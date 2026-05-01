„Am demisionat la nervi” Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „Cred că aveam suficientă decență să fac asta” » De ce a plecat de la FCSB + ce spune despre revenire

Mihai Pintilii (45 de ani), fostul antrenor secund de la FCSB, i-a răspuns lui MM Stoica după ce a fost acuzat că a demisionat fără să-l anunțe.

Joi seara, în direct la Prima Sport, Mihai Stoica l-a înțepat din nou pe Mihai Pintilii:

„Și Pintilii a fost lezat că am spus în emisiuni că sunt zvonuri că ar fi antrenor la U20 și că l-ar vrea secund pe Alin Stoica. Sunt zvonuri. Dacă le-am stricat vreo combinație, îmi pare rău”.

Pintilii îi răspunde lui MM Stoica: „ L-am sunat, mi-era dor să-i aud vocea”

Vineri, Pintilii a urmărit înregistrarea cu declarațiile oficialului de la FCSB și a explicat că el n-a fost ofertat de FRF și nu a încercat să-l ia din club pe Alin Stoica, așa cum susținuse MM.

„Sunt lucruri de vorbit, nu? Asta cu lezatul… Eu n-am fost lezat. Sincer, l-am sunat pe MM pentru că mi-era dor de vocea lui. Îmi place când îmi zice «Da, tată. Bine, tată». Am vorbit despre zvonul ăsta. L-am sunat să-i confirm că nu e nimic adevărat despre naționala U20 și despre Alin Stoica.

Am fost la Federație pentru a mă interesa de licența PRO și am fost la niște discuții cu Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu. Am vorbit despre lucruri din cariera mea, de ce am plecat de la FCSB, despre fotbal.

Unde să-l iau pe Alin Stoica? I-am zis și lui MM. Cred că aveam decența și bunul simț să-l sun și să-i cer o părere. Oricum îl sunam dacă era vorba de Alin Stoica și de oricine din club. Cred că am bun simț, lumea mă cunoaște, știe cine sunt.

Eu l-am adus pe Alin Stoica la echipa mare. Muncește foarte mult și am mare încredere în el. Când am mers în cantonamentul din Turcia, le-am spus lui MM și lui nea Vali Argăseală să-l luăm cu noi de la Academie”, a spus Mihai Pintilii la Prima Sport.

„Am demisionat la nervi, nu m-aș întoarce acum”

Apoi, Pintilii a explicat de ce a ales să demisioneze de la FCSB, deși clubul voia ca el să rămână în continuare. Și susține că l-a anunțat pe Stoica de intenția sa de a pleca.

„Când ești nervos, după ce pierzi cu U Cluj (n.r. - 1-3 în ultima etapă din sezonul regulat), spui multe. Dacă nu mă înșel, intrase și nea Gigi la Prima, după ce Charalambous și-a dat demisia. A fost întrebat nea Gigi dacă el crede că voi pleca și eu și a zis da. La nervi m-am luat și eu și am zis că voi pleca. La nervi, când ești nervos nu te mai controlezi.

Pe MM l-am anunțat înainte de meciul cu U Cluj că voi pleca atunci când se va întrerupe campionatul pentru meciurile echipei naționale. Vorbesc de mine, nu de Elias. Înainte de a anunța chestia asta, am vorbit cu Elias și i-am zis: «Eu nu mai stau, hai să mergem! S-a terminat sezonul, nu ne-am îndeplinit obiectivul».

Primele două săptămâni mi-a fost greu și mi-a părut rău că am plecat. Eram obișnuit să merg zi de zi acolo, atunci îmi ziceam: «Bă, ce fraier ai fost că ai plecat!». Ușor, ușor, am revenit la normal. După ce a plecat Mirel, n-am avut regrete că nu mai eram acolo. Nu vreau să am regrete. Dacă am făcut asta, înseamnă că așa am simțit. Eu iubesc clubul, dar ăsta sunt eu”, a adăugat Pintilii.

Întrebat dacă ar reveni la FCSB dacă Charalambous s-ar întoarce, fostul mijlocaș a respins ideea:

„Eu și acum, dacă mă credeți, aș vrea să vină Charalambous la FCSB. M-aș fi bucurat să accepte. Nu m-aș fi dus cu el, pentru că am zis că nu fac nimic până în vară. În momentul de față, nu mă gândesc să mă întorc așa de repede. Acum simt că nu mă întorc aici. Poate dacă mă prinzi la altă emisiune o să zic da, acum simt altceva”.

A fost o discuție cu Chindia și cu Voluntari. Le-am refuzat pe ambele, am zis că vreau să stau până în vară ca să mă liniștesc. Normal că îl voi suna pe Charalambous dacă am ofertă. Și el mă va suna dacă nu poate să mă ia, relația va continua și dacă nu o să mai colaborăm. Eu n-am așteptări de la nimeni. Nu pot să mă gândesc la viitor. Nu știu cum gândește un om sau ce condiții i se pun la următoarea echipă. Mihai Pintilii

