ceea ce înseamnă familie, care acuma trăiește cu dedicație și pentru strănepoți. Mircea Lucescu (2019)

Dragoste la prima vedere: „Mircea” - „Neli”. „Încântat de cunoștință” - „Și eu”

Totul a început în decembrie 1965, când Mircea Lucescu evolua la Știința București, în Divizia B. Echipa lua masa la cantina studențească din Grozăvești, locul unde destinul avea să-i scoată în cale pe cei doi.

La o masă din apropiere, Mircea a observat o tânără care i-a atras imediat atenția. A întrebat în jur cine este și, prin intermediul unui prieten comun, a găsit o cale să fie prezentat „ca din întâmplare”.

Așa au făcut cunoștință: „Mircea” - „Neli”. „Încântat de cunoștință” - „Și eu”. O întâlnire simplă, urmată de alte câteva, la fel de rezervate, în prezența prietenilor.

Neli locuia într-un cămin din Grozăvești

Neli era studentă la Facultatea de Istorie și locuia în cămin, tot în Grozăvești. La început, relația lor a rămas într-o zonă timidă, fără pași grăbiți.

„Când au venit sărbătorile, Neli a plecat la Târgu Jiu, de unde era de loc. După aceea a intrat în sesiune și o lună de zile nu l-a mai văzut deloc pe Mircea.

Nici nu credea că o să-l mai vadă, pentru că el pleca în cantonamente, iar ea își vedea de carte. Dar nici nu-și făcea probleme, pentru că nu apucaseră să se apropie, ci erau doar așa «niște cunoscuți»”, povestește Ioan Chirilă în cartea sa, Lucescu.

Întâlnirea „întâmplătoare” din tramvai

Revederea s-a produs neașteptat, la începutul anului 1966. Episodul este descris în cartea „Lucescu”:

„După ce a scăpat de sesiune, Neli și-a burdușit un geamantan cu lucruri și a plecat în vacanță. Din Grozăvești a luat tramvaiul până la gară.

În tramvai s-a întâlnit «întâmplător», susțin cei doi azi – cu Mircea, care s-a oferit să-i ducă geamantanul. Și-au dat întâlnire pentru după vacanță, când ea avea să revină în București, iar de atunci au fost mereu împreună…”.

S-au căsătorit în iunie 1967

În iunie 1967 au făcut pasul cel mare. Neli avea 23 de ani și tocmai terminase Facultatea de Istorie, în timp ce Mircea, cu puțin timp înainte de a împlini 22 de ani, era student la ASE și își continua drumul în fotbal, pregătindu-se pentru revenirea la Dinamo.

Doi ani mai târziu, pe 17 februarie 1969, familia lor s-a completat odată cu nașterea lui Răzvan, singurul lor copil. Actualul antrenor al lui PAOK Salonic.

De-a lungul deceniilor, Neli Lucescu a fost prezența constantă din viața antrenorului, discretă, dar esențială. L-a susținut necondiționat și l-a urmat peste tot în cariera sa internațională.

Chiar și în momentele-cheie, influența ei s-a făcut simțită: Ioan Chirilă notează că, în 1998, i-a sugerat cu tact să nu rămână prins emoțional de Rapid și să accepte provocarea de la Inter Milano.

O poveste de dragoste începută într-o cantină studențească și consolidată în timp, departe de lumina reflectoarelor, dar puternică prin echilibru, loialitate și continuitate.

