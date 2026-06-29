„Nu sunt legat de el” Mihai Pintilii a explicat de ce merge cu Charalambous în Grecia: „Rămân cu Elias până voi rezolva situația” +40 foto
Mihai Pintilii foto: Sport Pictures
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„Nu sunt legat de el” Mihai Pintilii a explicat de ce merge cu Charalambous în Grecia: „Rămân cu Elias până voi rezolva situația”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 23:22
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 23:22
  • Mihai Pintilii (41 de ani) a explicat de ce a ales să continue colaborarea cu Elias Charalambous (45 de ani) la Levadiakos, noua echipă a antrenorului cipriot.
  • Fostul secund de la FCSB spune că decizia a venit natural, după cei doi ani petrecuți împreună pe banca roș-albaștrilor.
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Levadiakos l-a prezentat oficial pe Elias Charalambous pe 24 iunie. Clubul grec a anunțat că tehnicianul cipriot a semnat pentru următoarele două sezoane.

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Mihai Pintilii a explicat de ce a mers cu Charalambous la Levadiakos: „Rămân cu Elias până voi rezolva situația”

Pintilii a spus că a avut și alte variante, inclusiv din România, dar a ales să nu accepte o ofertă din Liga 2.

„Voi merge cu el. Au fost doi ani în care s-au legat niște relații. Indiferent ce făceam după aceea, chiar dacă fiecare o lua pe drumul lui, relația rămânea.

El a venit cu propunerea asta și mi-a spus că, dacă merge undeva, m-ar vrea lângă el. Am zis că da, nu exclud varianta asta.

Între timp, am mai avut și alte variante, nu doar Liga 2, dar am zis nu. E o experiență în străinătate. Îl cunosc pe Elias, mă cunosc pe mine. Știm ce putem să facem împreună”, a declarat Pintilii, la Prima Sport.

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Fostul mijlocaș a explicat și de ce nu a vrut să înceapă ca antrenor principal în Liga 2. Pintilii are licența A, dar așteaptă să obțină licența PRO.

„De la Liga 2 mi se pare că e prea devreme să o iau. Nu era un obiectiv să încep de acolo. Obiectivul meu personal era, dacă se putea, o națională under. Dacă nu, așteptam licența PRO.

Poți să mergi cu licența A la o echipă care trage la promovare, dar dacă promovezi, iar întâmpini aceleași probleme: ai nevoie de antrenor cu licență PRO.

Ok, îți dă federația dispensă un an, dar dacă nu ai rezultate, te dă afară și trebuie să o iei de la capăt. Nu mai vreau să trec prin toate astea”, a spus Pintilii.

Mihai Pintilii: „Rămân cu Elias până voi rezolva situația”

Pintilii nu știe exact când va putea începe cursurile pentru licența PRO.

„Nu știu, poate doi-trei ani. Nu s-a făcut grupă nici în România, nici în Moldova. Așteptăm. Când se face undeva, fac cererea și, dacă o să fiu primit, cu mare drag.

Rămân cu Elias până voi rezolva situația. Poate plec după o lună, poate după un an. Nu e nicio problemă.

Elias mi-a zis: «Vreau să ai încredere în mine, să vii să mă ajuți și pe mine, ne ajutăm amândoi, până când simți tu că vrei să pleci». Nu sunt legat de el”, a spus Pintilii.

Pintilii și Charalambous au lucrat împreună la FCSB între 2023 și 2026, perioadă în care roș-albaștrii au câștigat două titluri consecutive, în 2024 și 2025.

Pintilii a vorbit și despre modul în care funcționa stafful la FCSB.

Ne adunam dimineața și vorbeam o oră, o oră și ceva despre ce facem. De acolo plecam spre antrenament. Eram toți conectați. Nu era că el făcea doar partea tactică, iar eu făceam doar antrenamentele. Ne împărțeam. Când era nevoie la partea tactică, mă duceam. Când făceam trasee de joc, eu mă ocupam de o parte, el de cealaltă Mihai Pintilii, fost antrenor secund la FCSB

La Levadiakos, fostul secund de la FCSB se așteaptă ca lucrurile să fie discutate în același mod, în cadrul staffului.

„Mă gândesc că mă va consulta și pe mine și vom vorbi. Mai are doi colegi, unul din Grecia și unul din Cipru.

Vom fi patru, plus ce mai rămâne din stafful de la Levadiakos. Vom sta de vorbă și vom vedea”, a spus Pintilii.

Întrebat dacă va câștiga mai mult la Levadiakos decât la FCSB, Pintilii a răspuns scurt: „Nu”.

Fostul internațional a vorbit și despre situația de la noua echipă. Spune că Levadiakos se află într-un moment de reconstrucție, după plecarea mai multor jucători importanți, iar stafful caută întăriri inclusiv pe piața din România.

„Avem presiune, pentru că au plecat jucători. Și au plecat jucători buni! Acum începe cumva o reconstrucție. De asta Elias e numai pe telefon, discută cu jucători pe care vrea să îi aducă.

Încercăm și din piața din România, dar nu prea găsim. E greu cu banii, cu impresarii. Trebuie să vrea și jucătorul. Dacă are 20.000 de euro aici, probabil afară vrea dublu sau cel puțin pe acolo”, a mai spus Pintilii.

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