Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 25.09.2025, ora 16:38
alt-text Actualizat: 25.09.2025, ora 16:39
  • Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) i-a trimis telegramă de convocare lui Radu Drăgușin, însă Tottenham tratează cu prudență revenirea sa după accidentare.

Naționala României și-a pierdut busola în apărare după accidentarea fundașului central Radu Drăgușin (23 de ani), iar selecționerul Mircea Lucescu spera să-l aibă la dispoziție la confruntarea importantă cu Austria, programată pe 12 octombrie, pe Arena Națională, în preliminariile CM 2026.

Ce șanse are Radu Drăgușin să joace în meciul cu Austria

Fotbalistul lui Tottenham a fost diagnosticat cu ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul drept pe 10 ianuarie, după un meci cu Elfsborg.

Între timp, el a revenit la antrenamente, motiv pentru care Lucescu (80 de ani) i-a trimis o convocare preliminară atât pentru amicalul cu Moldova, de pe 9 octombrie (Arena Națională), cât și pentru partida cu Austria, liderul grupei H, trei zile mai târziu.

Revenirea lui Radu Drăgușin printre tricolori la acțiunea din octombrie este însă puțin probabilă. „Nu e pregătit încă. Mai întâi ar trebui să înceapă să joace la Tottenham”, au dezvăluit surse federale pentru GOLAZO.ro.

Tottenham, prudență maximă cu fundașul român

Mircea Lucescu l-a inclus pe Drăgușin pe lista preliminară a stranierilor în speranța că stoperul român va reveni pe teren la Spurs și va arăta bine până la stabilirea lotului final. Totuși, cei de la Tottenham nu se grăbesc cu fotbalistul român.

Lăsat în afara listei pentru UEFA Champions League, antrenorul Thomas Frank nu l-a inclus nici în lotul pentru partida cu Doncaster (Liga 3), câștigată cu 3-0 în Cupa Ligii Angliei, miercuri, 24 septembrie.

Potrivit dr. Rajpal Brar, specialist în medicină sportivă și recuperare, care a analizat pentru Tottenham News situația lui Drăgușin, perioada normală de recuperare după o ruptură de ligament încrucișat anterior este de 7-9 luni.

În prezent, Radu Drăgușin se află la opt luni de la accidentare, motiv pentru care, după cum explică Brar, staff-ul medical al lui Tottenham tratează situația cu maximă prudență, iar antrenorul Thomas Frank are un plan clar.

„Frank, împreună cu staff-ul tehnic și cel medical, vor fi foarte atenț la minutele și intensitatea meciurilor lui, fiindcă este o accidentare gravă, care necesită o alocare treptată și metodică a minutelor, mai ales pe partea mentală”, a precizat specialistul britanic.

25
milioane de euro a plătit Tottenham pentru Drăgușin, iar fundașul a bifat 37 de meciuri pentru Spurs, dintre care 16 în Premier League, înainte de accidentarea din ianuarie

Două teste pentru Radu Drăgușin până la definitivarea lotului

Până la anunțarea lotului României, Tottenham mai are două meciuri în care ar putea evolua Drăgușin: pe 28 septembrie, cu Wolves (acasă), și pe 4 octombrie, cu Leeds (deplasare).

Dacă va prinde minute în aceste partide, șansele de a fi inclus în lotul final al tricolorilor pentru acțiunea din octombrie ar putea crește.

Meciul cu Austria, decisiv pentru locul 2 în grupă

Ultimul meci rămas acasă, contra Austriei, devine esențial pentru România în lupta pentru locul 2 în grupa preliminariilor CM 2026, poziție care ar permite evitarea disputării primului meci din baraj pe terenul favoritelor din prima urnă.

Pentru a rămâne în cărți, „tricolorii” trebuie să câștige toate cele trei partide rămase, Austria (acasă), Bosnia (deplasare) și San Marino (acasă), și să spere că Bosnia nu obține mai mult de un punct în duelurile cu Cipru și Austria, ambele în deplasare.

Selecționerul Mircea Lucescu a transmis un mesaj optimist înaintea confruntării cu Austria: „Este imposibil să nu câștigăm împotriva Austriei, imposibil! Ei au avantajul unei echipe stabile de 5-6 ani, dar interesul nostru este să obținem victoria. Ce Dumnezeu, i-am mai bătut cu 4-0! I-am mai bătut și la ei.

M-am gândit bine și am spus că am încredere în băieții ăștia. A fost un accident începutul acesta de toamnă, eu îl consider un accident”.

22 de stranieri pe lista preliminară pentru meciurile cu Moldova și Austria:

PORTARI

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

